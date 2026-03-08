«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ по пробитым пенальти

«Зенит» получил возможность дважды пробить пенальти в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». Обе попытки петербуржцы не реализовали и в итоге проиграли 1:2.
Всего же в текущем сезоне «Зенит» получил право исполнить 11-метровый уже 9 раз. По данному показателю команда лидирует с отрывом в три удара от ближайших преследователей в лице «Акрона» и «Ростова», которые били пенальти по 6 раз.
В прошлом сезоне в ворота соперников «Зенита» было назначено 4 пенальти.
Все бы ничего, но сколько сомнительных пенальти было из этих 11...
А var и судьи пусть это обеспечат. И точка.
Что ни судья, то - ...
В общем, рифма подскажет кто!)
А если не будут ставить - отключим газ!
