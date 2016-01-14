Ван Гал на пресс-конференции назвал журналиста «толстяком»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал был разозлен критикой в адрес форварда команды Уэйна Руни во время пресс-конференции. Специалист резко ответил на вопросы одного из журналистов: «Вы критиковали его. А не я. Не я». После этого голландец встал и ушел, однако перед этим успел добавить, обращаясь к другому журналисту, показав на него пальцем: «Вы тоже. Толстяк. Да, вы, там».
Этим журналистом оказался сотрудник издания The Sun Нил Кастис, который ответил на эти слова ван Гала в сообщении: «Вы правы, Луи, я толстый. Четыре месяца назад я перенес операцию на колене, и это не позволяет мне ходить в спортзал, совершать пробежки. По крайней мере, я могу признавать свои недостатки. Жаль, что другие не могут».
Помнится Тренер Челси Моур обозвал судью Толстым который ничего не видит на поле даже собственного пупка
Помнится Тренер Челси Моур обозвал судью Толстым который ничего не видит на поле даже собственного пупка
Уходя он показал пальцем и сказал "You there, you too, fat man" что переводится как "Эй ты, ты тоже, толстяк"
Уходя он показал пальцем и сказал "You there, you too, fat man" что переводится как "Эй ты, ты тоже, толстяк"
Многие посчитали неправильным публично обращать внимание на физические недостатки человека, однако часть изданий предполагает, что ван Гал мог сказать не «fat man», а «that man» («тот парень»).Скорее всего был использован второй вариант, а журналисты раздули
Многие посчитали неправильным публично обращать внимание на физические недостатки человека, однако часть изданий предполагает, что ван Гал мог сказать не «fat man», а «that man» («тот парень»).Скорее всего был использован второй вариант, а журналисты раздули
Даже фаны МЮ его не любят
Даже фаны МЮ его не любят