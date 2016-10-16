Гвардиола: «Команда должна играть так, как я хочу»

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16 октября 2016, 09:12

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что футболисты должны пытаться показать такую игру, какую он требует от игроков. Ранее наставник английского клуба несмотря на то, что в последних трех играх «горожане» ни разу не добились победы, высказывался о том, что не собирается менять стиль игры команды.

«Когда мы проигрываем, я пытаюсь проанализировать ситуацию, почему так произошло. Это моя работа. В любом случае, команда должна играть так, как я хочу».