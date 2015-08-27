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Де Брюйне на этой неделе пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»

27 августа 2015, 15:11

 Хавбек «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне на этой неделе пройдет медобследование в «Манчестер Сити». Напомним, что «горожане» заплатят за переход 24-летнего бельгийца 80 миллионов евро.

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Все комментарии
Elmi romsnist
Elmi romsnist
27 августа 2015 в 18:20
Де Брюйне-"Мама я в Дубае Мама, Мама я в Дубае)))
Санчо Панса
Санчо Панса
27 августа 2015 в 17:15
80 млн евро за Де Брюйне? Развели горожан Манчестера по полной) Хотя им уже не привыкать! Жаль, что Кевин покидает почти родную Бундеслигу(
Ptaha91
Ptaha91 ответ Messi Forever1 (раскрыть)
27 августа 2015 в 16:40
Успокойся,не тебе это решать и знать как это действует,да и пойми такой Волфсбург становится из за этого богаче
simon_3d
simon_3d
27 августа 2015 в 16:35
и после этого думаю вольфсбург будет ни о чем, слабоватый состав от германии в лч в этом году, уверен, что вольфсбург и гладбах отлетят сразу же, особенно учитывая, что они в 4 корзине
nnbb199O
nnbb199O
27 августа 2015 в 16:22
Мог бы и клуб посолиднее себе выбрать
mamrik-09
mamrik-09
27 августа 2015 в 16:21
долго уже
mouzz
mouzz ответ alik4 (раскрыть)
27 августа 2015 в 16:16
Че то я не вижу логическую связь между новостью этой и Моуринье))))
mouzz
mouzz
27 августа 2015 в 16:15
Круто конечно Вольсбург развел на такие деньги Сити)))))у Сити видимо помутнение разума сейчас)))) купить за любые деньги))))
alik4
alik4
27 августа 2015 в 16:06
Мауру этот нытик не нужен
ИгУаИн001
ИгУаИн001
27 августа 2015 в 15:55
ПО СКОРЕЕ БЫ УЖЕ
nahan
nahan
27 августа 2015 в 15:51
Маур чешет затылок...
spectator
spectator
27 августа 2015 в 15:48
лишь бы заиграл , атака Сити впечатляет
Messi Forever1
Messi Forever1
27 августа 2015 в 15:46
Кто нибудь остановите АПОЛВСКИХ МЕШКОВ они меру не знают
Messi Forever1
Messi Forever1
27 августа 2015 в 15:46
Сити уже потратил 135 лямов фунтов не считая де брейне Ливер 109 лямов фунтов Мю 100 лямов фунтов Челси 70 мил фунтов
АУУУУУУУУУУУУУУУУУ ПЛАТИНИ ГДЕ ТВОЙ ФЕЙР ПЛЕЙ ???????????
просто сашка
просто сашка
27 августа 2015 в 15:43
стерлиг - КДБ - Сильва и наконечник агуэро, атакующая линия просто убийственная может выйти у шейхов!
Sevastopol-www
Sevastopol-www
27 августа 2015 в 15:32
Неужто наконец-то его купят?..
Ptaha91
Ptaha91
27 августа 2015 в 15:27
У Сити команда просто бомба в этом сезоне,думаю готовятся к лиге чемпионов,так как в апл точно хорошо выступят
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