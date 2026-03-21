Китай. Суперлига 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань»

сегодня, 13:01
Бэйцзин ГоаньЛоготип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)1 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

Клуб Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на выезде разошёлся миром с «Бэйцзин Гоань» в матче 3-го тура чемпионата Китая— 1:1.

Счёт открыли хозяева: на 23-й минуте отличился нападающий Чжан Юйнин. Гости восстановили равновесие во втором тайме — на 68-й минуте гол забил защитник Шиничи Чань.

Для «Шанхай Шэньхуа» это уже вторая ничья в сезоне: после победы в стартовом туре над «Далянь Инбо» (5:3) команда дважды подряд не смогла выиграть. В турнирной таблице «синие дьяволы» занимают 14-е место, но с учётом снятых перед сезоном 10 очков в рамках антикоррупционной кампании их реальный показатель — минус пять баллов. «Бэйцзин Гоань» поднялся на 11-ю строчку (минус одно очко).

Следующий матч подопечные Слуцкого проведут 5 апреля на выезде против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Все комментарии
Валерыч
сегодня в 14:41
В этом сезоне, с учётом снятых с клуба очков, команде Слуцкого о чемпионстве можно даже не мечтать. В лучшем случае, разве что только в тройку войдут.
Scorp689
сегодня в 14:24
В этом сезоне пора в пердив... всё по графику Слуцкого...
Варвар7
сегодня в 14:18
Лёня ничейки "начал гонять" - пора переходить к победам...)
Гость
