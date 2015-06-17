«Трабзонспор» намерен подписать Елавича

Форвард «Халл Сити» и сборной Хорватии Никица Елавич может продолжить карьеру в Турции. Переговоры по переходу игрока ведет «Трабзонспор».
Сумма трансфера Елавича, который забил за «Халл» 8 голов в 26 матчах АПЛ, оценивается в 3 млн фунтов.
Самому игроку турки дают 3-летний контракт с окладом в 55 тысяч фунтов в неделю.
Сумма трансфера Елавича, который забил за «Халл» 8 голов в 26 матчах АПЛ, оценивается в 3 млн фунтов.
Самому игроку турки дают 3-летний контракт с окладом в 55 тысяч фунтов в неделю.