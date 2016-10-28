Траоре: «Партнёры по ЦСКА говорят, что можно проиграть чемпионат, но не матч со „Спартаком“»

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28 октября 2016, 01:52

Нападающий ЦСКА понимает всю принципиальность матча против «Спартака», с которым армейцы сыграют в рамках 12-го тура РФПЛ:

«То, что „Спартак“ – большой клуб, мне было известно и до прихода в ЦСКА. Разница в том, что теперь предстоит участвовать в главном российском дерби.

Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со „Спартаком“ не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со „Спартаком“».

Напомним, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов проиграть ЦСКА, если «красно-белые» станут чемпионами.