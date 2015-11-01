«Краснодар» в гостях разбил «Крылья Советов»

В матче 14-го тура РФПЛ «Краснодар» победил «Крылья Советов».
Самара, стадион «Металлург»
«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:4 (0:1)
Голы: Мамаев 37, 77, Смолов 61, Ари 87.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Бурлак, Цаллагов, Надсон (Родич 69), Габулов (Чочиев 79), Померко, Драгун (Яковлев 46), Молло, Яхович.
Тренер — Веркаутерен.
«Краснодар»: Дикань, Калешин (Марков 72), Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Каборе, Ахмедов, Мамаев (Быстров 79), Газинский (Торбинский 68), Смолов, Ари.
Тренер — Кононов.
Предупреждения: -
Судья: Иванов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Крылья Советов ну буквально раскрыли свою оборону и дали похозяиничать "Быкам", не было у них шанса смутить сильнейшего......... Для них будем считать взглядом не в ту сторону........
Крылья Советов ну буквально раскрыли свою оборону и дали похозяиничать "Быкам", не было у них шанса смутить сильнейшего......... Для них будем считать взглядом не в ту сторону........
Смотрю тебя жестоко за правду наказали. Надеюсь что только до завтра. Хотелось бы завтра тебя с победой над Ростовом поздравить. Ведь если Динамо проиграет, то Ростов в таблице место Великого Зенита займёт. Меня то это не сильно расстроит, но вот видеть радость коней, проводниц и поросят не доставит удовольствия. Они же ведь не могут интеллигентно свои эмоции выражать.
Смотрю тебя жестоко за правду наказали. Надеюсь что только до завтра. Хотелось бы завтра тебя с победой над Ростовом поздравить. Ведь если Динамо проиграет, то Ростов в таблице место Великого Зенита займёт. Меня то это не сильно расстроит, но вот видеть радость коней, проводниц и поросят не доставит удовольствия. Они же ведь не могут интеллигентно свои эмоции выражать.