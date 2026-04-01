Сергей Синяев покидает пост генерального директора «Торпедо»

01 апреля 2026, 18:31

Пресс-служба московского «Торпедо» официально сообщила об уходе Сергея Синяева с должности генерального директора футбольного клуба. Специалист сохранит место в системе «автозаводцев» и продолжит работу в структуре СК «Торпедо».

Синяев возглавил административный блок клуба в июне 2025 года. Назначение произошло на фоне уголовного разбирательства в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и прежнего гендиректора Валерия Скородумова, обвиняемых в оказании противоправного влияния на результаты официальных соревнований.

С 1 апреля 2026 года новым генеральным директором клуба назначен Владимир Леонченко, ранее занимавший аналогичный пост в столичном «Локомотиве».

Варвар7
Варвар7
01 апреля в 18:37, ред.
В Торпедо продолжается административное "бурление"...)))
