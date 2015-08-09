Колыванов: «Вряд ли бы „Уфа“ потянула зарплату Аршавина»

Наставник «Уфы» Игорь Колыванов перед матчем 4-го тура РФПЛ против «Зенита» прокомментировал решение питерцев расстаться со своими ветеранами Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым.
«Рано или поздно такое случается. Но оба эти футболиста могут продолжать карьеру в других командах, поскольку получить место в основе „Зенита“ гораздо сложнее.
Было ли желание пригласить Аршавина в „Уфу“? Андрей — это звезда, на него бы пошел болельщик. Однако, думаю, что вряд ли бы „Уфа“ потянула его зарплату. Но как тренеру мне интересно было бы с ним работать, потому что это футболист высочайшего уровня».
«Рано или поздно такое случается. Но оба эти футболиста могут продолжать карьеру в других командах, поскольку получить место в основе „Зенита“ гораздо сложнее.
Было ли желание пригласить Аршавина в „Уфу“? Андрей — это звезда, на него бы пошел болельщик. Однако, думаю, что вряд ли бы „Уфа“ потянула его зарплату. Но как тренеру мне интересно было бы с ним работать, потому что это футболист высочайшего уровня».