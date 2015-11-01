В матче 14-го тура РФПЛ «Рубин» победил «Анжи».
Махачкала, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» — «Рубин» — 1:2 (0:2)
Голы: Девич 20, 22, Максимов 65.
«Анжи»: Песьяков, Агаларов (Зотов 46), Жиров, Гаджибеков, Тигиев, Ещенко, Хадарцев (Леонардо 68), Эбесилио, Максимов, Боли, Алмейда.
Тренер — Агаларов.
«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов, Устинов (Билялетдинов 58), Кисляк (Карадениз 46), Георгиев, Оздоев, Канунников, Карлос Эдуардо, Девич (Ахметов 88).
Тренер — Чалый.
Предупреждение: Эбесилио 67.
Судья: Николаев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Возьмет всерьез зимой ситуацию
под контроль,вытащит команду.
Возьмет всерьез зимой ситуацию
под контроль,вытащит команду.
А щас ? Бездари и кривоногие
А щас ? Бездари и кривоногие
Факт вытуривания из Краснодара Ташуева тоже ? )
Он лучше Агаларова,но почему-то проигнорировали
Гончаренко,Черчесова,с Бердыевым могли решить......
Факт вытуривания из Краснодара Ташуева тоже ? )
Он лучше Агаларова,но почему-то проигнорировали
Гончаренко,Черчесова,с Бердыевым могли решить......