Ренару не поступало предложение от «Лилля»

Наставник сборной Кот-д'Ивуара Эрве Ренар, недавно выигравший КАН-2015, опроверг слухи о том, что он получил предложение возглавить со следующего сезона «Лилль».
При этом специалист не стал исключать, что рано или поздно попробует свои силы с одним из европейских топ-клубов.
Нынешний наставник «Лилля» Рене Жирар покинет команду после окончания текущей кампании.
При этом специалист не стал исключать, что рано или поздно попробует свои силы с одним из европейских топ-клубов.
Нынешний наставник «Лилля» Рене Жирар покинет команду после окончания текущей кампании.