Реднапп: «Остин счастлив в КПР»

Наставник КПР Харри Реднапп рассказал о трансферных планах клуба.
«Мы предоставили Шону Райт-Филлипсу возможность уйти в аренду, но он не захотел уходить. Я считаю, что ему нужно сменить клуб и получать игровую практику».
«Контракт Остина? Я не участвую в переговорах, но знаю, что Чарли здесь счастлив».
«Мы прилично потратились летом, так что я знаю текущую ситуацию. Руководство оказывает мне большую поддержку. Будет здорово, если мы сумеем взять одного или двух игроков в аренду».
«Мы предоставили Шону Райт-Филлипсу возможность уйти в аренду, но он не захотел уходить. Я считаю, что ему нужно сменить клуб и получать игровую практику».
«Контракт Остина? Я не участвую в переговорах, но знаю, что Чарли здесь счастлив».
«Мы прилично потратились летом, так что я знаю текущую ситуацию. Руководство оказывает мне большую поддержку. Будет здорово, если мы сумеем взять одного или двух игроков в аренду».