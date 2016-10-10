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Алексей Николаев: «Сергей Иванов должен продолжать судить»

10 октября 2016, 16:42

Исполняющий обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев подчеркнул, что не завершил судейскую карьеру, а также выразил мнение по поводу работы Сергея Иванова, который попал в скандальную ситуацию после матча «Зенит» — «Спартак» (4:2).

«Уверен, что Сергей Иванов должен продолжать судить матчи чемпионата России. Он – профессионал.

Завершать судейскую карьеру не собираюсь. Буду исполняющим обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС до конца календарного года».

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Все комментарии
eugen-han
eugen-han
12 октября 2016 в 15:33
нет не должен он судить теперь вообще,и егоров тоже......а в целом надо разгонять таких "профессионалов",которым жалование уже мало,а оптимизация финансового,ключевого аспекта двух сторон ложится на выстроенную систему денежного потока,выходящего за рамки нравственно-спортивных принципов в футболе.
Chilahim
Chilahim
11 октября 2016 в 10:45
Я - против.
Этот судьишка полный ноль. Пусть судит условную зону Восток.
Россия впереди всех
Россия впереди всех
11 октября 2016 в 06:33
А что он сделал?
yk2ru
yk2ru
11 октября 2016 в 00:18
Ничего менять не нужно, всё у нас хорошо!
Иванов должен продолжать судить,
а Березуцкий - играть в сборной. ))))
морозз
морозз
10 октября 2016 в 23:19
Я прочитал конечно твой опус и вот видишь как я прав насчёт витаминов ...повторю ещё раз, береги себя!
Просто Куприн
Просто Куприн
10 октября 2016 в 21:58
Раз Зенит платит зарплату то почему бы и не поработать ?
морозз
морозз ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
10 октября 2016 в 21:42
При чём здесь твоя красно белая подруга, мне на неё фиолетово! Я больше о тебе забочусь, нервная система у тебя расшатана не по детски!
Aris
Aris
10 октября 2016 в 21:37
Ни совести, ни чести!
Сп62
Сп62
10 октября 2016 в 20:56, ред.
Николаев не сообщил, кто будет оплачивать охрану Иванова при судействе.
морозз
морозз ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
10 октября 2016 в 20:53
Наверное скоро и у нас в Питере построят? Чего такой злой, понимаю - осень, слякоть, нехватка витаминов? Сделал ли себе прививку против вирусных инфекций типа гриппа?
fanatcska94
fanatcska94
10 октября 2016 в 20:34
я не понимаю, чего это у спартачей бомбит?за 83 минуты их кривоногие калеки проигрывали закономерно, а тут за 7 минут до конца игры два забили бы что ли?:)вот смешные)
Павел Амурский
Павел Амурский
10 октября 2016 в 20:08
Стадион в краснодаре ничего, кроме матчей с Коста-Риками, не увидит, может быть его превратят со временем в большой рынок "Магнит", где будут обманывать покупателей, вот его участь такая, что поделаешь, кто туда ходить будет, да и Галицкий не вечный.
joni1976
joni1976
10 октября 2016 в 19:56
Нытье ни о чем, часть третья
морозз
морозз ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
10 октября 2016 в 19:55
Привет бомж, как тебе стадион в Краснодаре построенный за три года? Понравился?
makkie
makkie
10 октября 2016 в 19:53
Профессионал, кто спорит? Квалифицированно так подсвистывал Зениту и гасил атаки Спартака в зародыше выдуманными фолами.
Miaf
Miaf
10 октября 2016 в 19:32
Миллер( Иванов -наш домашний питомец, ест только зеленую капусту).
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 октября 2016 в 19:04, ред.
Не должен,не он,не Вилков,хотя будут,нас не спросят.Много материала прочитал по этому скандальному матчу.Понравилось одно из высказываний,кажись Лочева,-Спартак сам проиграл эту игру,а арбитр подавил волю игроков к победе.На счет Зенита,-на сегоднешний день самый сильный по составу и игре клуб в ПЛ.
филимон филимонов
филимон филимонов
10 октября 2016 в 18:40
если он профессионал тогда можно басню сложить . например : бомжи и иванов или мартышка и очки
Блоссия
Блоссия
10 октября 2016 в 18:03
А какая у него профессия, позвольте уточнить?)
Санчо Панса
Санчо Панса
10 октября 2016 в 17:54
И мы это уже видели! Это же он был четвертым судьей в матче Армения - Румыния. Не сразу поверил, что Иванова оказался в бригаде Безбородова)
drug01
drug01
10 октября 2016 в 17:51
Пришел новый начальник в судейский корпус-ждите перемен!!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
10 октября 2016 в 17:47
спартак рулит РФС как хочет, как в 90-е годы, когда он сам себя назначал чемпионом.
spartak kursk
spartak kursk
10 октября 2016 в 17:47, ред.
А кому именно должен этот самый господин Сергей Иванов?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
10 октября 2016 в 17:38
ИВАНОВ ДОЛЖЕН СУДИТЬ ВСЕ МАТЧИ ЗЕНИТА, КАК ОРЛОВ КОММЕНТИРОВАТЬ.

ИНАЧЕ НЕ БЫТЬ ЗЕНИТУ ЧЕМПИОНОМ.
cska1948
cska1948
10 октября 2016 в 17:15
Надо на игры Зенита назначать то Москалёва, то Иванова.
311
311
10 октября 2016 в 17:08
Профессионалов среди вас нет! На профессионалов по телевизору можете поглядеть!)
вованыч 80
вованыч 80
10 октября 2016 в 17:06
Было бы солидарно увидеть бумеранг в сторону зенита!!!
sir-5
sir-5
10 октября 2016 в 16:55
Улыбнитесь,поросята-каскадёры,
вы у случая прекрасного в ногах.
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