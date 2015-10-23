Девич: «Этот гол придаст мне уверенности»

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23 октября 2015, 08:48

Нападающий казанского «Рубина» прокомментировал матч 3-го тура группового этапа ЛЕ против «Ливерпуля», в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

«В первую очередь рад, что удалось забить. Очень доволен, что удалось, по крайней мере, не проиграть. Ребята молодцы. Все вместе сумели отстоять ничью. Это добытое очко оставляет нам шансы, и делает ответный матч против „Ливерпуля“ в Казани более интересным. У нас остаются шансы на выход из группы.

Этот гол придаст мне уверенности, и поможет оставить позади тяжелый период в моей карьере».