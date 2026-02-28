«Интер Майами», где играет Месси, на следующей неделе посетит Белый дом

Действующий чемпион Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» получил приглашение в Белый дом, которое запланировано на 5 марта. Эту информацию распространил спортивный портал The Athletic.
По данным источника, пока не известно, присоединится ли к команде на этом мероприятии Лионель Месси, знаменитый аргентинский футболист, восемь раз получавший «Золотой мяч» и дважды признанный самым ценным игроком MLS. Если Месси посетит Белый дом, это будет для него первая такая поездка. Ранее, в январе 2025 года, он не смог присутствовать на церемонии вручения Президентской медали Свободы, проводившейся при участии президента США Джо Байдена.
После визита в Белый дом «Интер Майами» отправится на гостевой матч против «Ди Си Юнайтед», команды из Вашингтона, который состоится 8 марта.
Стоит отметить, что подобные встречи в Белом доме не являются редкостью. Например, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме португальского футболиста Криштиану Роналду, пятикратного обладателя «Золотого мяча».