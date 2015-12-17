Моуриньо: «В январе велик риск купить не тех игроков, которые нужны»

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17 декабря 2015, 08:22

Главный тренер «Челси» настаивает, что ему не нужно приобретать новичков в январе, несмотря на кризис. По словам португальца, велик риск подписать не тех футболистов, которые действительно нужны команде.

«В начале сезона я сказал руководителям, что нет никакой необходимости в покупке новичков в январе. В это время рынок опасен. Иногда клубы подписывают срочно игроков, но не тех, кто на самом деле нужен. Я хочу же выбрать наилучших для команды».