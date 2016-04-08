Нулевая ничья в матче между «Анжи» и «Ростовом»

В поединке 23-го тура РФПЛ первая и последняя команда чемпионата сыграли вничью.
Махачкала, стадион «Анжи-Арена».
«Анжи» — «Ростов» — 0:0
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Лазич, Гаджибеков, Мкртчян, Маевский (Гасанов 77), Максимов (Абдулавов 66), Газимагомедов (Тигиев 62), Бериша, Боли, Мусалов.
Главный тренер: Руслан Агаларов.
«Ростов»: Джанаев, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Баштуш, Гацкан, Калачев, Могилевец (Канга 71), Нобоа, Полоз (Ерохин 61), Азмун (Бухаров 60).
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Кудряшов 67, Боли 90+1.
Судья: Алексей Николаев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, предлагаем Вам выбрать его лучших и худших игроков.
"Дух безтитулья" он и через рукопожатие может передаваться..........
"Дух безтитулья" он и через рукопожатие может передаваться..........
Ничья,наверное как победа
Ничья,наверное как победа
Да ещё, Леонид Федун, не надо с Курбаном заводить тему про тренерство, лучше не будет.
Да ещё, Леонид Федун, не надо с Курбаном заводить тему про тренерство, лучше не будет.