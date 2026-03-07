Головин повторил свой рекорд по результативной серии в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче с ПСЖ (3:1).
Результативная серия россиянина достигла четырех игр, что является повторением его рекорда.
В последних 4 матчах во всех турнирах у хавбека один гол и четыре передачи. Такая серия у него ранее была только в ноябре 2022 – январе 2023 года.
Мог бы и на нынешнем ЧМ блеснуть, если бы...
Но не будем о грустном ((
Мог бы и на нынешнем ЧМ блеснуть, если бы...
Но не будем о грустном ((
команда должна пробиться в Лига чемпионов, шанс есть.
команда должна пробиться в Лига чемпионов, шанс есть.
тост сказал :"...У ты Санёк заходи если шо !..."
тост сказал :"...У ты Санёк заходи если шо !..."