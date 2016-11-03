Англия. Премьер-Лига 2016/2017

Бербатов попал в сферу интересов «Суонси»

03 ноября 2016, 18:40

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли рассказал, что клуб рассматривает в качестве потенциального новичка 35-летнего нападающего Димитара Бербатова, который ныне находится в статусе свободного агента.

«Я несколько раз встречался с Бербатовым и знаю, что он хотел бы вернуться в АПЛ. Димитар интересен нашему клубу, хотя у нас на радаре много футболистов».

Последним клубом Бербатова был греческий ПАОК. В прошлом сезоне он сыграл за него 25 матчей и забил 5 голов.

Die Roten
04 ноября 2016 в 18:12
я думал он карьеру завершил
sparxx
04 ноября 2016 в 01:03, ред.
"35-летний футболист «Атлетика» забил пять мячей во встрече Лиги Европы.
Форвард испанского «Атлетика» Ариц Адурис в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с бельгийским «Генком» добился редкого достижения — оформил пента-трик."


........ Если человек, имя которого я вообще слышу впервые, в 35 летнем возрасте заколачивает 5, то думаю что такой отшлифованный алмаз как Бербатов может украсить любой клуб не только АПЛ.
Lucius Vorenus
04 ноября 2016 в 00:00
бесплатно возьмут на пол года
dzvinka
dzvinka ответ Espana-Deutschland (раскрыть)
03 ноября 2016 в 22:58, ред.
нет, он стоит/лежит на поле и показывает другим пальцем где и как надо играть...
этот Бредли просто физручек залетный, янки думал что тут футбол как в Штатах... чет там расказывал про то что он равный топ-тренерам Европы... а тут такое 1/9 набраных очек в трех играх и не особо видно чем он дальше их будет набирать. Сразу притих дядя.
Espana-Deutschland
03 ноября 2016 в 22:05
Он еще играет?! Удивлен
