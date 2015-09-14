Рамос готов сыграть против «Шахтера»

Центрбек «Реала» Серхио Рамос, пропустивший вчерашнюю тренировку команды, сегодня уже работал в общей группе.
Игрок находится в хороших физических кондициях и будет готов завтра к выходу на поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».
|Крылья Советов0 : 0Анжи
|Матч завершен
Центрбек «Реала» Серхио Рамос, пропустивший вчерашнюю тренировку команды, сегодня уже работал в общей группе.
Игрок находится в хороших физических кондициях и будет готов завтра к выходу на поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».