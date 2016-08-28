«Локомотив» переиграл «Краснодар»

В поединке 5-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде одолел «Краснодар».
Краснодар, стадион «Кубань»
«Краснодар» – «Локомотив» – 1:2 (0:1)
Голы: Смолов 48 (пен) — Самедов 41, Хенти 56 (пен)
«Краснодар»: Крицюк, Калешин (Быстров 71), Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Ахмедов (Торбинский 64), Подберезкин (Жоаозиньо 64), Перейра, Смолов, Ари.
Главный тренер: Олег Кононов.
«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик 90+2), Майкон (Коломейцев 55), Хенти (Шкулетич 87).
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Чорлука 45, Тарасов 78, Денисов 86, Торбинский 90.
Судья: Сергей Лапочкин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. Предлагаем Вам выбрать лучших игроков матча в составе каждой из команд.