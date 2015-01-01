Тевес: "Не хочу продлевать соглашение с «Ювентусом»
1420108103
Нападающий заявил, что уйдет из «Ювентуса» в 2016 году.
«Хочу отработать свой контракт, рассчитанный до 2016 года. Таков мой план. Продлевать соглашение не хочу. Вернусь ли в „Боку“? Пока сложно об этом говорить. Я выступаю на высоком уровне, так что важно сохранять спокойствие и наслаждаться моментом».
