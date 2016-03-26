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Снейдер получил травму и не сыграет с Англией

26 марта 2016, 10:34
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Хавбек сборной Нидерландов Уэсли Снейдер получил травму во время товарищеского поединка с французами (2:3) и покинул поле уже на 36-й минуте встречи. Обследование показало, что у игрока повреждено подколенное сухожилие. Сколько предстоит пропустить полузащитнику пока неизвестно, но совершенно точно понятно, что 29 марта с Англией он не сыграет.

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Снейдер Уэсли
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
26 марта 2016 в 20:29
Очень не кстати, конечно! От травм, к сожалению, никто не застрахован. Здоровья и скорейшего возвращения в строй несостоявшемуся обладателю Золотого Мяча-2010!
Майкл59ru
Майкл59ru
26 марта 2016 в 17:35
Снейдер уже старый [ Соблюдайте правила],не понятно зачем его ещё в сборную берут.
augur
augur
26 марта 2016 в 14:28
стареет Уэсс , выздоравливай!
alboro
alboro
26 марта 2016 в 14:10
пора на пенсию
Kerri
Kerri
26 марта 2016 в 12:42
СнейдерУэсли здоровья
Светлана Любимцева
Светлана Любимцева
26 марта 2016 в 11:24
СнейдерУэсли скорейшего восстановления!
pickapick
pickapick
26 марта 2016 в 11:17
СнейдерУэслиВозраст уже тоже не тот
Levadia
Levadia
26 марта 2016 в 11:00
Вчера это сразу понятно было.
Здоровья Снейдеру.
CCСР
CCСР
26 марта 2016 в 10:52
здоровья СнейдерУэсли
Марат8989
Марат8989
26 марта 2016 в 10:38
СнейдерУэсли главное здоровье, лечись.
savik1995
savik1995
26 марта 2016 в 10:38
Важный игрок для оранжевых .
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