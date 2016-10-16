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Гвардиола: «Команда должна играть так, как я хочу»

16 октября 2016, 09:12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что футболисты должны пытаться показать такую игру, какую он требует от игроков. Ранее наставник английского клуба несмотря на то, что в последних трех играх «горожане» ни разу не добились победы, высказывался о том, что не собирается менять стиль игры команды.

«Когда мы проигрываем, я пытаюсь проанализировать ситуацию, почему так произошло. Это моя работа. В любом случае, команда должна играть так, как я хочу».

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Все комментарии
Germann
Germann
18 октября 2016 в 13:21
Вот... Четко ясно и понятно...
Вова Давиденко
Вова Давиденко
18 октября 2016 в 12:59
12 часов назад, он сказа не буду менять стиль игры, а то как он хочет, подразумевает изменения. Он растерян.... не потянет АПЛ.
nahan
nahan
16 октября 2016 в 14:57
Сбои были и в бытность тренером Барселоны, но это нормально.
Kwinto555
Kwinto555
16 октября 2016 в 12:38
Каждому человеку свойственно жаблуждаться, и Пеп не исключение.
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
16 октября 2016 в 11:47
балабол, ничего у тебя не выйдет, нигде
Милан
Милан ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
16 октября 2016 в 11:47
Топ-тренером он стал в одночасье попав в звездную Барсу.....Вот если бы он добился успехов допустим с Хетафе, Вальядолидом и др."великим" клубом Примеры и по этим результатам попал бы в Барсу вот тогда вопросов не было к его "великой" персоне....а так....будет кочевать из команды в команду с прекрасными составами и толстыми кошельками на год...на два.... Проделает кружок и исчезнет, потому, что нимб "великого тренера" над головой не позволит тренировать середняков, я не говорю про нищих......
Санчо Панса
Санчо Панса
16 октября 2016 в 11:46
Так было в Барселоне, Баварии и теперь в Ман.Сити) Пеп просто хочет быть больше чем просто тренером, вот и все!
нoГГано
нoГГано ответ Милан (раскрыть)
16 октября 2016 в 11:40
Вот и я о том же
Милан
Милан ответ нoГГано (раскрыть)
16 октября 2016 в 11:37
Не знаю кто ты, но это даже нам не помешало бы тренировать топ-клуб!!! Пусть начнет, как ты сказал с низко бюджетного клуба....вот тогда будет видно...ХУ из ХУ. И Маур тоже - из той оперы....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
16 октября 2016 в 11:35
Пеп тренеровал клуб из низшей лиги в Испании связанный с Барселоной и спецы увидели блестящие успехи Пепа в этой лиге и сразу пригласили в главную команду.
С приходом сразу избавился от лидеров Барсы-Деко,Роналдиньо,Ибрагимович итд(любой богатый клуб за них боролись) и загремел завоевав 14 трофеев.
нoГГано
нoГГано ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
16 октября 2016 в 11:29
Если бы Пеп поднимался с низов допустим с середняка до Барсы, Баварии и тд я бы ничего не говорил, а так пришел в готовый клуб, с офигенными финансами с лучшими в мире условиями, с такими ресурсами даже школьный фузрук будет играть в ЛЧ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ нoГГано (раскрыть)
16 октября 2016 в 11:17
Разве олигархы ездиют на жигулях или президенты?
Топ тренеры никогда не будут тренировать бедные команды,они не их уровень,они лучше уйдут с тренерской работы,чем опуститься ниже плинтуса тренируя не популярные бедные команды.
assa77
assa77
16 октября 2016 в 10:51
Хотел, чтобы пенальти не забили? Получи!)
нoГГано
нoГГано
16 октября 2016 в 10:50
По сути репутация Гвардиолы как талантливого тренера очень сомнительная, он никогда не руководил клубами у которых нету денег, прийти в клуб который может потратится на покупки в размере от 50 до 100 лямов и добится с ним успехов хватит даже c тренерской лицензией категории C
МитяйИван
МитяйИван
16 октября 2016 в 10:39
Хорошо играет.
aviciii
aviciii
16 октября 2016 в 10:36
главное наказал Моуриньо прям на глазах у зрителей театра мечты.. а остальное неважно
Милан
Милан
16 октября 2016 в 10:32
Ты уже убил одну команду (Баварию) насильно прививая ей мастурбацию с мячом.... Теперь за другую принялся)))))))))))))))))
neonov
neonov
16 октября 2016 в 10:23
ПРАВИЛЬНО!
paravoziche
paravoziche
16 октября 2016 в 10:15
Не всегда так получается.
Baggio R.
Baggio R.
16 октября 2016 в 09:53
Любая команда играет так, как может. Выше головы не прыгнешь!
Фрэнсис
Фрэнсис
16 октября 2016 в 09:46
Что то в последнее время много Я у него стало.Новый Особенный?)
311
311
16 октября 2016 в 09:44
Судья должен судить так, как я хочу! Гвардиола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября 2016 в 09:22
Гвардиола: «Команда должна играть так, как я хочу»
и
Гвардиола: «Команда играет так, как я хочу»

две большие разницы.............
alboro
alboro
16 октября 2016 в 09:20
Амбиции
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