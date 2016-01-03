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Миранда: «Чемпионат Италии более сбалансированный, чем испанский»

03 января 2016, 10:50

Защитник «Интера» Жоао Миранда считает, что в Серии А конкуренция в борьбе за высокие места выше, чем в Примере. Ранее, напомним, бразилец выступал за «Атлетико».

«Я выбрал „Интер“, потому что верю в эту команду. Мы хотим бороться за чемпионство, и это будет исполнением моей мечты. Хотя цель клуба — попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда показывает свою силу, лидируя в Серии А. Что касается сравнений, то и у „Интера“, и у „Атлетико“ отличная оборона. Сразу видно, что весь коллектив помогает обороняться. Нападающие являются первыми защитниками в команде. Это делает нашу работу проще.

Если говорить о чемпионатах, то Серия А удивила меня плотностью борьбы. Многие команды, которые считаются маленькими, навязывают равную борьбу топ-клубам. В Испании большие клубы являются безусловными фаворитами. Серия А более сбалансированна».

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Все комментарии
AntiClockWise
AntiClockWise
03 января 2016 в 18:25
Испанский сильнее. А так, конечно в Италии больше команд, которые на чемпионство расчитывают.
FootballFun1985
FootballFun1985 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 января 2016 в 14:10
А деньги ушли в 2006 после известных событий.
esca
esca
03 января 2016 в 12:28
ну да вообще то он прав, там более сбалансированные клубы, одни середняки))
Mister_Leo
Mister_Leo
03 января 2016 в 12:13
ну да поэтому 3 года подряд Ювентус становился единоличным чемпионом Италии , его слова тому подтверждение .. в Испании за последние 3 года , Реал , Атлетико , Барса ...
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
03 января 2016 в 11:48
Это понятно, ведь в Италии нет Барсы и Реала, которые могут скупать всё подряд. Милан и Интер в кризисе. Юве экономит и не сорит деньгами. Поэтому конкуренция выше.
juvenale
juvenale
03 января 2016 в 11:31, ред.
Все так и есть.И это говорят абсолютно все иргоки пришедшие из Испании(тот же Мората)и с бей-беги лиги Тевес и Эвра говорили,что он намного сложнее
ДСА
ДСА
03 января 2016 в 11:24
Миранда свое "болото" хвалит. МирандаЖоао
enot7000
enot7000
03 января 2016 в 11:20
отчасти он прав
pif57
pif57
03 января 2016 в 11:16
Вершина более слабая, низ более сильный?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 января 2016 в 10:55
Просто футбольные деньги ушли из Италии.....
Бывшие Суперклубы монстры 90-х приблизились к просто клубам......
Вот и весь баланс.....
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