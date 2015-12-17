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Моуриньо: «В январе велик риск купить не тех игроков, которые нужны»

17 декабря 2015, 08:22

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо настаивает, что ему не нужно приобретать новичков в январе, несмотря на кризис. По словам португальца, велик риск подписать не тех футболистов, которые действительно нужны команде.

«В начале сезона я сказал руководителям, что нет никакой необходимости в покупке новичков в январе. В это время рынок опасен. Иногда клубы подписывают срочно игроков, но не тех, кто на самом деле нужен. Я хочу же выбрать наилучших для команды».

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Все комментарии
Ron09
Ron09
17 декабря 2015 в 18:39, ред.
как жаль это говорить: свободен Жозе
pomor45
pomor45
17 декабря 2015 в 18:13
Ему уже ничего не нужно - свободен.
kella
kella
17 декабря 2015 в 17:44
Так купи себе снегурочку!
nahan
nahan
17 декабря 2015 в 14:39
Перестраховывается Моуриньо...
Linxform
Linxform
17 декабря 2015 в 14:04
У Маура и так в команде качественных игроков очень даже вполне достаточно. По крайней мере для того чтобы не болтаться в середине таблицы и тем более не плестись в группе аутсайдеров. Вот только наладить игру в команде он не в состоянии.
Потому и не удивительно что зимой в Челси никого покупать не планируют.
kachan63
kachan63
17 декабря 2015 в 12:12
Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь нужное! В последнее время это у "синих" отлично получалось. Теперь Моур хочет отойти от этой традиции.
blackhard
blackhard
17 декабря 2015 в 12:10
Выбери лучше себе приемника
Rizo1
Rizo1 ответ Nurik081 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 11:38
Один в этом сезоне и что?
Санчо Панса
Санчо Панса
17 декабря 2015 в 10:57
Это да! Челси торопится то некуда в этом плане, потому что целый месяц будет на это отведен. Хотя я бы это сделал на их месте) До зоны вылета из АПЛ рукой подать. Ну кто бы мог подумать до начала этого сезона, что синие будут сейчас так низко располагаться!
удав
удав
17 декабря 2015 в 10:09
логично,чемпионат все равно уже слит,в чемпионшип тоже не вылетят - так что спешить с новичками нет надобности.
Nurik081
Nurik081 ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 10:00
У шкерта на счету сколько автогола?
Rizo1
Rizo1 ответ George-CFC (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:47
Я и имел ввиду 15/16
George-CFC
George-CFC ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:45
Лучшие защитники чемпионата Англии 14/15 - Бертранд, Кэхилл, Терри, Бано.
Что-то не вижу здесь защитников Ливерпуля...
Ну а по последним месяцам этот кризис затронул, естественно, всех. Но, должен признать, Терри и Бано больше к своим лучшим кондициям не вернутся.
George-CFC
George-CFC ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:41
при чем здесь Роджерс...
Салах блистал. Хоронил на Стэмфорде весь Челси. Такой бегунок, да ещё и 21-летний очень был нужен и самому.
"на зло" тратить кому-то миллионы...
Rizo1
Rizo1 ответ George-CFC (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:39
Вопрос которому не нужен ответ. Я просто уточнял про Салаха
Rizo1
Rizo1 ответ George-CFC (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:37
Насчет Сахо промолчу , а Шкртел на голову лучше всех защитников (без преувеличения) Челси по всем параметрам. (Насчет Фермино даже самый плохой аналитик в Английском футболе уверяет что Он заиграет) А Оскар с каждым годом все хуже и хуже.
George-CFC
George-CFC ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:37
ты знаешь понятие "риторический"?
Rizo1
Rizo1 ответ George-CFC (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:33
квадрат не заиграл в Англии! Салаха Он купил на зло Роджерсу а тот баклан повелся как ребенок (Элементарно если включиться голову Мата не проходит в состав а этот Араб рвется к ним) наверное не знал что по нему уже там скамейка скучала. Теперь скитается там в сериале
George-CFC
George-CFC ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:31
мы про уровень, а не форму.
Оскар плох, но уж лучше Фирмино. Был признан лучшим игроком в матче с Порту.
Микел просто запасной игрок.
А Терри даже в 60 лет будет лучше Сахо, Шкртела и им подобным)
Rizo1
Rizo1 ответ George-CFC (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:23, ред.
добавлю с вашего позволения (Оскар, Терри, Оби Микел,) Все нападение выступает хуже некуда, да и большинство команды играет ужасно
George-CFC
George-CFC
17 декабря 2015 в 09:19
Если он это знал, зачем подписал Салаха, Куадрадо. "выбрал наилучшего"
Даже летом купил кучу ненужных
George-CFC
George-CFC ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:17
Фалькао, Рахман Баба если только
Rizo1
Rizo1 ответ George-CFC (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:13
Я к тому что Жорика уволят вероятность очень высокая в он о трансферах думает., Ну если у нас пару игроков уровня ЧМШ то в челси получается их сколько?
George-CFC
George-CFC ответ Rizo1 (раскрыть)
17 декабря 2015 в 09:02
тогда купим пару игроков Ливерпуля, как раз уровень Чемпионшипа.
Rizo1
Rizo1
17 декабря 2015 в 08:56
в чемпионшипи пригодятся новички
Temarika
Temarika
17 декабря 2015 в 08:56
объяснение принято.
Robocop-Ilya
Robocop-Ilya
17 декабря 2015 в 08:50
логично. опыт - великая штука!
Шляпстер
Шляпстер
17 декабря 2015 в 08:44
И сколько надо миллионов потратить что бы вы не вылетели из премьер лиги?
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