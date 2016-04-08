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Нулевая ничья в матче между «Анжи» и «Ростовом»

08 апреля 2016, 20:52
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В поединке 23-го тура РФПЛ первая и последняя команда чемпионата сыграли вничью.

Махачкала, стадион «Анжи-Арена».

«Анжи» — «Ростов» — 0:0

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Лазич, Гаджибеков, Мкртчян, Маевский (Гасанов 77), Максимов (Абдулавов 66), Газимагомедов (Тигиев 62), Бериша, Боли, Мусалов.
Главный тренер: Руслан Агаларов.

«Ростов»: Джанаев, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Баштуш, Гацкан, Калачев, Могилевец (Канга 71), Нобоа, Полоз (Ерохин 61), Азмун (Бухаров 60).
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Предупреждения: Кудряшов 67, Боли 90+1.

Судья: Алексей Николаев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, предлагаем Вам выбрать его лучших и худших игроков.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ironyfan (раскрыть)
09 апреля 2016 в 22:10
Ну разумеется, что поклонников у Барсы в разы больше чем у Атлетико. Потому что смотреть игру от обороны с счетом 1 0 в 20 матчах, не очень интересно...
mrk
mrk ответ ВСЕГДА ЗА СПАРТАК (раскрыть)
09 апреля 2016 в 17:46
Так через месяц и будешь ахинею нести, а сейчас не попал.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
09 апреля 2016 в 14:48
через месяц вспомни мои слова и свои...
gr777af
gr777af
09 апреля 2016 в 13:51
а этот тип уважает соперника-или ему все дозволено
halfbeek
halfbeek
09 апреля 2016 в 13:21
Сидеть в обороне научились. Осталось научиться атаковать.
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ответ Землянин (раскрыть)
09 апреля 2016 в 13:09
хорошая информация, но голос противный
Землянин
Землянин
09 апреля 2016 в 13:01
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 апреля 2016 в 12:48
Нечего было тайком накануне с Федуном встречаться и шептаться .......
"Дух безтитулья" он и через рукопожатие может передаваться..........
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
09 апреля 2016 в 12:33
Цска скорее всего выиграет,а вот Зенит с Локо ещё надо посмотреть..
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ВСЕГДА ЗА СПАРТАК (раскрыть)
09 апреля 2016 в 12:26
осенний запас?ты вообще смотришь следишь за футболом???не позорься !!Ростов весной выиграл дома у ЦСКА и Спартака и не пропустил ни одного гола в пяти играх!
руна
руна ответ Амба Нагорск (раскрыть)
09 апреля 2016 в 12:17
это ты про кого?
Амба Нагорск
Амба Нагорск
09 апреля 2016 в 12:14
Вот как судить? У нас уже юношеские команды ловят на мельдонии... Жуть
руна
руна
09 апреля 2016 в 11:45
деревянность матча зашкаливала!!!!отвратный матч!!!джанаев единственное светлое пятно в игре!!!
ahaxang
ahaxang
09 апреля 2016 в 11:43
ЭтоИнтересно Игра была равная.
zenitkoska
zenitkoska
09 апреля 2016 в 11:42
ЭтоИнтересно логичный исход
imshinetsky
imshinetsky
09 апреля 2016 в 11:40
ну не все же проигрывать))

Ничья,наверное как победа
Чист
Чист
09 апреля 2016 в 11:38, ред.
логично конечно любым способом Зенит в Лигу вывести а Ростову кровь из носу удержаться на третьем месте - на сегодня нет команд кроме Зенита и ЦСКА более менее выступать в Лиги чемпионов -а в Евро все остальные равны
Чист
Чист ответ ВСЕГДА ЗА СПАРТАК (раскрыть)
09 апреля 2016 в 11:34
а что толку пригласят а решать будут сами - тут хоть бога приглашай что толку
Чист
Чист
09 апреля 2016 в 11:32
счет 0-0 а сама игра на троечку
капустко
капустко
09 апреля 2016 в 11:00
Поделили очки.
zeni
zeni ответ Wo_Ong (раскрыть)
09 апреля 2016 в 10:45
Ха-Ха. Уделал..........
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
09 апреля 2016 в 10:41
мордовии победы!))
safarka2012
safarka2012
09 апреля 2016 в 10:41
Молодцы анжи! Играли достойно, ростову пожелаю удачи, сделайте этот чемпионат!
Чаудда
Чаудда
09 апреля 2016 в 10:36
Анжи заставил себя уважать.
ТТ
ТТ ответ сканер (раскрыть)
09 апреля 2016 в 10:14
Тебе видать обидно только за одно поражение Анжи от Терека, а мне обидно за остальные 12 игр, где Анжи не набрало ни одного очка !
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
09 апреля 2016 в 09:59, ред.
Весь осенний задел ростова, когда цск сливал всё подряд, зени играли без боша, и все остальные играли через раз, закончится через 2-3 тура. Может быть останется запас для 4-го места, не выше.
Да ещё, Леонид Федун, не надо с Курбаном заводить тему про тренерство, лучше не будет.
Таткин
Таткин
09 апреля 2016 в 09:57
настораживает ЭтоИнтересно
Wo_Ong
Wo_Ong
09 апреля 2016 в 09:53
Cпартачи, не надейтесь что Бердыев будет вас тренировать когда-нибудь))) Он как известно человек верующий, тем более мусульманин, а они к свинине относятся крайне негативно - так что КБ даже на шаг к Спартаку не подойдет, ахахахахах
Gold vinner
Gold vinner
09 апреля 2016 в 09:46
договорняк ЭтоИнтересно
Ярос Love
Ярос Love
09 апреля 2016 в 09:36
Ребята а кто то ещё недавно после победы над ЦСКА ,говорил что вы чемпионы
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