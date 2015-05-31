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Президент ПСЖ: «Кавани — лучший форвард мира, и он нас не покинет»

31 мая 2015, 14:52
 Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не собирается летом продавать нападающего Эдинсона Кавани. Ранее сообщалось, что уругваец желает покинуть ПСЖ из-за недовольства своей игровой позицией.

- Я всегда защищал его. Он останется с нами и никогда не уйдет. Ему хорошо в Париже, и я считаю его лучшим нападающим мира.
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Все комментарии
Воин трои
Воин трои
01 июня 2015 в 13:13
интересно посмотреть реакцию Ибры на эти слова
Cheh_MessiKloseKrkic
Cheh_MessiKloseKrkic
01 июня 2015 в 00:19
вот это дааа! президент псж говорит это при живом-то златане в команде... видать уйдёт ибрагимович этим летом
Die Roten
Die Roten
31 мая 2015 в 22:53
хороший конечно.но не лучший.он даже в своем клубе не лучший.куда ему тягаться с иброй.
invite yupi
invite yupi
31 мая 2015 в 22:39
Нормальный Кавани, еще себя покажет. Неплохо бы в МЮ смотрелся.
Nazi
Nazi
31 мая 2015 в 22:04
Какой на .рен Кавани! Надеюсь это просто реклама, чтобы сплавить это полено без больших убытков..
В_Нико
В_Нико ответ Deuced (раскрыть)
31 мая 2015 в 21:36
Тевес - да!
YRunner
YRunner ответ Deuced (раскрыть)
31 мая 2015 в 21:11
Это ты футболистов перечисляешь)
Murad0202
Murad0202
31 мая 2015 в 18:47
)))))))))
mphuZ
mphuZ
31 мая 2015 в 18:09
он вообще знает, что в его команде выступает Ибрагимович ?
Санчо Панса
Санчо Панса
31 мая 2015 в 17:40
Прямо таки лучший форвард мира? А где то во все свои клыки и зубы тихо посмеивается партнер Эдинсона по сборной - Луис Суарес)
sir_Alex
sir_Alex
31 мая 2015 в 17:19
Попал Кавани в арабский плен
Deuced
Deuced
31 мая 2015 в 16:26
Месси, Агуэро, Тевес, Суарес , Неймар это я только Южную Америку перечисляю
Fred Devil
Fred Devil
31 мая 2015 в 16:24
Нассер Аль-Хелаифи - как много пустоты в этом звуке!))
nahan
nahan
31 мая 2015 в 15:46
Кавани не продадут, конечно.
Aaron_MU
Aaron_MU
31 мая 2015 в 15:43
Как можно такое сказать, когда в команде есть Ибра? Ересь ляпнул полную. Мало того, что Кавани даже не лучший нападающий своей команде, так еще в мире он вообще в списке где-то на 10 месте.
Avaretz
Avaretz
31 мая 2015 в 15:41
Это норма когда президент несет бред после победы его клуба в чемпионате. Голову теряют и несут чушь какую то
просто сашка
просто сашка
31 мая 2015 в 15:33
кавани сейчас бледная тень самого себя времен наполи...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
31 мая 2015 в 15:32
Его сугубо-личное мнение)
Leon4ik
Leon4ik
31 мая 2015 в 15:29
"Лучший нападающий мира"...
Берегись Месси и КР...)
Такое доверие помогает...
Barca10Messi
Barca10Messi
31 мая 2015 в 15:27
В Италии он и правда был одним из лучших в мире, а уругвайское трио на ЧМ-2010 Кавани-Форлан-Суарес вообще бомба была
Red_team
Red_team
31 мая 2015 в 15:25
Лучший деревянный нап мира, таки да
mister_лео
mister_лео
31 мая 2015 в 15:19
он слишком много мажет это совсем не укрошает форварда !!!
SAPOG
SAPOG
31 мая 2015 в 15:10
Вот балда =)
А он знает игроков из других клубов?
pif57
pif57
31 мая 2015 в 15:03
Ну не лучший конечно, но чутье наверное голевое есть!
Master Football 7
Master Football 7
31 мая 2015 в 15:01
По мне,он не входит даже в 7ку.Даже Жиру круче него.
Master Football 7
Master Football 7
31 мая 2015 в 15:00
Ааа,это же ты так считаешь.
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