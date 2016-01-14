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Ван Гал на пресс-конференции назвал журналиста «толстяком»

14 января 2016, 13:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал был разозлен критикой в адрес форварда команды Уэйна Руни во время пресс-конференции. Специалист резко ответил на вопросы одного из журналистов: «Вы критиковали его. А не я. Не я». После этого голландец встал и ушел, однако перед этим успел добавить, обращаясь к другому журналисту, показав на него пальцем: «Вы тоже. Толстяк. Да, вы, там».

Этим журналистом оказался сотрудник издания The Sun Нил Кастис, который ответил на эти слова ван Гала в сообщении: «Вы правы, Луи, я толстый. Четыре месяца назад я перенес операцию на колене, и это не позволяет мне ходить в спортзал, совершать пробежки. По крайней мере, я могу признавать свои недостатки. Жаль, что другие не могут».

 

Louis van Gaal not happy about criticism of Wayne Rooney, calls journalist a 'fat man'. https://t.co/32dTBkdSUQ

— Paddy Power (@paddypower) 13 января 2016

 

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Все комментарии
АлексейИ
АлексейИ
15 января 2016 в 03:37
почему толстого нельзя называть толстым? а худого можно называть худым?
ProTest_85
ProTest_85
14 января 2016 в 20:21
Канделаки: "Пфф, что такое толстяк? То ли дело "жиробас."
Harvey
Harvey
14 января 2016 в 20:09
Британские СМИ раздули,а наши ещё и перевести нормально не смогли.
Санчо Панса
Санчо Панса
14 января 2016 в 19:38
Посмотреть бы на этого человека, которого Луи посмел обозвать толстяком! Быть может он не такой и толстый.После его слов в зале для пресс-конференций реально стоял смех) Похоже журналисты уже начали троллить голландского философа, и не только за его манеру общения на послематчевых пресс-конференциях.
112910415
112910415
14 января 2016 в 19:24
нервничает тренер
Deville
Deville
14 января 2016 в 19:15
даже говорить что-то про это не хочется какая-то чернуха Ван Гал тренер МЮ и надо его уважать все таки.
Помнится Тренер Челси Моур обозвал судью Толстым который ничего не видит на поле даже собственного пупка
CL2014
CL2014 ответ DEADP00L (раскрыть)
14 января 2016 в 18:57
Не говорил он "И ты тоже критиковал". Либо у тебя английский слаб, либо ты видео даже не смотрел.

Уходя он показал пальцем и сказал "You there, you too, fat man" что переводится как "Эй ты, ты тоже, толстяк"
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ ответ DEADP00L (раскрыть)
14 января 2016 в 18:19
Да ладно... Просто Бэтмэн зашёл поинтересоваться. И всё. Луи с ним поздоровался. А толстый примазался на халяву...
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ ответ The_BESTolo4b (раскрыть)
14 января 2016 в 18:12
"И большим земляным червяком..."(с)
Venezuela
Venezuela
14 января 2016 в 17:59
Жирного назвали жирным, а он целую слезливую историю рассказал. Ну да, конечно. Обычно толстеют без пробежек и спортзала.)) Всем плевать на тебя, Нил. Этим журналистам лишь бы на чьем-то имени прославиться. ванГалЛуи
Holms
Holms
14 января 2016 в 17:47
Толстяка назвали толстым, ну и что?
jet_set
jet_set
14 января 2016 в 17:44
Стульчик под философом зашатался с огромной силой)
Askar989
Askar989 ответ The_BESTolo4b (раскрыть)
14 января 2016 в 17:36
как же он задолбал со своим биатлоном
denmig
denmig
14 января 2016 в 17:32
ну и толстяк!
Jaka RM
Jaka RM
14 января 2016 в 16:44
Наверное это был Бенитес замаскированный под журналиста
EAGinLE
EAGinLE
14 января 2016 в 16:26
Прикололся .
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b ответ summer2014 (раскрыть)
14 января 2016 в 16:26
харашо
niker_666
niker_666
14 января 2016 в 16:12
да он жирным был и до операции. и никаких пробежек. а теперь нашёл отмазку не расстряхивать свой жирок
DIDI 23
DIDI 23
14 января 2016 в 15:51
Набросал завязок и ушёл.
nahan
nahan
14 января 2016 в 15:28
Игроков называет иначе...
ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ
ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ
14 января 2016 в 15:07
Ван Гал филосов, но ведёт себя как быдло.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
14 января 2016 в 15:04
Обе стороны не правы
DEADP00L
DEADP00L
14 января 2016 в 15:04
После этого ван Гал направился к выходу, однако услышав какую-то реплику, остановился, и показав пальцем на одного из журналистов сказал: «И ты тоже критиковал. Вон тот толстяк (fat man)».
Многие посчитали неправильным публично обращать внимание на физические недостатки человека, однако часть изданий предполагает, что ван Гал мог сказать не «fat man», а «that man» («тот парень»).Скорее всего был использован второй вариант, а журналисты раздули
bfd
bfd ответ Ерден (комментарий удален) (раскрыть)
14 января 2016 в 15:02
он перенёс операцию на колене из-за своего веса, как я понимаю. так что он обычный жирный тюфяк
Gannibal45
Gannibal45 ответ dzvinka (раскрыть)
14 января 2016 в 14:51
до того как он возглавил МЮ я думал это матерый суровый дядька, который всегда сдержан и знает что говорить а что нет, а оказалось это клубок отмазок и нытья в суровом обличии..
Даже фаны МЮ его не любят
lobsterdam
lobsterdam
14 января 2016 в 14:49
Эта новость - футбольная?
dzvinka
dzvinka ответ Gannibal45 (раскрыть)
14 января 2016 в 14:43
тоже удивляет, как такие дядьки с таким жизненым опытом как ЛВГ или моур так ведутся на разводы журналюг... да выйди к ним с улыбкой и отработай эти 10 минут пресс-конференции словно ты учитель младших классов и все. Никого не оскорбляя, не давая себя задеть но отвечая как тебе хочется (или не отвечая вовсе, но с улыбкой), и выходи.
Gannibal45
Gannibal45
14 января 2016 в 14:30
Луи ведется на игры журналистов как девочка маленькая, он их так не любит, но разве он сам чем то лучше если так себя ведет?
Коляныч
Коляныч ответ Amazing_Iniesta (раскрыть)
14 января 2016 в 14:20
точно, а иначе им Крыш!!!Ё
NRG_
NRG_
14 января 2016 в 14:17, ред.
Ван Гал, всего лишь, назвал вещь, своим именем. Вот если бы он его тощим назвал, то это бы, не соотвецтвовало действительности
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