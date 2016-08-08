Хенесс вернётся на пост президента «Баварии»

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08 августа 2016, 17:35

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вернется на свой пост. Это должно состояться в ноябре после заседания совета директоров клуба, который сейчас возглавляет генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге. Хенесс, напомним, покинул пост президента, поскольку угодил в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. После отбытия половины наказания он был отпущен.