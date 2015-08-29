Ван Гаал: «Ромеро еще не доказал, что готов к игре в Премьер-Лиге»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о дебюте в АПЛ аргентинского вратаря Серхио Ромеро.
«Не думаю, что Ромеро уже доказал, что готов к игре в Премьер-Лиге. Пока мы не позволяли соперникам наносить много ударов из нашей штрафной и создавать в ней множество моментов. Да, Серхио совершал очень хорошие сэйвы, но я думаю, что только, возможно, его сэйв в Брюгге при счете 1:0 был очень важным, а также еще один в игре с „Тоттенхэмом“. Поэтому Ромеро еще не показал, на что он способен, и в этом заслуга нашей обороны», — отметил ван Гаал.
«Не думаю, что Ромеро уже доказал, что готов к игре в Премьер-Лиге. Пока мы не позволяли соперникам наносить много ударов из нашей штрафной и создавать в ней множество моментов. Да, Серхио совершал очень хорошие сэйвы, но я думаю, что только, возможно, его сэйв в Брюгге при счете 1:0 был очень важным, а также еще один в игре с „Тоттенхэмом“. Поэтому Ромеро еще не показал, на что он способен, и в этом заслуга нашей обороны», — отметил ван Гаал.