Веа будет баллотироваться на пост президента Либерии

Известный в прошлом футболист, обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа станет кандидатом в президенты Либерии. Свою кандидатуру он хочет зарегистрировать 28 апреля. В 2005 году Веа уже предпринимал попытку стать президентом. Выиграв в первом туре, во втором бывший футболист уступил Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первым президентом-женщиной в истории Африки.
В 2014 году Веа был избран в сенат своей страны.
Этом Месси и Роналду?согласен!держи лайк!
Этом Месси и Роналду?согласен!держи лайк!
из-за этого прецедента потом представители ЛГБТ-сообщества начали получать по три ЗМ(((
из-за этого прецедента потом представители ЛГБТ-сообщества начали получать по три ЗМ(((