Алексей Николаев: «Сергей Иванов должен продолжать судить»

1476106969

10 октября 2016, 16:42

Исполняющий обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС подчеркнул, что не завершил судейскую карьеру, а также выразил мнение по поводу работы , который попал в скандальную ситуацию после матча «Зенит» — «Спартак» (4:2).

«Уверен, что Сергей Иванов должен продолжать судить матчи чемпионата России. Он – профессионал.

Завершать судейскую карьеру не собираюсь. Буду исполняющим обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС до конца календарного года».