Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2014/2015

Тевес: "Не хочу продлевать соглашение с «Ювентусом»

01 января 2015, 13:28
 Нападающий Карлос Тевес заявил, что уйдет из «Ювентуса» в 2016 году.
 
«Хочу отработать свой контракт, рассчитанный до 2016 года. Таков мой план. Продлевать соглашение не хочу. Вернусь ли в „Боку“? Пока сложно об этом говорить. Я выступаю на высоком уровне, так что важно сохранять спокойствие и наслаждаться моментом».
Подписывайся в ВК
Все новости
Пеллегрини: "Лэмпард включён в заявку на матч с «Сандерлендом»
31 декабря 2014
«Гамбург» летом планировал купить де Врия
31 декабря 2014
Бэйл: «Роналду — потрясающий футболист»
31 декабря 2014
Ибрагимович: «Не вернусь в Серию А»
31 декабря 2014
Хесе: «Реал» должен побеждать в каждой игре"
31 декабря 2014
Ракитич: «Месси возвышается над всеми остальными игроками»
31 декабря 2014
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 