«Марсель» тренируется под охраной полиции после угроз со стороны фанатов

Президент «Марселя» Венсан Лябрюн вынужден пользоваться услугами охраны после поражения команды дома от «Ренна» со счетом 2:5. Проигрыш вывел из себя фанатов провансальцев, которые устроили потасовку с полицией и пытались атаковать автобус с футболистами. В адрес Лябрюна и игроков на протяжении последних дней раздаются угрозы со стороны фанатов, поэтому Лябрюн передвигается в сопровождении охраны. Также полиция держит под наблюдением дом президента. Тренировки «Марселя» проходят под присмотром полицейских во избежание провокаций.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу