Хенесс вернётся на пост президента «Баварии»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вернется на свой пост. Это должно состояться в ноябре после заседания совета директоров клуба, который сейчас возглавляет генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге. Хенесс, напомним, покинул пост президента, поскольку угодил в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. После отбытия половины наказания он был отпущен.
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