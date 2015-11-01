«Краснодар» в гостях разбил «Крылья Советов»

Павел идёт по стопам отца – четырехкратного чемпиона.

В пятом туре чемпионата Франции ПСЖ проведет гостевой матч на поле «Тулузы».

«Ренн» в пятом туре чемпионата Франции примет «Брест» на домашней арене. Мы