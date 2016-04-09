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«Амкар» — «Зенит»: стартовые составы

09 апреля 2016, 13:53
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом».

«Амкар»: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов, Пеев, Гиголаев, Гол, Йовичич, Анене.
Запасные: Герус, Хомич, Идову, Джикия, Дзахов, Шаваев, Баланович, Салугин, Прудников, Дайк.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Юсупов, Витсель, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.
Запасные: Кержаков, Обухов, Гарай, Хави Гарсия, Кокорин, Иванов, Богаев, Жирков, Маурисио.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
09 апреля 2016 в 18:37
А вот и Кришито дал сыграть в этом матче Андре Вилаш-Боаш! Практически основной состав выставил португальский наставник питерского клуба за исключением Гарая и Хави Гарсии, которые остались в запасе.
ТОС
ТОС
09 апреля 2016 в 15:20
гад жиев наскулил на карточку Халку...
защитник слегка подтолкнул Халка,тот упал,но даже ничего не просил (возможно не успел) как ни за что получил карточку..
tamerlan71
tamerlan71
09 апреля 2016 в 15:00
удачи Амкару!
Ironyfan
Ironyfan ответ ahaxang (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля 2016 в 14:42
Желая настолько несбыточного , на клоуна походишь именно ты.
Чаудда
Чаудда
09 апреля 2016 в 14:14
Амкар ГМГнеплох, но победит ВЕЛИКИЙЗЕНИТ!
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