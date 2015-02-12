Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2014/2015

«Интер» в январе едва не подписал Чигринского

12 февраля 2015, 21:51
 Миланский «Интер», который хотел зимой укрепить центр обороны, пытался заполучить украинца Дмитрия Чигринского и бразильца Родолфо из «Гремио».

Роберто Манчини уже даже успел одобрить подписание Чигринского, который тогда был свободным агентом (ныне в «Днепре»), но все сорвалось из-за того, что «Интер» приобрел у «Васку да Гама» бразильца Итало Сантоса. После этого мест в составе для игроков не из стран ЕС не осталось, и трансфер украинца был отменен.

По этой же причине сорвалось и подписание Родолфо, переход которого «Интер» уже успел согласовать с «Гремио». Миланцы давали за аренду футболиста на шесть месяцев 400 тысяч евро, но в итоге все-таки решили сделать ставку на Итало.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» установил дедлайн для Мбаппе
Сегодня, 12:05
Меньян раздумывает над своим будущим в «Милане»
Вчера, 16:33
Слухи«Барселона» следит за полузащитником «Эвертона»
Вчера, 15:25
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться игроками
Вчера, 14:15
Слухи«Вест Хэм» может подписать полузащитника «Лиона»
Вчера, 13:27
Слухи«Милан» заинтересован в переходе одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Вчера, 12:26
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 