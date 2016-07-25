ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2016/2017

«Байер» договорился с киевским «Динамо» по трансферу Драговича

25 июля 2016, 23:45

Защитник киевского «Динамо» и сборной Австрии Александар Драгович близок к переходу в «Байер». Сообщается, что «фармацевты» заплатят киевлянам за игрока 19 млн евро + еще 4 млн будет предусмотрено в виде бонусов.

В минувшем сезоне 25-летний Драгович провел 17 матчей в УПЛ и отметился одним голевым пасом.

Все новости
СлухиРишарлисон может перейти в ПСЖ
Вчера, 23:23 Комментарии5
Слухи«Лейпциг» сделал предложение «Барселоне» по Морибе
Вчера, 22:57 Комментарии3
СлухиВиллиан может покинуть «Арсенал»
Вчера, 22:25 Комментарии5
СлухиБывший игрок «Шальке» не захотел переходить в «Зенит». Он выбрал «Эльче»
Вчера, 21:40 Комментарии30
СлухиТоррейра близок к переходу в «Фиорентину»
Вчера, 21:27 Комментарии5
Слухи«Лион» хочет подписать Жиго
Вчера, 21:27 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Kwinto555
Kwinto555
26 июля 2016 в 15:08
А вот и подробности:

Kicker во вторник утром встретился с Руди Феллером и спортивный директор Байера прокомментировал вчерашнюю новость:

"Это полная брехня. Да, мы ведем переговоры по Драговичу, но не с такими суммами. На нас ничего не давит, так как Омер Топрак остался с нами."
nahan
nahan
26 июля 2016 в 12:40
Аспириновые хорошего защитника берут.
Cules2013
Cules2013 ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 июля 2016 в 09:19
Уже Бартру купили до этого. Зачем им столько ЦЗ.
Die Roten
Die Roten
26 июля 2016 в 08:58
удачи в байере
Kwinto555
Kwinto555
26 июля 2016 в 08:54
Если Драговича подпишут это может означать, что зимой Топрак покинет Байер.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 июля 2016 в 07:46
Очень добротный трансфер совершат аспириновые! Мне до сих пор не понятно, почему он раньше не оказался в Бундеслиге, а уехал в УПЛ) Он уже перерос уровень киевского Динамо, ровно как и Ярмоленко.
zumbagan
zumbagan
26 июля 2016 в 07:29
Одно слово - фармацевты!
Александр Северный
Александр Северный
26 июля 2016 в 01:29
Вот те на, а кто в динамо останется?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
26 июля 2016 в 00:22
Неизбежный процесс, учитывая ситуацию в украинском футболе. Сдвоенный центр с Хачериди, делал защиту Киева неуязвимой на втором этаже! Удачи Саше в Бундесе!
Oleg HAV
Oleg HAV
26 июля 2016 в 00:18
пора уезжать с Динамо.
vadasz
vadasz
26 июля 2016 в 00:03
давно ему пора уже было ехать в Европу.Хороший,качественный защитник
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100