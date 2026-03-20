Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев получил 4-матчевую дисквалификацию

сегодня, 15:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Наставник наказан за свое поведение в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА. В компенсированное время Талалаев выбил мяч на трибуны, помешав сопернику быстро ввести аут. Это спровоцировало потасовку между членами команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини получили по красной карточке.

blitz
blitz
сегодня в 15:50
Балтика не стала обращаться в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку главного тренера Андрея Талалаева, полученную в матче 21-го тура РПЛ. Все все видели и поняли.
Red blu
Red blu
сегодня в 15:33
Это ещё пожалели Талалаева, помнится главный тренер Спартака. Деян Станкович за месячную дисквалификацию (с 19 сентября по 19 октября 2025 года) пропустил 5 матчей во всех турнирах
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:31
Сдерживать надо свои эмоции !
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 15:11
Не кислотно...отсидит на трибуне, а клуб заплатит - Челестини пощадили потому что клубу Цска и так тяжело нынче...
wuyupw9auc75
wuyupw9auc75
сегодня в 15:05
Чета Миллер продешевил видать. Выгоняли бы уж до конца сезона, или посадили бы.
Red blu
Red blu
сегодня в 15:04
Награда нашла своего героя))
Только только отбыл дисквалификацию и ничему не научился.
