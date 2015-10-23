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Девич: «Этот гол придаст мне уверенности»

23 октября 2015, 08:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

 Нападающий казанского «Рубина» Марко Девич прокомментировал матч 3-го тура группового этапа ЛЕ против «Ливерпуля», в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

«В первую очередь рад, что удалось забить. Очень доволен, что удалось, по крайней мере, не проиграть. Ребята молодцы. Все вместе сумели отстоять ничью. Это добытое очко оставляет нам шансы, и делает ответный матч против „Ливерпуля“ в Казани более интересным. У нас остаются шансы на выход из группы.

Этот гол придаст мне уверенности, и поможет оставить позади тяжелый период в моей карьере».

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответ 10 seconds to stars (раскрыть)
23 октября 2015 в 17:38
Как бы мог играть и где, уже не узнаем. Никогда не знаешь, что лучше. Вдруг сломали бы в первой же игре?
pepsi
pepsi
23 октября 2015 в 15:53
Красавчик Девич! Сложный прием мяча на скорости в окружении защитников и ....гол!
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответ Sem25 (раскрыть)
23 октября 2015 в 15:50
Как бы там ни было, надеюсь эта чёрная полоса для него закончилась.
Просто обидно. Девич был фактически на пике своей формы и как я понял, переходил в Рубин чисто из финансовых умыслов, но не только своих(Металлисту тогда нужны были деньги, но в последствии это не помешало развалиться клубу). Хотя опять же, он мог смело играть в основе далеко не последних клубов АПЛ и Примеры.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 октября 2015 в 15:10
Удачи Марко!
sir_Alex
sir_Alex
23 октября 2015 в 14:37
Хорошо бы
Sem25
Sem25 ответ 10 seconds to stars (раскрыть)
23 октября 2015 в 12:36
Так совпало, что в Рубине за последнее время было много перетрубаций. Такое бывает. Видел я его игру на стадионе, когда он только перешел в Рубин. В Химках он вышел против Динамо. Видно было, что мастеровитый футболист. Мячом дорожит, поле видит, умный игрок. Правда, вел себя как Блохин на закате карьеры) Это недоказуемо, но что-то мне подсказывает, что пострадал он в Рубине из-за околофутбольных дел. Очень кому-то наверное было нужно Шейдаева из Зенита в аренду в Рубин пристроить. Такое везде может случиться.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответ Sem25 (раскрыть)
23 октября 2015 в 12:16
Ты видел кто у нас сейчас в нападении играет?? Не так давно Селезнёв был резервистом в сборной, а теперь он главный нап национальной команды. До чего докатились...
У Девича же очень высокий потенциал(просто посмотри на его игры, до того как угробил себя перейдя в Рубин) и ему явно осталось не так много играть, так что надо звать пока более менее в форме.
игорь привет
игорь привет
23 октября 2015 в 12:01
Браво рубиновые !!! Так играйте всегда
rubinovyi2
rubinovyi2
23 октября 2015 в 11:52
И мы надеемся,Марко!
А гол,просто загляденье!
za_rubin
za_rubin
23 октября 2015 в 11:52
МОЛОДЕЦ!!!
Ждем продолжения успехов!
Sem25
Sem25 ответ 10 seconds to stars (раскрыть)
23 октября 2015 в 11:03
Вы это серьезно? Девич конечно хороший футболист, но неужели лучше тех, кто играет в УПЛ? Да и в Рубине ему мало давали играть с 2014-го года.
Exploit
Exploit
23 октября 2015 в 10:21
Один момент один гол, Дядюны на такое не способны
10 seconds to stars
10 seconds to stars
23 октября 2015 в 09:23
Ждём тебя в сборной!
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