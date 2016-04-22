Веа будет баллотироваться на пост президента Либерии

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22 апреля 2016, 14:09

Известный в прошлом футболист, обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа станет кандидатом в президенты Либерии. Свою кандидатуру он хочет зарегистрировать 28 апреля. В 2005 году Веа уже предпринимал попытку стать президентом. Выиграв в первом туре, во втором бывший футболист уступил Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первым президентом-женщиной в истории Африки.

В 2014 году Веа был избран в сенат своей страны.