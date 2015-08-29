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Ван Гаал: «Ромеро еще не доказал, что готов к игре в Премьер-Лиге»

29 августа 2015, 10:09
 Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о дебюте в АПЛ аргентинского вратаря Серхио Ромеро.

«Не думаю, что Ромеро уже доказал, что готов к игре в Премьер-Лиге. Пока мы не позволяли соперникам наносить много ударов из нашей штрафной и создавать в ней множество моментов. Да, Серхио совершал очень хорошие сэйвы, но я думаю, что только, возможно, его сэйв в Брюгге при счете 1:0 был очень важным, а также еще один в игре с „Тоттенхэмом“. Поэтому Ромеро еще не показал, на что он способен, и в этом заслуга нашей обороны», — отметил ван Гаал.
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Все комментарии
nahan
nahan
30 августа 2015 в 08:12
Кипер все-таки хороший.
man_united red
man_united red
29 августа 2015 в 20:39
а по моему,ромеро не плох
Ice van Reed
Ice van Reed
29 августа 2015 в 17:09
Тренер прав небыло крещения огнем, водой и медными трубами , вот когда с соперниками из первой 6-ки выстаит тогда можно говорить что-то, хотя ДДХ в первый сезон 6 мячей от горожан за шиворот пропустил, ему что-то это не вспоминали, в пропущенных голах нужно винить защиту, а уж потом кипера, сейчас защита здорово укреплена вот и нет повода проверить Ромеро, то же самое было в Барсе когда те играли на атаку на месте Вальдеса и Акинфеев бы круто смотрелся))))))))0
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
29 августа 2015 в 13:25
круто
miggel
miggel
29 августа 2015 в 12:59
Он пропустил за все игры всего лишь автогол от Каррика, сейвов у него за все эти игры было не так уж и мало - побольше, чем говорит этот сноб, так что ЛВГ в очередной раз показал, за что его на дух не переносит немало его бывших подопечных...
Garry Green
Garry Green
29 августа 2015 в 12:19
ВНГ- ТЮЛЕНЬ !!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Анжи-Арена05 (раскрыть)
29 августа 2015 в 12:04
вот чех точно доказал, что не все в порядке у него после матча с вхю.
СтритТт
СтритТт ответ Анжи-Арена05 (раскрыть)
29 августа 2015 в 11:22
они всегда тут были предвзятые,ну чтоб за смех))
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05 ответ СтритТт (раскрыть)
29 августа 2015 в 11:17
На новом соккере админы пожеще
СтритТт
СтритТт ответ Анжи-Арена05 (раскрыть)
29 августа 2015 в 11:02
внизу,его уже удалил)
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05
29 августа 2015 в 11:01
Ван Гал с головой плохо дружит.
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05 ответ СтритТт (раскрыть)
29 августа 2015 в 10:59
Какой комент?
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05 ответ lobsterdam (раскрыть)
29 августа 2015 в 10:58
Да ладно?))))))
СтритТт
СтритТт
29 августа 2015 в 10:53
модер ты адекватный скажи? за что удалён мой коммент,меня тут уже за смех банят)иди головку полечи!
lobsterdam
lobsterdam
29 августа 2015 в 10:41
в пяти матчах (из них 2 в лч)1 гол, по-моему доказал, что ничем не хуже ДДХ.
Фиорито
Фиорито
29 августа 2015 в 10:32
Откровенность за откровенность, я бы назвал Ван Галя куском ...
neomessi
neomessi
29 августа 2015 в 10:24
Да он походу тоже не понимает твою философию ! Филосов ёпта.
Kurtd
Kurtd
29 августа 2015 в 10:24
В чем-то ван Гаал прав.Но сезон длинный, и работы у Ромеро будет хватать.
Red_team
Red_team
29 августа 2015 в 10:23
Удаляйте и мой пост, чего уж там =)
Red_team
Red_team ответ Felix777 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2015 в 10:23
Жалкий Felix777 как обычно будет чушь нести
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