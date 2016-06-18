Деку: «Роналдиньо был гораздо более талантливым, чем Месси или Роналду»

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии Деку уверен, что его бывший одноклубник Роналдиньо был более талантливым футболистом, нежели Лионель Месси или Криштиану Роналду:
«Криштиану очень атлетичен, в нем живет соревновательный дух. Месси упорно работал, чтобы сейчас делать с мячом то, что он показывает в „Барселоне“.
Роналдиньо же обладал особенными способностями от природы. Его движения и голы — как будто из другого мира. Он был гораздо более талантливым, чем Лео или Криштиану.
Когда мы не знали, что делать, он создавал для нас моменты».
https://www.youtube.com/watch?v=Z6JdxaDDzb8
Как Месси без лишних движений обводит,ни один гранд не может так делать.
Плсмотри на Неймара,Роналдиньо,Роналду,сколько они лишних движений делают,чтобы обводит одного игока а у Месси талант,одним движением укладывает даже на гозон защитника обводя его.
Месси лучший всех времен.
Как Месси без лишних движений обводит,ни один гранд не может так делать.
Плсмотри на Неймара,Роналдиньо,Роналду,сколько они лишних движений делают,чтобы обводит одного игока а у Месси талант,одним движением укладывает даже на гозон защитника обводя его.
Месси лучший всех времен.
Спасибо,что поправил!
Спасибо,что поправил!
Но Месси пока что номер один в истории футбола, этот чертов гном может обводить соперников без всяких лишних понтовушек, дергании ступни и телодвижении, все просто, влево-вправо- влево-вправо-влево-вправо и гол :)
настоящая машина по забиванию голов, хоть ты в 3 эшелона строи защиту, гном может и между ног пролезть и на 1 кв.м разобраться с несколькими и забить!
Но Месси пока что номер один в истории футбола, этот чертов гном может обводить соперников без всяких лишних понтовушек, дергании ступни и телодвижении, все просто, влево-вправо- влево-вправо-влево-вправо и гол :)
настоящая машина по забиванию голов, хоть ты в 3 эшелона строи защиту, гном может и между ног пролезть и на 1 кв.м разобраться с несколькими и забить!
Зубастик вроде прозвище Роналдо??
Зубастик вроде прозвище Роналдо??
Месси без никаких лишних движений обводит любого,спросите у Рамоса,Пепе,Марсело.
Зубастик играл на публику.
Роналду лучше Зубастика а Месси вне конкуренции.
Месси без никаких лишних движений обводит любого,спросите у Рамоса,Пепе,Марсело.
Зубастик играл на публику.
Роналду лучше Зубастика а Месси вне конкуренции.