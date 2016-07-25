«Байер» договорился с киевским «Динамо» по трансферу Драговича

Защитник киевского «Динамо» и сборной Австрии Александар Драгович близок к переходу в «Байер». Сообщается, что «фармацевты» заплатят киевлянам за игрока 19 млн евро + еще 4 млн будет предусмотрено в виде бонусов.
В минувшем сезоне 25-летний Драгович провел 17 матчей в УПЛ и отметился одним голевым пасом.
Kicker во вторник утром встретился с Руди Феллером и спортивный директор Байера прокомментировал вчерашнюю новость:
"Это полная брехня. Да, мы ведем переговоры по Драговичу, но не с такими суммами. На нас ничего не давит, так как Омер Топрак остался с нами."
Kicker во вторник утром встретился с Руди Феллером и спортивный директор Байера прокомментировал вчерашнюю новость:
"Это полная брехня. Да, мы ведем переговоры по Драговичу, но не с такими суммами. На нас ничего не давит, так как Омер Топрак остался с нами."