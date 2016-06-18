Деку: «Роналдиньо был гораздо более талантливым, чем Месси или Роналду»

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18 июня 2016, 10:15

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии Деку уверен, что его бывший одноклубник был более талантливым футболистом, нежели или :

«Криштиану очень атлетичен, в нем живет соревновательный дух. Месси упорно работал, чтобы сейчас делать с мячом то, что он показывает в „Барселоне“.

Роналдиньо же обладал особенными способностями от природы. Его движения и голы — как будто из другого мира. Он был гораздо более талантливым, чем Лео или Криштиану.

Когда мы не знали, что делать, он создавал для нас моменты».