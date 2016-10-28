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Траоре: «Партнёры по ЦСКА говорят, что можно проиграть чемпионат, но не матч со „Спартаком“»

28 октября 2016, 01:52

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре понимает всю принципиальность матча против «Спартака», с которым армейцы сыграют в рамках 12-го тура РФПЛ:

«То, что „Спартак“ – большой клуб, мне было известно и до прихода в ЦСКА. Разница в том, что теперь предстоит участвовать в главном российском дерби.

Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со „Спартаком“ не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со „Спартаком“».

Напомним, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов проиграть ЦСКА, если «красно-белые» станут чемпионами.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
28 октября 2016 в 18:51
Ну а если серьезно - 2:0 и в ночное))
Поц
Поц
28 октября 2016 в 18:13
Сделайте одолжение - проиграйте чемпионат. Ну а со Спартаком всех устроит ничья 6:6 или 7:7. Никто вперёд не уйдёт, а заодно повеселимся.
denmig
denmig
28 октября 2016 в 17:39
Эх лосина!- неправильно тебе переводят ! Можно выиграть чемпионат, локомотив, даже зенит, но проиграть Спартаку ты обязан!
cska1948
cska1948 ответ sir-5 (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 16:42
Геннадий, браво!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:31
Со временем найдёшь ответ на этот вопрос. По себе знаю.
sir_Alex
sir_Alex ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:27
Хорошо, что крещёный. Осталось стать истинно верующим!
Владимир Иванович
Владимир Иванович
28 октября 2016 в 14:27
Ооооооо, ЦСКА ставит себя на уровень УФЫ ! Главное победить СПАРТАК ! Поздравляю......кони красные !
sir_Alex
sir_Alex ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:24
А, так ты нехристь?)
sir_Alex
sir_Alex ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:22
Когда кажется - креститься надо!
starche
starche
28 октября 2016 в 13:36
Пожалуй он прав.
abrek123
abrek123
28 октября 2016 в 13:31
Ну если сам Слуцкий со вторника говорит игрокам что со Спартаком не просто игра, а война будет, значит Спартаку конец...мотивировал хорошо видимо команду..Поставлю в этой войне на ЦСКА 2-0...
LeoBater
LeoBater
28 октября 2016 в 13:27
Тоттенхэм,Монако,Байер надо побеждать!!!Наши клубы все ниже уровня городской канализации...
MaxForCSKA
MaxForCSKA
28 октября 2016 в 13:11, ред.
мне не нужно вымученное чемпионство, мне нужна красивая игра ЦСКА, которой уже давно не было
cska1948
cska1948 ответ sir-5 (раскрыть)
28 октября 2016 в 13:10
Ну, а как же им без нас?! Впрочем, как и нам без них.
magnum3000
magnum3000
28 октября 2016 в 13:07
Любопытно со стороны понаблюдать! Нас устроит и ничейка!
sir-5
sir-5 ответ cska1948 (раскрыть)
28 октября 2016 в 13:02
Почему-то там половина текста про ЦСКА.Фрейдизм полнейший!
cska1948
cska1948 ответ sir-5 (раскрыть)
28 октября 2016 в 13:01
Я читал вью Сафина.
Юрий Плохотников
Юрий Плохотников
28 октября 2016 в 13:00
Вот это правильно!
sir-5
sir-5 ответ cska1948 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:59
Кафельников клялся не ходить на "Спартак",пока у власти Федун и быстро сдулся,согласившись на очную встречу с обиженным Федуном . Сафин обгадил РПЛ,сравнив его уровень с каким-то малазийским чемпионатом,при том,что его любимый "Спартак" в этом чемпионате "малайзии" 15 лет не у дел...Словом,не "народная команда",а какие-то "словесные теннисисты".
cska1948
cska1948 ответ sir-5 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:55
Так бывает. Людям нравится выдавать желаемое за действительное. А не осмеяли видимо из вежливости.
sir-5
sir-5
28 октября 2016 в 12:54
"Фанат футбола " : "мавзалей". Да ты ещё и "Фанат русского литературного языка"!!!!!!!!!!!
sir-5
sir-5 ответ cska1948 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:52
Те тоже осторожничают, "два пишем,три в уме". Это только "народ" бесчинствует. Так и что с них взять,если их"великий кормчий"недавно утверждал на полном серьёзе,что "В последние годы "Спартак" постоянно обыгрывает ЦСКА". И не был осмеян.
protest70
protest70
28 октября 2016 в 12:48
3 : 2
cska1948
cska1948 ответ sir-5 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:46
Прошу обратить внимание на то, что Траоре, в отличии от тарасовских, прогноза на матч не даёт, что говорит о его понимании всей сложности предстоящей игры.
sir-5
sir-5 ответ cska1948 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:41, ред.
Добрый день! Да я только сегодня в С-Э прочитал репортаж о суровой обстановке в ЦСКА и отказе игроков от дачи интервью,а тут...Но с отзывом подожду,с учётом того,что вижу,как "корёжит" нижеотписавшихся поросят в преддверии матча.А они трюфели и беду,как известно,чуют верхним пятачковым чутьём.Вдруг да эта "палка"( в лице Траосины) и в выездном матче,за пределами стадиона ЦСКА,выстрелит???
cska1948
cska1948 ответ sir-5 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:34
Геннадий привет! Я думаю, что торопиться с отзывом вашего прогноза не стоит. Надо сделать скидку на то, что для Траоре это дебют в подобном матче и он слегка нервничает сознавая всю ответственность, которая на него ложится в этом матче.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Чикомас (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:01
Владимир Ильич , покиньте Соккер и вернитесь обратно в мавзалей . ))))))))))))
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ spartach n1 (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:00
привет. после Динамо я ничему не удивлюсь.
vyishenka
vyishenka
28 октября 2016 в 11:57
Самое главное чистое судейство.
Гавриил
Гавриил
28 октября 2016 в 11:52
Что себе позволяет этот Слудский? Пойду, подпишу петицию за его увольнение, которую создали болельщики Аббревиатуры.
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