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Семин: «Приглашение Слуцкого в сборную России — верный и справедливый ход»

02 сентября 2015, 14:59
 Наставник «Анжи» Юрий Семин поделился мнением о текущем положении дел в сборной России.

«Восемь очков в шести матчах и третье место — не тот результат, на который все рассчитывали, тем более в не самой сильной отборочной группе. На мой взгляд, к каждому матчу в квалификации чемпионата Европы футболисты подходили не в лучших физических кондициях. Это была главная проблема, оттого и не было побед.

Приглашение Слуцкого — это совершенно верный, справедливый ход. Команда нуждалась в переменах, прежде всего психологического характера. Новый тренер столкнется с очень большими сложностями в процессе исправления ситуации. Но он уже находится рядом со „сборниками“, проводит подготовительную работу, детально знает положение дел и, уверен, способен улучшить психологию ребят».
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Все комментарии
морозз
морозз ответ нoГГано (раскрыть)
02 сентября 2015 в 20:15
Дорогая...поливать это ваша стезя, я всего лишь константирую!
нoГГано
нoГГано ответ морозз (раскрыть)
02 сентября 2015 в 19:20
А после поражения как поливать его будешь ?
112910415
112910415
02 сентября 2015 в 19:11
верим
sir-5
sir-5 ответ нoГГано (раскрыть)
02 сентября 2015 в 19:04
Танюшка,как дела???
sir-5
sir-5 ответ starche (раскрыть)
02 сентября 2015 в 19:03
Я думаю,что большинство всё-таки интересует результат.Ну а вас пусть радуют изящные манеры Боаша.
sir-5
sir-5 ответ cska1948 (раскрыть)
02 сентября 2015 в 19:02
Скорее,он призван сместить акценты и спасти подмокшую репутация "бессмертного министра".При любом исходе окончания отбора он выгадает,использовав Л.В.С. или как таран,или как подушку безопасности."В честной подковёрной борьбе" этого жука не переиграешь!!!
Чикомас
Чикомас ответ УKУПНИK (раскрыть)
02 сентября 2015 в 18:17
А в извержении вулкана Кракатау, тоже он виноват ?
19041258
19041258
02 сентября 2015 в 18:08
Ещё бы, курс партии поддерживаем и одобряем.
kamelot
kamelot
02 сентября 2015 в 16:45
Семин: "Ещё и ещё раз лизну для того чтобы - верным и справедливым ходом назначить меня помошником"
starche
starche
02 сентября 2015 в 16:38
Хотелось бы в это верить.........Может хоть качаться перестанет.....
NORILSK 24
NORILSK 24
02 сентября 2015 в 16:32
Надеюсь старшина Семин не ошибся...
морозз
морозз
02 сентября 2015 в 16:30
Леонид лучший русский тренер на данный момент...великолепный тактик и теоретик футбола! Кому как ни ему выправлять сложное положение в которое попала наша сборная!
нoГГано
нoГГано ответ ФорвардЪ (комментарий удален) (раскрыть)
02 сентября 2015 в 15:42
Вот и я о том же,если они и есть то уходят на раскачку кресла.
nahan
nahan
02 сентября 2015 в 15:42
Замолвил слово старейшина...
нoГГано
нoГГано
02 сентября 2015 в 15:14
СлуцКЕР слабохарактерный безэмоциональный тренер,все эмоции уходят на раскачку кресла
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
02 сентября 2015 в 15:08
Как будто про детей говорят, ей Богу!!!
sir-5
sir-5
02 сентября 2015 в 15:08
Первая фраза так убивает,что об остальном и говорить не хочется... 8 из 18-это приговор тренеру.
УKУПНИK
УKУПНИK
02 сентября 2015 в 15:08
если сборная россии не выйдет на чемпионат европы это будет вина в первую очередь физрука слуцкого!
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