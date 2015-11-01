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«Краснодар» в гостях разбил «Крылья Советов»

01 ноября 2015, 15:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 14-го тура РФПЛ «Краснодар» победил «Крылья Советов».

Самара, стадион «Металлург»

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:4 (0:1)
Голы: Мамаев 37, 77, Смолов 61, Ари 87.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Бурлак, Цаллагов, Надсон (Родич 69), Габулов (Чочиев 79), Померко, Драгун (Яковлев 46), Молло, Яхович.

Тренер — Веркаутерен.

«Краснодар»: Дикань, Калешин (Марков 72), Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Каборе, Ахмедов, Мамаев (Быстров 79), Газинский (Торбинский 68), Смолов, Ари.

Тренер — Кононов.

Предупреждения: -

Судья: Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Я_Андрей
Я_Андрей ответ 129 (раскрыть)
02 ноября 2015 в 06:26
у Крыльев скорее больше психологические проблемы
забайкальский армеец
забайкальский армеец ответ 129 (раскрыть)
02 ноября 2015 в 05:40
В том то и дело,самому интересно,что случилось с командой,начинали хорошо.
забайкальский армеец
забайкальский армеец ответ Зенит 2015 (раскрыть)
02 ноября 2015 в 05:38
Башка то башкой,беда в том ,что она полностью пустая.Судя по твоим вечно завистливым комментариям,жаль тебя завистливый Путинградец,попробуй поискать сор в своём глазу"команде".
Санчо Панса
Санчо Панса
02 ноября 2015 в 04:45
Да, поражение в Кубке России от Динамо не прошло бесследно для Крылышек! На этот матч их просто не хватило. Ну и ФК Краснодар конечно был очень хорош) Эта победа очень важна перед матчем Лиги Европы против ПАОКа! Приятно видеть, что за быков в основном забивали игроки сборной России, которых мы вполне можем увидеть на ЕВРО-2016) С победой всех болельщиков Краснодара!
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Gotlib (раскрыть)
01 ноября 2015 в 23:01
Только после [Динамо].
nikoladolgov
nikoladolgov
01 ноября 2015 в 23:01
Самару топят.
129
129 ответ АРАРАТ Ереван (раскрыть)
01 ноября 2015 в 22:41
в международных матчах, безусловно, болеем за Краснодар!
129
129 ответ o fortuna (раскрыть)
01 ноября 2015 в 22:24
вряд ли, иванов не в каждом матче судить будет
129
129
01 ноября 2015 в 22:23
иванов должен быть пожизненно лишён права обслуживать матчи КС!
129
129 ответ valt134 (раскрыть)
01 ноября 2015 в 22:17
ускреблись и будьте счастливы
129
129 ответ забайкальский армеец (раскрыть)
01 ноября 2015 в 22:16
когда крылышки были в форме, только пух от краснодарцев летел. и полетит ещё!
129
129 ответ Я_Андрей (раскрыть)
01 ноября 2015 в 22:14
возможно, что слив. финансовые проблемы у КС..
Gotlib
Gotlib
01 ноября 2015 в 21:53
Крылья разваливаются.
fckrasnodar
fckrasnodar
01 ноября 2015 в 21:52, ред.
поле ужасное, думал будет тягомотина а не футбол, но Краснодар хорошо провел матч даже на таком огороде. Всех земляков с победой!
maxalay83
maxalay83 ответ Зенит лучший клуб (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:43
приедь в марте чмо и обснуй!!!! жду на металлурге!!! *ссышь* твое имя
АРАРАТ Ереван
АРАРАТ Ереван
01 ноября 2015 в 21:42
Поздравляю всех нас -болельщиков Краснодара с долгожданной победой над КС!! Мы очень плохо с ними в егда играли!!Плюс большой в том что наконец то наща игра пошла! Я еще после игры Краснодар-спартак говорил что Краснодар под нагрузками и по этому очень медленно играет,а спартак играл легко таккак их не напрягали физически! И сейчас под конец первого круга мы выходим на оптимальную-а все сдают-локомотив,спартак,зпнит....я даже скажу что Цска певое поражение потерпит от краснодара,если нет то в этом году он не проиграет некому!!Впеиед Киаснодар дай жару в ноябре-Паок,Цска,Боруссия!!
maxalay83
maxalay83 ответ Зенит лучший клуб (раскрыть)
01 ноября 2015 в 21:41
ты хлебало завали чмо!!! лалка ты ...баная!!
o fortuna
o fortuna
01 ноября 2015 в 21:39
Удачи Краснодару!
129
129
01 ноября 2015 в 21:32
ну что можно сказать КС: продолжайте и дальше заигрывать с [Соблюдайте правила ]судьями. этот сука иванов убивает вас в седьмой раз подряд. в регламенте рфпл чётко сказано: команда имеет право оспорить назначение судьи. да, сегодня краснодар был безоговорчно сильнее, но судья в очередной раз не поставил 100% пеналь. будет протест, или опять проглотим?
Leo-1987
Leo-1987
01 ноября 2015 в 20:49
Краснодар обрезали Крылышки Самарцам .....
DXTK
DXTK
01 ноября 2015 в 19:36
Безоговорочная победа Краснодара, команда сейчас находиться на кураже и готова сразиться Хоть с чертом.........Когда Англичани говорят Красота на табло, именно они такие цифры представляют по окончанию встречи. 4-0 Красота........
Крылья Советов ну буквально раскрыли свою оборону и дали похозяиничать "Быкам", не было у них шанса смутить сильнейшего......... Для них будем считать взглядом не в ту сторону........
Pleafant
Pleafant
01 ноября 2015 в 19:28
Только Боаш сумел опозориться на своём поле с КС.
Vladimir808
Vladimir808
01 ноября 2015 в 18:27
На классе! Краснодар с победой! Удачи в ЛЕ!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Я_Андрей (раскрыть)
01 ноября 2015 в 18:24
Не! Не тупо, а красиво и технично, во всем!
Fazzi
Fazzi
01 ноября 2015 в 18:20
В футбол играли на огороде!
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ tiss (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2015 в 18:05, ред.
Я помню Зенит с Луч-энергия во Владике играл. Там к такому же полю ещё ураган, тайфун по ихнему, прилагался. Это было нечто!
Смотрю тебя жестоко за правду наказали. Надеюсь что только до завтра. Хотелось бы завтра тебя с победой над Ростовом поздравить. Ведь если Динамо проиграет, то Ростов в таблице место Великого Зенита займёт. Меня то это не сильно расстроит, но вот видеть радость коней, проводниц и поросят не доставит удовольствия. Они же ведь не могут интеллигентно свои эмоции выражать.
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ забайкальский армеец (раскрыть)
01 ноября 2015 в 18:03
Это у вас там в клубе липовой армии и липовых титулов "бошки". У меня, вполне допустимо мою светлую голову башкой называть, башка, и очень неглупая.
ристалище
ристалище
01 ноября 2015 в 18:00
а представьте на шее у края и кубань и краснодар бы сидели, огород бы праздником был
ристалище
ристалище ответ Femax (раскрыть)
01 ноября 2015 в 17:57
ну у кс область финансит это не частный клбу же, у кого-то строится арены, а кто-то старенький огород пашет, ну вот чм будет, надеюсь даст плоды и стадион
ристалище
ристалище ответ Аланский патриот (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2015 в 17:55
а краснодар че египет типа тоже ведь на юге
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