«Интер Майами», где играет Месси, на следующей неделе посетит Белый дом

1772254473

сегодня, 07:54

Действующий чемпион Главной футбольной лиги ( MLS ) «Интер Майами» получил приглашение в Белый дом, которое запланировано на 5 марта. Эту информацию распространил спортивный портал The Athletic.

По данным источника, пока не известно, присоединится ли к команде на этом мероприятии , знаменитый аргентинский футболист, восемь раз получавший «Золотой мяч» и дважды признанный самым ценным игроком MLS . Если Месси посетит Белый дом, это будет для него первая такая поездка. Ранее, в январе 2025 года, он не смог присутствовать на церемонии вручения Президентской медали Свободы, проводившейся при участии президента США Джо Байдена.

После визита в Белый дом «Интер Майами» отправится на гостевой матч против «Ди Си Юнайтед», команды из Вашингтона, который состоится 8 марта.