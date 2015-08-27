Де Брюйне на этой неделе пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»

Хавбек «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне на этой неделе пройдет медобследование в «Манчестер Сити». Напомним, что «горожане» заплатят за переход 24-летнего бельгийца 80 миллионов евро.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
АУУУУУУУУУУУУУУУУУ ПЛАТИНИ ГДЕ ТВОЙ ФЕЙР ПЛЕЙ ???????????
АУУУУУУУУУУУУУУУУУ ПЛАТИНИ ГДЕ ТВОЙ ФЕЙР ПЛЕЙ ???????????