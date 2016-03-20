«Марсель» тренируется под охраной полиции после угроз со стороны фанатов

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20 марта 2016, 13:53

Президент «Марселя» Венсан Лябрюн вынужден пользоваться услугами охраны после поражения команды дома от «Ренна» со счетом 2:5. Проигрыш вывел из себя фанатов провансальцев, которые устроили потасовку с полицией и пытались атаковать автобус с футболистами. В адрес Лябрюна и игроков на протяжении последних дней раздаются угрозы со стороны фанатов, поэтому Лябрюн передвигается в сопровождении охраны. Также полиция держит под наблюдением дом президента. Тренировки «Марселя» проходят под присмотром полицейских во избежание провокаций.