«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ по пробитым пенальти

сегодня, 14:36

«Зенит» получил возможность дважды пробить пенальти в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». Обе попытки петербуржцы не реализовали и в итоге проиграли 1:2.

Всего же в текущем сезоне «Зенит» получил право исполнить 11-метровый уже 9 раз. По данному показателю команда лидирует с отрывом в три удара от ближайших преследователей в лице «Акрона» и «Ростова», которые били пенальти по 6 раз.

В прошлом сезоне в ворота соперников «Зенита» было назначено 4 пенальти.

Зенит
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 15:42
Да не будет никто выходить. Судья сам пробьет пенальти.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:36
С такими темпами скоро матчи с участием Зенита будут начинаться с пенальти в ворота соперников петербуржцев, а потом каждые 15 минут пробивать.
Все бы ничего, но сколько сомнительных пенальти было из этих 11...
просто Tomson
просто Tomson ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 15:35
причем вместо матча, просто команды выходят и сразу Зенит бьет пенальти (а то попадают плохо), на всяких случай штук пять, потом свисток, матч окончен!)))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:31
Зениту в этом сезоне нужно бить пенальти… до победы.
А var и судьи пусть это обеспечат. И точка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:30, ред.
На что только РПЛ и РФС не идут, только бы угодить юбиляру. И это этого противно становится
wcgszzua9fe4
wcgszzua9fe4
сегодня в 15:28
Теперь осталось только продавить этот критерий в регламент РПЛ как главный в определении чемпиона при равенстве очков у двух и более команд
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:18
О как! Две пенки оказывается не забили! Пора Бастрыкину обратить внимание)))
w8yp4w5zkf8n
w8yp4w5zkf8n
сегодня в 15:15
Девять раз, девять раз...
Что ни судья, то - ...

В общем, рифма подскажет кто!)
nt7r7dq65szx
nt7r7dq65szx
сегодня в 15:06

А если не будут ставить - отключим газ!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:04
Да и вообще зениту пусть дают девятиметровые бить и без вратаря, пора уже отпраздновать 100-летие
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:02
Даже этого недостаточно. В честь юбилея надо утроить!!
Futurista
Futurista
сегодня в 14:46
Вот это наVAR так наVAR)...
7796g732zy6s
7796g732zy6s
сегодня в 14:43
Вот вам и дети Миллера... Подарили женам и любимым подарок на 8 марта!
