Головин повторил свой рекорд по результативной серии в «Монако»

сегодня, 13:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче с ПСЖ (3:1).

Результативная серия россиянина достигла четырех игр, что является повторением его рекорда.

В последних 4 матчах во всех турнирах у хавбека один гол и четыре передачи. Такая серия у него ранее была только в ноябре 2022 – январе 2023 года.

lotsman
lotsman
сегодня в 14:31
Надо сделать так, чтобы серия продолжилась.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:14
В отличной форме находится Головин!
Мог бы и на нынешнем ЧМ блеснуть, если бы...
Но не будем о грустном ((
матос
матос
сегодня в 14:02
слабовато как-то ....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:58
хорошая серия, но важно играть без удалений.
команда должна пробиться в Лига чемпионов, шанс есть.
112910415
112910415
сегодня в 13:41
так держать !
Groboyd
Groboyd ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:38
Или удалиться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:34, ред.
Надо постараться в пятой игре забить или пас отдать
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:29
...обед,Бро на носу! А Я это к аппетиту и в тему!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:27
Ох звучит как аппетитно)))
Vilar
Vilar
сегодня в 13:25
Саша, рекорды надо бить! Да, и один гол мало, даёшь голы!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:22
...сейчас на хате у Санька бутылочку "Столичной" открыли, бородинского хлебушка ламанули с балтийской киличкой! Матвей
тост сказал :"...У ты Санёк заходи если шо !..."
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:11
Сафонов помог)))
