Ван Гал на пресс-конференции назвал журналиста «толстяком»

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14 января 2016, 13:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» был разозлен критикой в адрес форварда команды Уэйна Руни во время пресс-конференции. Специалист резко ответил на вопросы одного из журналистов: «Вы критиковали его. А не я. Не я». После этого голландец встал и ушел, однако перед этим успел добавить, обращаясь к другому журналисту, показав на него пальцем: «Вы тоже. Толстяк. Да, вы, там».

Этим журналистом оказался сотрудник издания The Sun Нил Кастис, который ответил на эти слова ван Гала в сообщении: «Вы правы, Луи, я толстый. Четыре месяца назад я перенес операцию на колене, и это не позволяет мне ходить в спортзал, совершать пробежки. По крайней мере, я могу признавать свои недостатки. Жаль, что другие не могут».