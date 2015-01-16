Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Реднапп: «Остин счастлив в КПР»

16 января 2015, 14:53
Наставник КПР Харри Реднапп рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы предоставили Шону Райт-Филлипсу возможность уйти в аренду, но он не захотел уходить. Я считаю, что ему нужно сменить клуб и получать игровую практику».

«Контракт Остина? Я не участвую в переговорах, но знаю, что Чарли здесь счастлив».

«Мы прилично потратились летом, так что я знаю текущую ситуацию. Руководство оказывает мне большую поддержку. Будет здорово, если мы сумеем взять одного или двух игроков в аренду».
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРуни отказался от предложений из Саудовской Аравии
Вчера, 17:17
Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о положении Аллегри
Вчера, 14:32
СлухиСтив Брюс может возглавить клуб английской Лиги 2
Вчера, 12:57
СлухиПомощник тен Хага может возглавить «Аякс»
14 октября
СлухиДжек Уилшир может возглавить клуб из МЛС
12 октября
СлухиЗидан может в третий раз стать тренером «Реала»
12 октября
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 