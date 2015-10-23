Девич: «Этот гол придаст мне уверенности»

Нападающий казанского «Рубина» Марко Девич прокомментировал матч 3-го тура группового этапа ЛЕ против «Ливерпуля», в котором ему удалось отличиться забитым мячом.
«В первую очередь рад, что удалось забить. Очень доволен, что удалось, по крайней мере, не проиграть. Ребята молодцы. Все вместе сумели отстоять ничью. Это добытое очко оставляет нам шансы, и делает ответный матч против „Ливерпуля“ в Казани более интересным. У нас остаются шансы на выход из группы.
Этот гол придаст мне уверенности, и поможет оставить позади тяжелый период в моей карьере».
Просто обидно. Девич был фактически на пике своей формы и как я понял, переходил в Рубин чисто из финансовых умыслов, но не только своих(Металлисту тогда нужны были деньги, но в последствии это не помешало развалиться клубу). Хотя опять же, он мог смело играть в основе далеко не последних клубов АПЛ и Примеры.
Просто обидно. Девич был фактически на пике своей формы и как я понял, переходил в Рубин чисто из финансовых умыслов, но не только своих(Металлисту тогда нужны были деньги, но в последствии это не помешало развалиться клубу). Хотя опять же, он мог смело играть в основе далеко не последних клубов АПЛ и Примеры.
У Девича же очень высокий потенциал(просто посмотри на его игры, до того как угробил себя перейдя в Рубин) и ему явно осталось не так много играть, так что надо звать пока более менее в форме.
У Девича же очень высокий потенциал(просто посмотри на его игры, до того как угробил себя перейдя в Рубин) и ему явно осталось не так много играть, так что надо звать пока более менее в форме.
А гол,просто загляденье!
А гол,просто загляденье!
Ждем продолжения успехов!
Ждем продолжения успехов!