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«Рубин» победил «Анжи»

01 ноября 2015, 18:29
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В матче 14-го тура РФПЛ «Рубин» победил «Анжи».

Махачкала, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» — «Рубин» — 1:2 (0:2)
Голы: Девич 20, 22, Максимов 65.

«Анжи»: Песьяков, Агаларов (Зотов 46), Жиров, Гаджибеков, Тигиев, Ещенко, Хадарцев (Леонардо 68), Эбесилио, Максимов, Боли, Алмейда.

Тренер — Агаларов.

«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов, Устинов (Билялетдинов 58), Кисляк (Карадениз 46), Георгиев, Оздоев, Канунников, Карлос Эдуардо, Девич (Ахметов 88).

Тренер — Чалый.

Предупреждение: Эбесилио 67.

Судья: Николаев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Судья
Судья ответ бoсх (комментарий удален) (раскрыть)
04 ноября 2015 в 14:18
Предупреждение, за разжигание межнациональных конфликтов между пользователями, повторите нарушение получите Бан.
wolf loner
wolf loner ответ maks007 (раскрыть)
02 ноября 2015 в 18:13
Тем не менее вывел команду в ПЛ, а теперь Кубань поднял со дна и случается громит лидеров. Думаю это показатель определенного класса.
ulanchik
ulanchik
02 ноября 2015 в 08:08
Девич красаучег!)
NM8905
NM8905
02 ноября 2015 в 06:47
Вырисовываются команды на прямой вылет: Уфа, Мордовия,Анжи. А Крылья советов и Амкар скорее всего будут бороться чтоб не попасть в стыки.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 ноября 2015 в 06:34, ред.
Дубль за две минуты и победа у Рубина в кармане! А ведь при Билялетдинове Марко Девич вообще почти не играл. Зато Чалый в него поверил и игрок его не подвел) В этом матче победа была нужна и тем, и другим и все же Рубин забил больше Анжи. С победой всех болельщиков клуба из Татарстана! В неплохом они настроении пребывают перед битвой с Ливерпулем в Лиге Европы)
fanfutgum
fanfutgum
02 ноября 2015 в 05:55
Молодцы Звездная Рубиновая команда!Немного осталось набрать очков до лидеров!
maks007
maks007 ответ wolf loner (раскрыть)
02 ноября 2015 в 01:19
не стройте илюзий ташуев слабый тренер , по игре Анжи видно было ведь команда вышла вышку с таким трудом
maks007
maks007 ответ SKFO-0173 (раскрыть)
02 ноября 2015 в 01:16
как ты говоришь физрук, этому физруку были времена апладировали всем стадионом и сегодня на стадионе некоторые мрази высказывались матом , пускай сказанное ими будет в адрес их матерей а не Агаларова , Семин сегодня правильно сказал насчет болейшиков , удивляет когда какойто баран хочеть учить тренера кого ставить состав и как играть
Neo5
Neo5
02 ноября 2015 в 01:06
Дело не в гт и не в команде, дело в администрации (шайке проныр) и в владельце. работают по принципу - мой ишак, хочу езжу, хочу ... на себе вожу, кому какое дело. Керимов и в футболе использует те же мутные схемы, что и в бизнесе. Видимо не знает, что футбол это чуть больше чем спорт, что одно слово, название клуба объединяет тысячи людей, крепче чем партия или общественное движение... Показал болельщикам карлоса и этоо, а потом спустил штаны и показал зад. Поматросил как тину канделаки и бросил, вот и все.
maks007
maks007 ответ Leo-1987 (раскрыть)
02 ноября 2015 в 01:06
я уже где то слышал эту песню про Хидинга про Гаджиева и про других тренеров с Анжи вы опридилитесь кто вам нужен . на крайний случай сами тренируйте болейшики херов. по очереди или не мешайте команде
maks007
maks007 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
02 ноября 2015 в 01:01
этот главный чудо тренер сыграл с этим фантазером с Кубани в ничью
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
02 ноября 2015 в 00:11
Анжи главные на вылет )
SARACIN
SARACIN ответ Чист (раскрыть)
01 ноября 2015 в 23:14
Я только за!)
SARACIN
SARACIN ответ NAZAR 007 (раскрыть)
01 ноября 2015 в 23:13
Ваалейкум салам, Назир! Будем надеяться!
wolf loner
wolf loner
01 ноября 2015 в 22:34
А Ташуев тем временем Локо раскатал. Ох и не к месту уволили его.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 ноября 2015 в 22:27
агаларову, кораблёву , керимову - огромный салам из Краснодара от Ташуева!)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 ноября 2015 в 22:25
никакой мысли, куча брака, каждый играет сам по себе, абсолютно нет командной игры - ЭТО полный ПИ.ДЕЦ!!! у пастухов стадо овец намного организованней двигается, интересно КАК получил тренерскую лицензию этот "чудо- гл.тренер" ???
Чист
Чист ответ SARACIN (раскрыть)
01 ноября 2015 в 22:08
Анжи нельзя в пердив - нужно больше южных команд что бы было где играть
SKFO-0173
SKFO-0173
01 ноября 2015 в 22:04
РУБИН с победой.пока физрук у руля,Анжи твёрдо скатиться в ФНЛ.
SKFO-0173
SKFO-0173
01 ноября 2015 в 21:58
Уволить физрука Агаларова.
nautilus163
nautilus163 ответ бoсх (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:57
Всем радует! А тебя, по-ходу нет! В следующем сезоне в пердиве победам радоваться будешь!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ grifon2013 (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:56
Выше написал,все в руках Керимова.

Возьмет всерьез зимой ситуацию
под контроль,вытащит команду.
Exploit
Exploit
01 ноября 2015 в 21:52
Анжи совсем плох канеш, но победа важная перед ЛЕ
grifon2013
grifon2013 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:47
Пока я не могу подтвердить факта отправки Анжи обратно в ФНЛ, но думаю весной он состоится
Объективное мнение
Объективное мнение
01 ноября 2015 в 21:43
девич хорош
brodyaga 05
brodyaga 05
01 ноября 2015 в 21:24
salam vsem prosta nada nexodit na matchi anji togda vozmojna i pomenyayt trenira..
Leo-1987
Leo-1987
01 ноября 2015 в 21:15
А помните Анжи времен Это'о Траоре Буссуфа эхххх
А щас ? Бездари и кривоногие
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ grifon2013 (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:11
Факт отправки Нальчика в пердив не опровергаешь ? )
Факт вытуривания из Краснодара Ташуева тоже ? )

Он лучше Агаларова,но почему-то проигнорировали
Гончаренко,Черчесова,с Бердыевым могли решить......
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05
01 ноября 2015 в 21:08
Нам будет лучше в ФНЛ
grifon2013
grifon2013 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:06
Эти песни ни о чем я уже слышал, мегатренер Семин готовил команду к чемпионату и комплектовал её, а Агаларов продолжил добивать Анжи, а Кубань уже вышла из зоны вылета
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