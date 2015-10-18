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Широков: «Таблица — зеркало того, что мы делаем на тренировках»

18 октября 2015, 16:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

 Полузащитник «Спартака» Роман Широков после поражения от «Локомотива» в матче 12-го тура чемпионата России поделился впечатлениями от игры.

«Мы старались действовать с уклоном в атаку. Но первые 30 минут мы долго вкатывались в игру, не могли поймать темп, который был нужен, чтобы продавливать соперника. При своих трибунах, которые с первых минут гнали нас вперед, нужно было додавливать соперника. К сожалению, с первых минут не получилось сыграть так, как мы хотели.

Мы неплохо провели концовку первого тайма, да и второй начали с опасного момента. Должны были сравнивать счет, но получили еще один гол и минут 10 в себя после этого приходили. Могли отыграться и с 0:2, но не смогли реализовать свои моменты.

Заслужили ли железнодорожники второе место? Раз идут на нем, значит заслужили. Таблица — зеркало того, что мы делаем на тренировках».

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Все комментарии
Поц
Поц ответ никита001 (раскрыть)
19 октября 2015 в 20:53
Делать мне нечего, как ждать, когда поссорятся Широков и Аленичев. Рома проиграет ещё несколько матчей и скажет: Дима, дepьмo ты, а не тренер. Мы этого не услышим, а Рома будет лечить очередную "пятку".
Чемпионат будет идти своим чередом, спартаковские болельщики будут выкидывать свои шарфы, Дима будет объяснять, почему нет побед. Всё до банальности просто.
А чего же я не дождусь? Я не дождусь, когда Спартак станет чемпионом. Аминь.
ZORY123
ZORY123
19 октября 2015 в 11:17
Страдает реализация моментов у "Спартака".
бомбардирушка
бомбардирушка
19 октября 2015 в 09:27
рома ты хоть думай что говоришь !!!
cska-62
cska-62 ответ никита001 (раскрыть)
19 октября 2015 в 01:41
Может Вы и правы, но просто больно смотреть из года в год одно и то же. А ведь когда-то была настоящая борьба и конкуренция между ЦСКА и "Спартаком", а не только номинальная... "Дерби" там, и прочие словеса... И тренер им нужен весьма специфический типа Станислава Черчесова... Если уж Унаи Эмери им не подошёл?! Не говоря уже о Лаудрупе и Якине, хотя можно было легко увидеть их предполагаемые схемы игры и то, что они от игроков хотят... Всё мимо...
никита001
никита001 ответ RIR68 (раскрыть)
19 октября 2015 в 01:03
Что-то незаметно, как вы сосредоточены на своей любимой команде. Да и жалости вашей нам не надо. Мы все сами как-нибудь переживем. Спасибо, конечно, но мы как-нибудь без вас и ваших подколов.
никита001
никита001 ответ cska-62 (раскрыть)
19 октября 2015 в 00:59
Ну, вы не совсем правы. Так жестко говорить все-таки не стоит. Все-таки команда идет вверху. Да, с большой нервотрепкой и малюсеньким запасом прочности. Насколько Спартак неважно играет дома, настолько продуктивно (по очкам) на выезде. А очки нужны всякие - заработанные дома ли, или на выезде.
никита001
никита001 ответ Блоссия (раскрыть)
19 октября 2015 в 00:55
Да как сказать... Вроде и дорабатывают. Может, не успевают за высокими требованиями? или другие команды (далеко не все, конечно) на данный момент все-таки покруче выглядят, посолиднее, поувереннее, что ли? Интересная постановка проблемы, а главное - однозначного ответа нет.
никита001
никита001 ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 октября 2015 в 00:52
Естественно. Спартак и не заявлял, что ставит на этот сезон высшие задачи. Но подспудно результат довлеет, нетерпеливые требуют "здесь и сейчас", по мановению волшебной палочки - отсюда и ажиотаж, искривленное восприятие происходящего.
никита001
никита001 ответ Поц (раскрыть)
19 октября 2015 в 00:49
Только этим и живешь? Ну жди, жди. А жизнь идет своим чередом. В жизни много интересного, а ты ждешь неизвестно чего. И, главное, едва ли дождешься. Представляешь свое огорчение? сколько много пропустил интересного, а того, чего так ждал, и не дождался. Вот досада!
никита001
никита001 ответ kikule (раскрыть)
19 октября 2015 в 00:47
В чем, интересно, это выражается?
никита001
никита001 ответ cergei1971 (раскрыть)
19 октября 2015 в 00:46
Сходи на открытую тренировку и посмотри, если хочешь.
cergei1971
cergei1971
18 октября 2015 в 22:21
Тогда вопрос к Роме.....А,что вы делаете на тренировках?????????Ходите пешком?Или что........
dimag
dimag
18 октября 2015 в 21:44
В Зените раскачивал лодку,теперь тут стал
SHMEL
SHMEL
18 октября 2015 в 21:36
Пора спамерам опять начинать верить в вОлеру
SHMEL
SHMEL
18 октября 2015 в 21:35
А вот и первый булыжничек в огород Аленичева...
staff1975
staff1975
18 октября 2015 в 21:02
Диме шпилька в опу от Ромы.
RIR68
RIR68 ответ cpartak60 (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2015 в 20:58
дай тебя пожалею, никчёмный ты наш)))
kikule
kikule ответ andreika20133 (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2015 в 20:45
ваще кака умна женщина,хоть и спамовка!
kikule
kikule
18 октября 2015 в 20:44
ОГО!!! недовольство тренером началось!!! кто следующий?
viktor82
viktor82 ответ Санчо Панса (раскрыть)
18 октября 2015 в 20:17
А то ,нам спешить не куда,только финансы поют романсы.
viktor82
viktor82 ответ Поц (раскрыть)
18 октября 2015 в 20:16
Тонький,а кем заменить то его тонкого,прозрачного??? Неким,???Нет у нас такого,и с таким селекционным отделом долго не будет.Либо привыкаем,либо находим из своих воспитанников,а так все Дзюбами станут.Алень,пора молодеж выпускать хотябы на 15-25 минут либо первого тайма либо второго,Мовсесяна и Озбилиса на продажу,Макеева в дубль с Паршевлюком)))),Комбарова К,на продажу,Таски туда же.
Palex
Palex ответ Поц (раскрыть)
18 октября 2015 в 20:03
Не долго ждать осталось.
Поц
Поц
18 октября 2015 в 19:52
Тонкий троллинг от Ромы. Ждём, когда он скажет Аленю в глаза, всё, что о нём думает.
112910415
112910415
18 октября 2015 в 19:27
тренера критикует?
Eddyson
Eddyson
18 октября 2015 в 19:21
- Тренер, а когда мы на тренировке тренироваться будем?
KR AR
KR AR
18 октября 2015 в 18:51
А зачем вы катитесь вниз на тренировках?
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2015 в 18:47
Все вообщем то показательно. Спартак находится позади трех ведущих клубов страны на сегодня совершенно по делу! Значит есть еще к чему стремится игрокам этого клуба) И у Аленичева еще много работы. Никто и не обещал легкой жизни красно-белым в этом сезоне)
Блоссия
Блоссия
18 октября 2015 в 18:35
получается, что не дорабатываете на тренировках.
Koнь
Koнь
18 октября 2015 в 18:31
Сашка про какой темп говорит?? Он пешеход, ему в в зенит пора валить или к коням пусть там свой темп показывает! ПЕШЕХОД!!
Koнь
Koнь ответ cska-62 (раскрыть)
18 октября 2015 в 18:29
Ну у нас домашних аренах не подкормышей судеек!!
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