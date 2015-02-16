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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2014/2015

Ренару не поступало предложение от «Лилля»

16 февраля 2015, 12:18
 Наставник сборной Кот-д'Ивуара Эрве Ренар, недавно выигравший КАН-2015, опроверг слухи о том, что он получил предложение возглавить со следующего сезона «Лилль».

При этом специалист не стал исключать, что рано или поздно попробует свои силы с одним из европейских топ-клубов.

Нынешний наставник «Лилля» Рене Жирар покинет команду после окончания текущей кампании.
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