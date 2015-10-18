Широков: «Таблица — зеркало того, что мы делаем на тренировках»

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18 октября 2015, 16:56

Полузащитник «Спартака» после поражения от «Локомотива» в матче 12-го тура чемпионата России поделился впечатлениями от игры.

«Мы старались действовать с уклоном в атаку. Но первые 30 минут мы долго вкатывались в игру, не могли поймать темп, который был нужен, чтобы продавливать соперника. При своих трибунах, которые с первых минут гнали нас вперед, нужно было додавливать соперника. К сожалению, с первых минут не получилось сыграть так, как мы хотели.

Мы неплохо провели концовку первого тайма, да и второй начали с опасного момента. Должны были сравнивать счет, но получили еще один гол и минут 10 в себя после этого приходили. Могли отыграться и с 0:2, но не смогли реализовать свои моменты.

Заслужили ли железнодорожники второе место? Раз идут на нем, значит заслужили. Таблица — зеркало того, что мы делаем на тренировках».