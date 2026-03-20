Талалаев получил 4-матчевую дисквалификацию

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей.
Наставник наказан за свое поведение в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА. В компенсированное время Талалаев выбил мяч на трибуны, помешав сопернику быстро ввести аут. Это спровоцировало потасовку между членами команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини получили по красной карточке.
Только только отбыл дисквалификацию и ничему не научился.
