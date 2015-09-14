Рамос готов сыграть против «Шахтера»

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14 сентября 2015, 13:19

Центрбек «Реала» , пропустивший вчерашнюю тренировку команды, сегодня уже работал в общей группе.

Игрок находится в хороших физических кондициях и будет готов завтра к выходу на поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».