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Полоз: «Старт сезона получился у „Ростова“ неплохим»

09 октября 2015, 19:43

 Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз, признанный болельщиками лучшим игроком команды в сентябре, поблагодарил фанатов за оказанное доверие.

«Приятно, что болельщики положительно отметили мою игру. Рад оказанному доверию и воспринимаю такую оценку как аванс на будущее. Считаю, что успешное выступление „Ростова“ в минувшем месяце в чемпионате России — заслуга всей команды.

Для меня важен каждый матч, ведь он дает возможность расти и прогрессировать мне как игроку. В любой игре выкладываюсь на поле по максимуму, ведь победа часто достигается не силой, а волей!

Находимся в верхней части турнирной таблицы, безусловно, это радует. Жаль, что проиграли все матчи своим прямым конкурентам в борьбе за высокие места. Однако в целом старт сезона получился у „Ростова“ неплохим».

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Все комментарии
ZORY123
ZORY123
10 октября 2015 в 02:02
Старт нормально 5 место. Надо прибавлять.
alboro
alboro
09 октября 2015 в 20:00
посмотрим
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