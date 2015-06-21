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Игуаин: «На Кубке Америки все команды сильны»

21 июня 2015, 12:11
 Форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин прокомментировал победу 1:0 над Ямайкой в матче 3-го тура Кубка Америки. Игрок посетовал на большое количество упущенных голевых моментов.

- Я доволен своим голом и нашей победой. Однако теперь нам нужно будет реализовывать каждый наш момент, словно он является для нас последним.

Мы попали в сложную группу и хорошо справились со своей задачей в ней. Теперь мы должны морально и физически отдохнуть перед 1/4 финала. С кем мы хотим там сыграть? Нет особой разницы. Как мы уже увидели на этом турнире, все команды сильны.
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
22 июня 2015 в 22:05
Первый этап пройден...
sir_Alex
sir_Alex
22 июня 2015 в 09:29
Сильнее просто некуда!
nahan
nahan
21 июня 2015 в 15:44
Турнир посильнее европейского будет.
Demon1990
Demon1990 ответ МОСКАЛИИКАЦАПАЩИ2 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2015 в 14:24
ахххах она бы Ямайку не обыграла бы)
rubinovyi2
rubinovyi2
21 июня 2015 в 13:26
Вообще отличный турнир!
beslan1995
beslan1995
21 июня 2015 в 13:17
Человек сделавший результат,а болелы месси кидаются на него всякой грязью
КОТЛИН
КОТЛИН
21 июня 2015 в 12:57
вот нехорошо так оправдывать свою слабую игру! гы-гы
B o O m
B o O m
21 июня 2015 в 12:56
Отевчаю, Игуаин запорит моменты в 1/4...а Месси спасёт Аргентину забитым дублем, я отвечаю на бан пожизненный на соккере!!!
Zenit-84
Zenit-84
21 июня 2015 в 12:23
Это же Кубок!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
21 июня 2015 в 12:22
Южноамериканские сборные сражаются лучше европейских.
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