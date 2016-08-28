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«Локомотив» переиграл «Краснодар»

28 августа 2016, 21:17

В поединке 5-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде одолел «Краснодар».

Краснодар, стадион «Кубань»

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:2 (0:1)
Голы: Смолов 48 (пен) — Самедов 41, Хенти 56 (пен) 

«Краснодар»: Крицюк, Калешин (Быстров 71), Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Ахмедов (Торбинский 64), Подберезкин (Жоаозиньо 64), Перейра, Смолов, Ари.
Главный тренер: Олег Кононов.

«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик 90+2), Майкон (Коломейцев 55), Хенти (Шкулетич 87).
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Чорлука 45, Тарасов 78, Денисов 86, Торбинский 90.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. Предлагаем Вам выбрать лучших игроков матча в составе каждой из команд.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sashasokol
sashasokol ответ Жесть_как_она_есть (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 22:00, ред.
.
Багров-брат
Багров-брат ответ Прохорович (раскрыть)
29 августа 2016 в 18:38
Сударь, я далеко не учитель словесности, таки профессии этакой лишилось государство Российское в далёком 1917 году, в результате, возможно, известных вам событий. А здесь я не хамлю, а, всего лишь, констатирую факт. Образование у меня, и правда, не плохое, поэтому хроническая безграмотность режет глаз. А Вам, уважаемый, маленький совет по любимой Вами "словесности". Если обращаетесь к оппоненту на "Вы", стоит это делать с большой (заглавной) буквы. Как то так...
никита001
никита001 ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 13:17
Неправда. Хорошая игра вышла.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 августа 2016 в 12:04
Хорошая игра получилась
Прохорович
Прохорович ответ Багров-брат (раскрыть)
29 августа 2016 в 10:57
А вы воспитанию подучитесь. хамство из вас так и прет!
Прохорович
Прохорович ответ Багров-брат (раскрыть)
29 августа 2016 в 10:56
А вы видимо учитель словесности?
Великолепный
Великолепный
29 августа 2016 в 10:55, ред.
Сёмин вернулся с победой! Красивое возвращение Семина))
Omar Izmailov
Omar Izmailov ответ Tommy Lee (раскрыть)
29 августа 2016 в 10:16
да, он повлиял как минимум на настрой
Гус Пойет
Гус Пойет
29 августа 2016 в 09:42
С почином, Палыч!
Cassius Clay
Cassius Clay
29 августа 2016 в 09:03
Палыч молодец,может наконец-то поможет Локо обрести свою стабильную игру)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
29 августа 2016 в 08:37
Краснодар, ты ли это?
Деникин_А
Деникин_А
29 августа 2016 в 08:24
Краснодар при стопроцентной готовности к чемпионату разом потерял Сигурдсона, Мамаева, Страндберга, Вандерсена, Измайлова, и Лаборде, которого Быстров заменяет только на 50%. Задача -восстановить работоспособность к евроматчам. Удачи и Быкам и Палычу!
Rruma
Rruma
29 августа 2016 в 08:09
Палыч шпалы не испортит )
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Omar Izmailov (раскрыть)
29 августа 2016 в 07:18
Он только в пятницу стал главным тренером, думаешь он успел что то сделать?
Икар-Икар
Икар-Икар
29 августа 2016 в 06:59
Удивили!
Санчо Панса
Санчо Панса
29 августа 2016 в 05:19
Хочу поздравить Юрия Палыча Семина и его подопечных с первой выездной победой в сезоне! Молодцы, железнодорожники) Возвращение мэтра тренерского цеха в Локомотив точно не вышло комом.
Аpбитр
Аpбитр
29 августа 2016 в 05:14
Хорошее возвращение Семёна, с Победой болельщиков Локомотива.
Радар
Радар
29 августа 2016 в 04:09
Локо с долгожданной победой поздравляю, Сёмина с отличным возвращением!
Багров-брат
Багров-брат ответ Dmitriy Sychev (раскрыть)
29 августа 2016 в 04:09
Понятно, оказывается, "чел" безнадёжен. Ну почему к стану "народной" команды так и льнут всяческие быдловатости? А, может, это судьба?
veter852
veter852
29 августа 2016 в 02:13
Матч сложный получился, но бились же как в былые годы. Нас с победой, Краснодару выиграть европу))
никита001
никита001 ответ juchok (раскрыть)
29 августа 2016 в 02:04
Да и состав там был не совсем основной. Как рассматривать матч со Спартаком - так "у нас нескольких игроков не было". С албанцами тоже нескольких не выпустили - готовили к матчу с Локо.
никита001
никита001 ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 02:02
Это Краснодару не повезло - Семин вернулся.
никита001
никита001
29 августа 2016 в 02:01
Юрий Палыч, с возвращением! Все по делу. Краснодар тоже не плох, но Локо впечатлил.
амурец
амурец
29 августа 2016 в 01:19
ну наконец то первая победа, будем надеяться, что Локо наберёт ход.
juchok
juchok ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
29 августа 2016 в 01:15
а где он устал?в матче с Партизани?так они весь матч пешком проходили...
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev ответ Багров-брат (раскрыть)
29 августа 2016 в 00:29
малыш иди спи.время то видел?
Багров-брат
Багров-брат ответ Dmitriy Sychev (раскрыть)
29 августа 2016 в 00:27
Сударь, русский подучите. А то выглядите на всех ветках, как эталон безграмотности нового поколения. Без обид, трудно понимать на ломанном русском.
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev
29 августа 2016 в 00:05
краснодар на много лучше играет чем этот паровоз
Dmitriy Sychev
Dmitriy Sychev
29 августа 2016 в 00:04
локо благодаря судьи выйграл
vent2012i
vent2012i
29 августа 2016 в 00:04
юрия палыча с победой...и всех нас...надеюсь родной локо возродится...
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