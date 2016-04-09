«Амкар» — «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом».
«Амкар»: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов, Пеев, Гиголаев, Гол, Йовичич, Анене.
Запасные: Герус, Хомич, Идову, Джикия, Дзахов, Шаваев, Баланович, Салугин, Прудников, Дайк.
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Юсупов, Витсель, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.
Запасные: Кержаков, Обухов, Гарай, Хави Гарсия, Кокорин, Иванов, Богаев, Жирков, Маурисио.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
защитник слегка подтолкнул Халка,тот упал,но даже ничего не просил (возможно не успел) как ни за что получил карточку..
защитник слегка подтолкнул Халка,тот упал,но даже ничего не просил (возможно не успел) как ни за что получил карточку..