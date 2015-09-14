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Рамос готов сыграть против «Шахтера»

14 сентября 2015, 13:19
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Центрбек «Реала» Серхио Рамос, пропустивший вчерашнюю тренировку команды, сегодня уже работал в общей группе.

Игрок находится в хороших физических кондициях и будет готов завтра к выходу на поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

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Все комментарии
nahan
nahan
14 сентября 2015 в 15:04
Интересно будет посмотреть на кротов против Реала.
СR7 REAL CR7
СR7 REAL CR7
14 сентября 2015 в 14:56
вот и хорошо!
Гость
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