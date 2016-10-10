Алексей Николаев: «Сергей Иванов должен продолжать судить»

Исполняющий обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев подчеркнул, что не завершил судейскую карьеру, а также выразил мнение по поводу работы Сергея Иванова, который попал в скандальную ситуацию после матча «Зенит» — «Спартак» (4:2).
«Уверен, что Сергей Иванов должен продолжать судить матчи чемпионата России. Он – профессионал.
Завершать судейскую карьеру не собираюсь. Буду исполняющим обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС до конца календарного года».
Этот судьишка полный ноль. Пусть судит условную зону Восток.
Этот судьишка полный ноль. Пусть судит условную зону Восток.
Иванов должен продолжать судить,
а Березуцкий - играть в сборной. ))))
Иванов должен продолжать судить,
а Березуцкий - играть в сборной. ))))
ИНАЧЕ НЕ БЫТЬ ЗЕНИТУ ЧЕМПИОНОМ.
ИНАЧЕ НЕ БЫТЬ ЗЕНИТУ ЧЕМПИОНОМ.
вы у случая прекрасного в ногах.
вы у случая прекрасного в ногах.