Головин повторил свой рекорд по результативной серии в «Монако»

1772878255

сегодня, 13:10

Полузащитник «Монако» забил гол в матче с ПСЖ (3:1).

Результативная серия россиянина достигла четырех игр, что является повторением его рекорда.

В последних 4 матчах во всех турнирах у хавбека один гол и четыре передачи. Такая серия у него ранее была только в ноябре 2022 – январе 2023 года.