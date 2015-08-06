«Барселона» не интересуется Полем Погба

Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес опроверг слухи о том, что каталонцы интересуются полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.
«Погба? Мы не можем подписать контракты со всеми футболистами. Конечно, он удивительный игрок, но в данный момент мы не рассматриваем вариант с его покупкой», — сказал Фернандес.
«Погба? Мы не можем подписать контракты со всеми футболистами. Конечно, он удивительный игрок, но в данный момент мы не рассматриваем вариант с его покупкой», — сказал Фернандес.
провалил ЧМ , Копу и в АПЛ сезон
зачем балласт Барселоне с хорошей зарплатой ?
провалил ЧМ , Копу и в АПЛ сезон
зачем балласт Барселоне с хорошей зарплатой ?
Но вот про трансфер сто пудово велись переговоры. Про аренду в Юве до января или оставить Погба до лета16, а потом типа уже в Барсе.
Но вот про трансфер сто пудово велись переговоры. Про аренду в Юве до января или оставить Погба до лета16, а потом типа уже в Барсе.
Барсе нужен уровня Роналду,то есть такой же быстрый как он в защите или в полузащите
Барсе нужен уровня Роналду,то есть такой же быстрый как он в защите или в полузащите