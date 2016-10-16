Гвардиола: «Команда должна играть так, как я хочу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что футболисты должны пытаться показать такую игру, какую он требует от игроков. Ранее наставник английского клуба несмотря на то, что в последних трех играх «горожане» ни разу не добились победы, высказывался о том, что не собирается менять стиль игры команды.
«Когда мы проигрываем, я пытаюсь проанализировать ситуацию, почему так произошло. Это моя работа. В любом случае, команда должна играть так, как я хочу».
С приходом сразу избавился от лидеров Барсы-Деко,Роналдиньо,Ибрагимович итд(любой богатый клуб за них боролись) и загремел завоевав 14 трофеев.
С приходом сразу избавился от лидеров Барсы-Деко,Роналдиньо,Ибрагимович итд(любой богатый клуб за них боролись) и загремел завоевав 14 трофеев.
Топ тренеры никогда не будут тренировать бедные команды,они не их уровень,они лучше уйдут с тренерской работы,чем опуститься ниже плинтуса тренируя не популярные бедные команды.
Топ тренеры никогда не будут тренировать бедные команды,они не их уровень,они лучше уйдут с тренерской работы,чем опуститься ниже плинтуса тренируя не популярные бедные команды.
и
Гвардиола: «Команда играет так, как я хочу»
две большие разницы.............
и
Гвардиола: «Команда играет так, как я хочу»
две большие разницы.............