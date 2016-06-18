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Деку: «Роналдиньо был гораздо более талантливым, чем Месси или Роналду»

18 июня 2016, 10:15

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии Деку уверен, что его бывший одноклубник Роналдиньо был более талантливым футболистом, нежели Лионель Месси или Криштиану Роналду:

«Криштиану очень атлетичен, в нем живет соревновательный дух. Месси упорно работал, чтобы сейчас делать с мячом то, что он показывает в „Барселоне“.

Роналдиньо же обладал особенными способностями от природы. Его движения и голы — как будто из другого мира. Он был гораздо более талантливым, чем Лео или Криштиану.

Когда мы не знали, что делать, он создавал для нас моменты».

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Все комментарии
ULTRASteam
ULTRASteam ответ Çalhanoğlu (раскрыть)
20 июня 2016 в 00:44
Знаток википедии - сьезди в бразилию и спроси
maliw
maliw
19 июня 2016 в 03:51
и нечего его с кемто сравнивать - Инопланетянин !!!

Фата лист
Фата лист
18 июня 2016 в 19:17
Да Роналдиньо никогда из памяти не выйдет, жаль, что он так бездарно своей карьерой распорядился.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Becka89 (раскрыть)
18 июня 2016 в 18:38
Ты истину написал,но многие видя это делают вид,что не знают.
Как Месси без лишних движений обводит,ни один гранд не может так делать.
Плсмотри на Неймара,Роналдиньо,Роналду,сколько они лишних движений делают,чтобы обводит одного игока а у Месси талант,одним движением укладывает даже на гозон защитника обводя его.
Месси лучший всех времен.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Пастух (раскрыть)
18 июня 2016 в 18:33
Роналдо,Роналдиньо,Суарес-все зубстики,но Суарес более мужественный зубастик,он не только показывает зубы но и кусается
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Komatozzzzz (раскрыть)
18 июня 2016 в 18:31
Я думал эти все три один футболист,как говорят три в одном.
Спасибо,что поправил!
Kavaro
Kavaro ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2016 в 17:51
Райкард не тот ли чувак что пропустил Реал на рекордные 18 очков вперёд, в последнем класико стоял в чемпионском каридоре со своей барсой на СБ, и проиграл Реалу 4:1? это самая крупная победа Реала за последние лет 15 в класико. И что особенного было в той Барсе? финты Роналдиньо?
Kavaro
Kavaro ответ FENNNNN (раскрыть)
18 июня 2016 в 17:44
То что он физрук никакого сомнения и быть не может, но с Райкардом Барса два года была без единого трафейа во глове с Ронлдиньо.
Komatozzzzz
Komatozzzzz
18 июня 2016 в 16:19
Роналду+Месси=Роналдиньо
Komatozzzzz
Komatozzzzz ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2016 в 16:17
из них уникум только Роналдиньо, Месси просто отличный игрок...
Madridist-m
Madridist-m ответ marvel777 (раскрыть)
18 июня 2016 в 16:16
Об Месси речь не идет, слабый сезон провелю
Komatozzzzz
Komatozzzzz ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
18 июня 2016 в 16:16
причём тут зубастик???? ты вообще Роналдо , Роналду и Роналдиньо различаешь??? это три разных футболиста...
Becka89
Becka89
18 июня 2016 в 15:57, ред.
Рони великий футболист -жонглер, кудесник мяча.
Но Месси пока что номер один в истории футбола, этот чертов гном может обводить соперников без всяких лишних понтовушек, дергании ступни и телодвижении, все просто, влево-вправо- влево-вправо-влево-вправо и гол :)
настоящая машина по забиванию голов, хоть ты в 3 эшелона строи защиту, гном может и между ног пролезть и на 1 кв.м разобраться с несколькими и забить!
Die Roten
Die Roten
18 июня 2016 в 15:35
согласен с деку
nahan
nahan
18 июня 2016 в 15:27, ред.
Чего стоят его только финты, никто в мире до него и после не смог сделать подобное, а неожиданные по исполнению пасы захватывают дух. Рональдиньо великий игрок и с этим согласятся многие.
marvel777
marvel777 ответ Madridist-m (раскрыть)
18 июня 2016 в 15:18, ред.
ну что за бред Рон лидер с Вольфсбургом например кто вытащил матч? лучше,хуже он Месси какая разница,когда Месси незаметен его заменият Суарес и Неймар у Реала больше нет кроме Рона в атаке такого игрока по-этому так заметны его на самом то деле редкие спады.
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
18 июня 2016 в 15:04
это канечно верно) но Мессии Роналду) своим трудом до сих пор на ведущих ролях) а Роналдинью) к 30 уже надоел футбол просто.
Пастух
Пастух ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
18 июня 2016 в 14:59
Роналдиньо не Зубастик.
Зубастик вроде прозвище Роналдо??
FENNNNN
FENNNNN ответ Juventinos1897 (раскрыть)
18 июня 2016 в 14:13
Ой какая шуточка, хыхихи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 июня 2016 в 14:13
Финты,как делает Месси не может никто.
Месси без никаких лишних движений обводит любого,спросите у Рамоса,Пепе,Марсело.
Зубастик играл на публику.
Роналду лучше Зубастика а Месси вне конкуренции.
Заратустра
Заратустра
18 июня 2016 в 13:46
Это все понимают кроме школоты.
Juventinos1897
Juventinos1897 ответ FENNNNN (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2016 в 13:37
Швайнштайгер умеет подкаты делать??? Я думал он умеет только в запасе сидеть)))
FENNNNN
FENNNNN ответ Kavaro (раскрыть)
18 июня 2016 в 13:37
Она и до физрука побеждала
FENNNNN
FENNNNN ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
18 июня 2016 в 13:35
У тебя одна бровь да?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
18 июня 2016 в 13:33
Благодаря Рони, многие полюбили футбол!
3lodeg0s
3lodeg0s
18 июня 2016 в 13:32
Рональду упомянул чисто из-за того что он португалец.
Kavaro
Kavaro ответ Viduka (раскрыть)
18 июня 2016 в 13:26
Какой кубок мира? Тот где он даже в основу не попадал? Тот кубоу выиграи Роналдо и Ривалдо.
Viduka
Viduka ответ Kavaro (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2016 в 13:20
Настолько опозорился,что выиграл Кубок Мира,став одним из лучших игроков турнира.
Madridist-m
Madridist-m
18 июня 2016 в 13:16
Если спросить меня,то Модрич намного полезнее Криштиану для Реала. Хотя Роналду и лучше всяких Бенземов и т.д которые по пустым с третьей попытки попадают.
Viduka
Viduka ответ kolpankolpan (комментарий удален) (раскрыть)
18 июня 2016 в 13:11, ред.
Профессиональный спорт и фармакология - вещи неразделимые,и запрещенными препаратами пользуется большинство атлетов,в том числе и футболисты.Только вот по Месси это вряд ли видно,благо тот же Шакири при схожем росте имеет куда более солидные физические данные.
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