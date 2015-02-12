«Интер» в январе едва не подписал Чигринского

Миланский «Интер», который хотел зимой укрепить центр обороны, пытался заполучить украинца Дмитрия Чигринского и бразильца Родолфо из «Гремио».
Роберто Манчини уже даже успел одобрить подписание Чигринского, который тогда был свободным агентом (ныне в «Днепре»), но все сорвалось из-за того, что «Интер» приобрел у «Васку да Гама» бразильца Итало Сантоса. После этого мест в составе для игроков не из стран ЕС не осталось, и трансфер украинца был отменен.
По этой же причине сорвалось и подписание Родолфо, переход которого «Интер» уже успел согласовать с «Гремио». Миланцы давали за аренду футболиста на шесть месяцев 400 тысяч евро, но в итоге все-таки решили сделать ставку на Итало.
Роберто Манчини уже даже успел одобрить подписание Чигринского, который тогда был свободным агентом (ныне в «Днепре»), но все сорвалось из-за того, что «Интер» приобрел у «Васку да Гама» бразильца Итало Сантоса. После этого мест в составе для игроков не из стран ЕС не осталось, и трансфер украинца был отменен.
По этой же причине сорвалось и подписание Родолфо, переход которого «Интер» уже успел согласовать с «Гремио». Миланцы давали за аренду футболиста на шесть месяцев 400 тысяч евро, но в итоге все-таки решили сделать ставку на Итало.