Игуаин: «На Кубке Америки все команды сильны»

Форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин прокомментировал победу 1:0 над Ямайкой в матче 3-го тура Кубка Америки. Игрок посетовал на большое количество упущенных голевых моментов.
- Я доволен своим голом и нашей победой. Однако теперь нам нужно будет реализовывать каждый наш момент, словно он является для нас последним.
Мы попали в сложную группу и хорошо справились со своей задачей в ней. Теперь мы должны морально и физически отдохнуть перед 1/4 финала. С кем мы хотим там сыграть? Нет особой разницы. Как мы уже увидели на этом турнире, все команды сильны.
- Я доволен своим голом и нашей победой. Однако теперь нам нужно будет реализовывать каждый наш момент, словно он является для нас последним.
Мы попали в сложную группу и хорошо справились со своей задачей в ней. Теперь мы должны морально и физически отдохнуть перед 1/4 финала. С кем мы хотим там сыграть? Нет особой разницы. Как мы уже увидели на этом турнире, все команды сильны.