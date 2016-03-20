Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2015/2016

«Марсель» тренируется под охраной полиции после угроз со стороны фанатов

20 марта 2016, 13:53

Президент «Марселя» Венсан Лябрюн вынужден пользоваться услугами охраны после поражения команды дома от «Ренна» со счетом 2:5. Проигрыш вывел из себя фанатов провансальцев, которые устроили потасовку с полицией и пытались атаковать автобус с футболистами. В адрес Лябрюна и игроков на протяжении последних дней раздаются угрозы со стороны фанатов, поэтому Лябрюн передвигается в сопровождении охраны. Также полиция держит под наблюдением дом президента. Тренировки «Марселя» проходят под присмотром полицейских во избежание провокаций.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Марсель
Перевод с lequipe.fr
Именем Скалони назовут улицу в его родном городе
Сегодня, 14:58
Месси хочет показать Кубок мира болельщикам ПСЖ. В клубе опасаются реакции
Сегодня, 08:13
«Барселона» не будет назначать четвертого капитана после ухода Пике
Вчера, 23:51
Кришито решил возобновить карьеру
Вчера, 19:06
Стало известно, что сказал Мбаппе в перерыве матча Аргентина — Франция
Вчера, 08:57
Кокорин с игроками и тренерами «Ариса» провёл мастер-класс для школьников
Вчера, 01:31 Фото
Сортировать
Все комментарии
Dubrovin
Dubrovin
03 апреля 2016 в 02:22
Европа ещё называется!!!
Honduras2010
Honduras2010
20 марта 2016 в 16:12, ред.
Болельщики Марселя красавы, так и надо некоторых учить жизни.
КЭТиК
КЭТиК
20 марта 2016 в 14:39
Разогнать такой ОлимпикМарсель надо.
roberto sanz
roberto sanz
20 марта 2016 в 14:28
ясное дело,марсель самый мигрантский-черный город в европе,соответственно большая часть болел арабы,преимущественно алжирцы и макаки остальные
Новочек
Новочек
20 марта 2016 в 14:24
Дикая,варварская,неотёсанная европа.
YNWA
YNWA
20 марта 2016 в 14:11
Классный клуб Марсель, c историей ! Все образуется .
DVOK68
DVOK68
20 марта 2016 в 14:10
Руководи клубом нормально-не будет проблем с болелами
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 