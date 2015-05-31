Президент ПСЖ: «Кавани — лучший форвард мира, и он нас не покинет»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не собирается летом продавать нападающего Эдинсона Кавани. Ранее сообщалось, что уругваец желает покинуть ПСЖ из-за недовольства своей игровой позицией.
- Я всегда защищал его. Он останется с нами и никогда не уйдет. Ему хорошо в Париже, и я считаю его лучшим нападающим мира.
- Я всегда защищал его. Он останется с нами и никогда не уйдет. Ему хорошо в Париже, и я считаю его лучшим нападающим мира.
Берегись Месси и КР...)
Такое доверие помогает...
Берегись Месси и КР...)
Такое доверие помогает...
А он знает игроков из других клубов?
А он знает игроков из других клубов?