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Колыванов: «Вряд ли бы „Уфа“ потянула зарплату Аршавина»

09 августа 2015, 15:22
 Наставник «Уфы» Игорь Колыванов перед матчем 4-го тура РФПЛ против «Зенита» прокомментировал решение питерцев расстаться со своими ветеранами Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым.

«Рано или поздно такое случается. Но оба эти футболиста могут продолжать карьеру в других командах, поскольку получить место в основе „Зенита“ гораздо сложнее.

Было ли желание пригласить Аршавина в „Уфу“? Андрей — это звезда, на него бы пошел болельщик. Однако, думаю, что  вряд ли бы „Уфа“ потянула его зарплату. Но как тренеру мне интересно было бы с ним работать, потому что это футболист высочайшего уровня».
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
10 августа 2015 в 11:18
К гадалке не ходи!
rubinovyi2
rubinovyi2
10 августа 2015 в 08:12
Да и Ондрюшко уже давно не тянет на звезду.
Viktor41
Viktor41
09 августа 2015 в 19:56
А игра Андрея сейчас тянет на высокую зарплату?
Stut
Stut
09 августа 2015 в 18:52
Мал золотник, да дорог!
112910415
112910415
09 августа 2015 в 18:16
никак
EAGinLE
EAGinLE ответ LESTER68 (раскрыть)
09 августа 2015 в 18:07
В Туле игроки и дешевле и лучше .
vyryao
vyryao ответ Kashaev Kamil (раскрыть)
09 августа 2015 в 17:50
в России это не рентабельно
vyryao
vyryao ответ stavr74 (комментарий удален) (раскрыть)
09 августа 2015 в 17:49
ты путаешь его с Дзюбиньо
dokom
dokom
09 августа 2015 в 17:27
Это ваши проблемы
drug01
drug01
09 августа 2015 в 17:05
лучше играть своим составом!
КПР
КПР
09 августа 2015 в 16:18
Ну тебе же наскребли на заоблачную !
nautilus163
nautilus163
09 августа 2015 в 16:15
А уж его лечение вообще мало кто потянет! Он вон одну игру отыграл, теперь пять лечиться будет! Бабки то капают!
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
09 августа 2015 в 15:58
на следующий год зовите его)))
LESTER68
LESTER68
09 августа 2015 в 15:57
Только в Арсенал.......Тульский
Bobus
Bobus
09 августа 2015 в 15:50
Уфа даже его алименты не потянет
протон3
протон3 ответ Kashaev Kamil (раскрыть)
09 августа 2015 в 15:46
его на пенсию пора.
aMur
aMur
09 августа 2015 в 15:40
Платите ему повременную зарплату, за сыгранные минуты и он еще останется вам должен.
ДСА
ДСА
09 августа 2015 в 15:38
В Кубани деньги из бюджета забрали и никто не вякнул.
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil ответ протон3 (раскрыть)
09 августа 2015 в 15:36
Но деньги с билетов в начале сезона помог бы собрать
протон3
протон3
09 августа 2015 в 15:35
давно не звезда. а крахобор ленивый.
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