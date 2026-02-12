Top.Mail.Ru
В ЦСКА рассказали, когда Козлов и Рейс присоединятся к команде

вчера, 20:37

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда новички Данила Козлов и Матеус Рейс присоединятся к команде.

В клубе и команде все очень рады приветствовать Данилу Козлова и Матеуса Рейса. Даня уже сегодня переезжает в наш отель и будет делать индивидуальную работу накануне старта третьего сбора. А 14 февраля мы вылетаем в Дубай на заключительный этап подготовки. И на этом рейсе с командой будет уже и Матеус.

Alex_67
Alex_67
вчера в 23:23
Получается, они уже в обойме? Это по-военному. Желают парням успехов на новом месте!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:02
Молодцы, оперативно сработали. третий сбор уже проведут с командой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:43
Спасибо Фабио, усиление команды прекрасное. Удачных игр новичкам в ЦСКА.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:42
Главное чтобы прижились в команде
