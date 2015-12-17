Моуриньо: «В январе велик риск купить не тех игроков, которые нужны»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо настаивает, что ему не нужно приобретать новичков в январе, несмотря на кризис. По словам португальца, велик риск подписать не тех футболистов, которые действительно нужны команде.
«В начале сезона я сказал руководителям, что нет никакой необходимости в покупке новичков в январе. В это время рынок опасен. Иногда клубы подписывают срочно игроков, но не тех, кто на самом деле нужен. Я хочу же выбрать наилучших для команды».
Потому и не удивительно что зимой в Челси никого покупать не планируют.
Потому и не удивительно что зимой в Челси никого покупать не планируют.
Что-то не вижу здесь защитников Ливерпуля...
Ну а по последним месяцам этот кризис затронул, естественно, всех. Но, должен признать, Терри и Бано больше к своим лучшим кондициям не вернутся.
Что-то не вижу здесь защитников Ливерпуля...
Ну а по последним месяцам этот кризис затронул, естественно, всех. Но, должен признать, Терри и Бано больше к своим лучшим кондициям не вернутся.
Салах блистал. Хоронил на Стэмфорде весь Челси. Такой бегунок, да ещё и 21-летний очень был нужен и самому.
"на зло" тратить кому-то миллионы...
Салах блистал. Хоронил на Стэмфорде весь Челси. Такой бегунок, да ещё и 21-летний очень был нужен и самому.
"на зло" тратить кому-то миллионы...
Оскар плох, но уж лучше Фирмино. Был признан лучшим игроком в матче с Порту.
Микел просто запасной игрок.
А Терри даже в 60 лет будет лучше Сахо, Шкртела и им подобным)
Оскар плох, но уж лучше Фирмино. Был признан лучшим игроком в матче с Порту.
Микел просто запасной игрок.
А Терри даже в 60 лет будет лучше Сахо, Шкртела и им подобным)
Даже летом купил кучу ненужных
Даже летом купил кучу ненужных