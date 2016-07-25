«Байер» договорился с киевским «Динамо» по трансферу Драговича

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25 июля 2016, 23:45

Защитник киевского «Динамо» и сборной Австрии близок к переходу в «Байер». Сообщается, что «фармацевты» заплатят киевлянам за игрока 19 млн евро + еще 4 млн будет предусмотрено в виде бонусов.