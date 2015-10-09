Полоз: «Старт сезона получился у „Ростова“ неплохим»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз, признанный болельщиками лучшим игроком команды в сентябре, поблагодарил фанатов за оказанное доверие.
«Приятно, что болельщики положительно отметили мою игру. Рад оказанному доверию и воспринимаю такую оценку как аванс на будущее. Считаю, что успешное выступление „Ростова“ в минувшем месяце в чемпионате России — заслуга всей команды.
Для меня важен каждый матч, ведь он дает возможность расти и прогрессировать мне как игроку. В любой игре выкладываюсь на поле по максимуму, ведь победа часто достигается не силой, а волей!
Находимся в верхней части турнирной таблицы, безусловно, это радует. Жаль, что проиграли все матчи своим прямым конкурентам в борьбе за высокие места. Однако в целом старт сезона получился у „Ростова“ неплохим».