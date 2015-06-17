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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияТурция. Супер-Лига 2015/2016

«Трабзонспор» намерен подписать Елавича

17 июня 2015, 12:30
 Форвард «Халл Сити» и сборной Хорватии Никица Елавич может продолжить карьеру в Турции. Переговоры по переходу игрока ведет «Трабзонспор».

Сумма трансфера Елавича, который забил за «Халл» 8 голов в 26 матчах АПЛ, оценивается в 3 млн фунтов.

Самому игроку турки дают 3-летний контракт с окладом в 55 тысяч фунтов в неделю.
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
18 июня 2015 в 22:28
Пойдёт за такие деньги...
Kumertau
Kumertau
18 июня 2015 в 13:04
со времен как играл за Рейнджерс нравился, с тех пор где только не играл, а уровень нисколько не сбавил, хороший форвард
Die Roten
Die Roten ответ Baggio R. (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:09
ох.совсем забыл что они вылетели.))
Baggio R.
Baggio R. ответ Die Roten (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:04
Слишком жирно для чемпионшипа
Die Roten
Die Roten
17 июня 2015 в 14:36
а халлу он не нужен?
Selim Yavuz
Selim Yavuz
17 июня 2015 в 13:36
Трабзонспору нужно усиливаться
Alcaron
Alcaron
17 июня 2015 в 12:33
любит трабзон скупать всяких елавичей
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