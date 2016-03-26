Снейдер получил травму и не сыграет с Англией

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26 марта 2016, 10:34

Хавбек сборной Нидерландов получил травму во время товарищеского поединка с французами (2:3) и покинул поле уже на 36-й минуте встречи. Обследование показало, что у игрока повреждено подколенное сухожилие. Сколько предстоит пропустить полузащитнику пока неизвестно, но совершенно точно понятно, что 29 марта с Англией он не сыграет.