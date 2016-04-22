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Веа будет баллотироваться на пост президента Либерии

22 апреля 2016, 14:09

Известный в прошлом футболист, обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа станет кандидатом в президенты Либерии. Свою кандидатуру он хочет зарегистрировать 28 апреля. В 2005 году Веа уже предпринимал попытку стать президентом. Выиграв в первом туре, во втором бывший футболист уступил Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первым президентом-женщиной в истории Африки.

В 2014 году Веа был избран в сенат своей страны.

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Перевод с africanews.com
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Все комментарии
Vaart23
Vaart23
22 апреля 2016 в 21:43
Достоен... Надеемся президенти из него получится не хуже футболиста....
Санчо Панса
Санчо Панса
22 апреля 2016 в 18:56
И я хочу пожелать ему удачи! После поражения на выборах он не сложил руки и продолжает идти к своей цели. Отличная футбольная карьера безусловно сказывается на его максимализме)
KaZёL
KaZёL ответ RUSTY8 (раскрыть)
22 апреля 2016 в 16:50
редставители ЛГБТ-сообщества
Этом Месси и Роналду?согласен!держи лайк!
barcelonistas
barcelonistas
22 апреля 2016 в 16:14
Со второй попытки может и получится! Удачи. Гордость Африканского континента.
RUSTY8
RUSTY8 ответ New_Look (раскрыть)
22 апреля 2016 в 16:05
Литманен играл с глубины, т.е. по амплуа ближе к плеймейкеру...а Клинси с Деннисом по технике может и уступали Веа, но насчет стабильности они превосходили...и потом насчет футбольной техники у каждого свой эстетический вкус - кому-то финты нравятся, а кому немыслимые и обводящие пасы...так что тут все относительно
New_Look
New_Look ответ RUSTY8 (раскрыть)
22 апреля 2016 в 15:54
после того случая почти все ЗМ отдавали представителям различных меньшинств
New_Look
New_Look ответ RUSTY8 (раскрыть)
22 апреля 2016 в 15:53
Клинсманн много забивал, но не очень зрелищно, без обводки, часто головой. А Бергкамп и Литманен не техничнее Веа. Если уж ты их упомянул - ставь и его в один ряд.
zABZRWx
zABZRWx ответ RUSTY8 (раскрыть)
22 апреля 2016 в 14:46
Батигол...Баджо...Бергкамп... эти парни в своё время влюбляли в себя весь мир.
RUSTY8
RUSTY8 ответ Pancher_95 (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля 2016 в 14:28
узбагойся, ниче он не творил...в его времена творили Баджо, Ромарио, Клинсманн, Литманен, Стоичков, Бергкамп и Овермарс))))))
RUSTY8
RUSTY8
22 апреля 2016 в 14:27
привет из пафосных 90-х...зм получил, вернее отнял у Литманена, потому что из Африки(((
из-за этого прецедента потом представители ЛГБТ-сообщества начали получать по три ЗМ(((
Leo-1987
Leo-1987
22 апреля 2016 в 14:19
Удачи Веа!
ДСА
ДСА
22 апреля 2016 в 14:13
И ведь станет теперь президентом. ЭтоИнтересно
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