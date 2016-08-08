ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Бундеслига 2016/2017

Хенесс вернётся на пост президента «Баварии»

08 августа 2016, 17:35

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вернется на свой пост. Это должно состояться в ноябре после заседания совета директоров клуба, который сейчас возглавляет генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге. Хенесс, напомним, покинул пост президента, поскольку угодил в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. После отбытия половины наказания он был отпущен.

Все новости
Камавинга отправит 166 сотрудникам «Ренна» по футболке «Реала»
Сегодня, 09:49 Комментарии7
Роналду может дебютировать за МЮ в матче против «Ньюкасла»
Вчера, 12:07 Комментарии9
Роналду успешно прошёл медосмотр для «Манчестер Юнайтед»
30 августа Комментарии10
От Инстаграма «Ювентуса» отписались 200 тыс. человек после ухода Роналду
30 августа Комментарии22
Месси дебютировал за ПСЖ. Он заменил Неймара
29 августа ФотоКомментарии14
17-летний Гави дебютировал за «Барселону». Серхи Роберто получил травму
29 августа ФотоКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
weinmar
weinmar
16 августа 2016 в 17:17
Закономерно. Лучше него нет!
Die Roten
Die Roten
09 августа 2016 в 06:53
отличная новость!
RoninSibir
RoninSibir ответ Рефери (комментарий удален) (раскрыть)
09 августа 2016 в 06:15
А под розовой рубахой - золотые купола.
Andrejka
Andrejka ответ KaZёL (раскрыть)
08 августа 2016 в 23:13
Ну надо сказать Хеннес всех приглашал и всех увольнял если не тянули они команду.
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
08 августа 2016 в 21:14
Лысый ушел. Анчелотти пришел. Ули Хенесс тоже возвращается. Несмотря на позорный вылет из ЛЧ, это всё таки хороший год для Баварии!
Mоnоlo
Mоnоlo ответ mouzz (раскрыть)
08 августа 2016 в 20:34
Разве что для тебя.
Сливки общества
Сливки общества ответ djonny_209 (раскрыть)
08 августа 2016 в 20:33
Он был в что-то вроде колонии поселения (в Германии это по-другому называется скорей всего). За тяжкие преступления такие камеры не дают.
KaZёL
KaZёL ответ Bavaria_M (комментарий удален) (раскрыть)
08 августа 2016 в 20:07
Стоп,Гвардиолу подписали при Хенессе,он приложил руку к этому назначению,причём Румменигге?принимал решение и вёл переговоры Ули.
KaZёL
KaZёL ответ djonny_209 (раскрыть)
08 августа 2016 в 19:21
Реалии жизни,если есть бабло,будь ты хоть в камере,хоть на необитаемом острове,будешь жить как царь.
KaZёL
KaZёL ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
08 августа 2016 в 19:11, ред.
Каких делов натворил Карл-Хайнц?
djonny_209
djonny_209 ответ Сливки общества (раскрыть)
08 августа 2016 в 19:09
Видел фотки его "камеры".Половина домов в России хуже выглядят.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 августа 2016 в 18:52
Все рано или поздно возвращаются в родные для них места) И старина Ули не станет исключением!
KaZёL
KaZёL
08 августа 2016 в 18:26
Уважение вызывает хотя-бы тем,что,попался?отсидел,не то что каталонский продажный судья,клоунаду устроил на заседании,своего идола,гнома отпустил с почестями и оркестром....таких судей,самих судить нужно.
weinmar
weinmar
08 августа 2016 в 18:21
Отличная новость!
Сливки общества
Сливки общества ответ juchok (раскрыть)
08 августа 2016 в 18:19
Я думаю, в камере у него была прорва времени обдумать более надежные ходы по сокрытию налогов.)))
Сливки общества
Сливки общества
08 августа 2016 в 18:16
Ули, ждем! Настоящий Босс наконец-то возвращается.
juchok
juchok
08 августа 2016 в 18:06
ничему жизнь не учит!)!)!)
mouzz
mouzz ответ Mоnоlo (раскрыть)
08 августа 2016 в 18:02
Сарказм?)
NRG_
NRG_
08 августа 2016 в 17:49
Молодец мужик. Попался, признался, отсидел, вышел. Не то что трус Аргентинский. Татуйровок детских наделал, бороду отпустил, потом покрасился, а в тюрьму вместо себя папу отправляет
Mоnоlo
Mоnоlo
08 августа 2016 в 17:42
Шикарная новость.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100