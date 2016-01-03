Миранда: «Чемпионат Италии более сбалансированный, чем испанский»

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03 января 2016, 10:50

Защитник «Интера» Жоао Миранда считает, что в Серии А конкуренция в борьбе за высокие места выше, чем в Примере. Ранее, напомним, бразилец выступал за «Атлетико».

«Я выбрал „Интер“, потому что верю в эту команду. Мы хотим бороться за чемпионство, и это будет исполнением моей мечты. Хотя цель клуба — попадание в Лигу чемпионов. Сейчас команда показывает свою силу, лидируя в Серии А. Что касается сравнений, то и у „Интера“, и у „Атлетико“ отличная оборона. Сразу видно, что весь коллектив помогает обороняться. Нападающие являются первыми защитниками в команде. Это делает нашу работу проще.

Если говорить о чемпионатах, то Серия А удивила меня плотностью борьбы. Многие команды, которые считаются маленькими, навязывают равную борьбу топ-клубам. В Испании большие клубы являются безусловными фаворитами. Серия А более сбалансированна».