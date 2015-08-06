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«Барселона» не интересуется Полем Погба

06 августа 2015, 15:40
 Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес опроверг слухи о том, что каталонцы интересуются полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

«Погба? Мы не можем подписать контракты со всеми футболистами. Конечно, он удивительный игрок, но в данный момент мы не рассматриваем вариант с его покупкой», — сказал Фернандес.

 
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Все комментарии
Sevastopol-www
Sevastopol-www
20 августа 2015 в 08:50
Много пустых разговоров о нём...
Arhive
Arhive
07 августа 2015 в 18:16
всему виной фаир плей.
Federico
Federico
07 августа 2015 в 09:05
не нужна эта обезьяна в Барсе!
_ManKUN_
_ManKUN_
07 августа 2015 в 08:16
А зря. Должна же быть обезьяна, прыгающая по кабинету!!!)))))))))))
Санчо Панса
Санчо Панса
07 августа 2015 в 07:32
Ну и хорошо! Есть варианты и получше) А Погба скорее всего в будущем перейдет либо в ПСЖ, либо в Реал Мадрид, либо в Челси.
Фата лист
Фата лист
06 августа 2015 в 22:20
Логично!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
06 августа 2015 в 21:50
Слава Богу!
fkb
fkb ответ juvenale (раскрыть)
06 августа 2015 в 21:00
Ты по чему на личности переходишь Ч;М;О! Привык с быдлотой разглагольствовать - базарь меньше .......путало!
Супервайзер
Супервайзер
06 августа 2015 в 20:59
Барселона вообще ничем и никем не интересуется.
mister_лео
mister_лео
06 августа 2015 в 20:44
Барса в следущем году наверняка его купит !! очень жаль ведь его скорее всего на место Иниесты будут готовить ...
Пластун
Пластун
06 августа 2015 в 20:40
Отлично. Посмотрим на нарциса без Пирло, Тевеса и Видаля. У Барсы центр есть кем закрыть. Ещё и Туран с января заиграет. А вот Рафинью на лавку и розгами пороть, парниша семимильными шагами превращается в самовлюблённое бревно. Если будет переться в центр атаки то в аренду или в дубль. Какие же моменты он запорол вчера и не только вчера, а пасов не видно. Хорошо хоть в защиту бежит отрабатывать. На замену его когда игра уже сделана выпускать.
FENNNNN
FENNNNN
06 августа 2015 в 20:26
Берите лучше Ахмеда Муссу, игрок такого же уровня, даже лучше и выхлопа от него гораздо больше.
Raper Olezha
Raper Olezha
06 августа 2015 в 19:39
Да как так-то...
Apsny
Apsny ответ mixtra (раскрыть)
06 августа 2015 в 19:36
Деревянный он какой-то, мяч принимает плохо, мощь есть, пластика некая, не более.
juvenale
juvenale ответ fkb (раскрыть)
06 августа 2015 в 19:07
клоун это ты и твой друг петушок неймар
juvenale
juvenale
06 августа 2015 в 19:07
отлично
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
06 августа 2015 в 19:06
это хорошая новость....
MSN BARCA
MSN BARCA
06 августа 2015 в 19:04
Есть Туран Ракитич так что не нужен
ААС
ААС
06 августа 2015 в 18:37
Прекрасно! Нафиг этот петух не нужен!
gosha0175
gosha0175
06 августа 2015 в 18:14
Ну и чудненько!
3ton
3ton
06 августа 2015 в 17:41
пока есть Ракитич в Барсе , Погба и подавно не надо
3ton
3ton ответ Колян хб (раскрыть)
06 августа 2015 в 17:41
Ди Мария мертвый стал , как ушел из Реала
провалил ЧМ , Копу и в АПЛ сезон

зачем балласт Барселоне с хорошей зарплатой ?
Hезнакомец
Hезнакомец
06 августа 2015 в 17:39
Только Вератти!
mixtra
mixtra ответ Antonio BarcaMan (раскрыть)
06 августа 2015 в 17:32
конечно серьезно фанаты барсы сами говорили что месси играет глубже и начинает атаку сам типа такое, как раз Погба играет Юве такую же роль
Колян хб
Колян хб
06 августа 2015 в 17:29
Какой Погба, вот если Ди Марию перехватили тогда бы все лезнули, не правли?
mixtra
mixtra ответ fkb (раскрыть)
06 августа 2015 в 17:29
да этот клоун показал хороший цирк матче против Атлетика, а вот Погба играет скромно и полезно для команды его работа не забит вот поэтому про результативность говорит не надо
George-CFC
George-CFC ответ barc-f (комментарий удален) (раскрыть)
06 августа 2015 в 17:26
Пардон, про "не потянет" я ошибся.
Но вот про трансфер сто пудово велись переговоры. Про аренду в Юве до января или оставить Погба до лета16, а потом типа уже в Барсе.
Antonio BarcaMan
Antonio BarcaMan ответ mixtra (раскрыть)
06 августа 2015 в 17:20
ШТА? Погба конкурент Месси? Чувак, ты серьезно? Мало того что у них разные роли и позиции в командах, так и на личном и клубном уровне Погба почти ничего не достиг по сравнению с Месси. О каком конкурировании речь?
Vortex777
Vortex777
06 августа 2015 в 17:18
Погба останется в Юве,уже даже 10-номер взял!
ALBA-BARSELONA
ALBA-BARSELONA
06 августа 2015 в 17:18
Это прекрасно.По моему личному мнению он не подходит Барсе,он напоминает шута Балотелли и медлительный в движениях игрок.
Барсе нужен уровня Роналду,то есть такой же быстрый как он в защите или в полузащите
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