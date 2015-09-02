Семин: «Приглашение Слуцкого в сборную России — верный и справедливый ход»

Наставник «Анжи» Юрий Семин поделился мнением о текущем положении дел в сборной России.
«Восемь очков в шести матчах и третье место — не тот результат, на который все рассчитывали, тем более в не самой сильной отборочной группе. На мой взгляд, к каждому матчу в квалификации чемпионата Европы футболисты подходили не в лучших физических кондициях. Это была главная проблема, оттого и не было побед.
Приглашение Слуцкого — это совершенно верный, справедливый ход. Команда нуждалась в переменах, прежде всего психологического характера. Новый тренер столкнется с очень большими сложностями в процессе исправления ситуации. Но он уже находится рядом со „сборниками“, проводит подготовительную работу, детально знает положение дел и, уверен, способен улучшить психологию ребят».
«Восемь очков в шести матчах и третье место — не тот результат, на который все рассчитывали, тем более в не самой сильной отборочной группе. На мой взгляд, к каждому матчу в квалификации чемпионата Европы футболисты подходили не в лучших физических кондициях. Это была главная проблема, оттого и не было побед.
Приглашение Слуцкого — это совершенно верный, справедливый ход. Команда нуждалась в переменах, прежде всего психологического характера. Новый тренер столкнется с очень большими сложностями в процессе исправления ситуации. Но он уже находится рядом со „сборниками“, проводит подготовительную работу, детально знает положение дел и, уверен, способен улучшить психологию ребят».