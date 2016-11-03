Бербатов попал в сферу интересов «Суонси»

1478187629

03 ноября 2016, 18:40

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли рассказал, что клуб рассматривает в качестве потенциального новичка 35-летнего нападающего , который ныне находится в статусе свободного агента.

«Я несколько раз встречался с Бербатовым и знаю, что он хотел бы вернуться в АПЛ. Димитар интересен нашему клубу, хотя у нас на радаре много футболистов».

Последним клубом Бербатова был греческий ПАОК. В прошлом сезоне он сыграл за него 25 матчей и забил 5 голов.