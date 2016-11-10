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Габулов: «Возможно, те, кто сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию»

10 ноября 2016, 21:38
КатарЛоготип футбольный клуб Катар2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов подвел итоги товарищеского матча дружины Станислава Черчесова с Катаром (1:2).

«Черчесов только подводит этих игроков к высокому уровню сборной. Все футболисты, которые вызываются в национальную команду, — это мастеровитые ребята. И тот опыт, который они сейчас получают в сборной, очень важен. Сегодня так, а завтра уже будет по-другому. Да, у этих игроков сборной не такой высокий уровень и опыта мало, но завтра, то есть в 2017 году, может быть совсем другая картина. 

Возможно, те футболисты, которые сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию, других грандов. Убеждён, если бы не было перспектив, этих ребят бы не было в сборной. Безусловно, у них есть талант», — отметил Габулов в эфире программы «Все на футбол!».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
11 ноября 2016 в 10:40
Ну если эти игрочишки и будут разрывать Германию,то только на страницах географических атласов.
Евгений Кононенко
Евгений Кононенко
11 ноября 2016 в 09:59
самому не смешно от таких высказываний....даже Узбекистан легко обыграл катар..
самуил кац
самуил кац
11 ноября 2016 в 07:56
Габула можно понять - с личной карьерой неопределенка, гашиш паленый купил, одна непруха. Не будем судить Вову строго, пусть говорит.
112910415
112910415
11 ноября 2016 в 05:30
всё к тому идёт
Artemon9
Artemon9
11 ноября 2016 в 05:13
Разве что в Fifa 17
Санчо Панса
Санчо Панса
11 ноября 2016 в 04:49
Ну да, конечно) Да Владимир, я смотрю, неисправимый оптимист! Даже третий состав Бундестим и то посильнее сборной России будет, при всем уважении к нашим футболистам. Вот такое вот текущее положение дел в футбольной иерархии...
99let
99let
11 ноября 2016 в 04:12
Крыша поехала у Володи. Больше так не говори, а то на известную дачу попадешь.
лолос
лолос
11 ноября 2016 в 04:09
А возможно будут проигрываться Мальте, Шри-Ланке и Боливии, что более вероятно.
denmig
denmig
11 ноября 2016 в 03:45
Причем, начнут сегодня ночью в постели, видя такие прекрасные сны!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
11 ноября 2016 в 00:52
Всё, что у них есть - это российский паспорт и любовь к большому бабосу, на спортивные достижения клали они болты с такими контрактами...
Алекс Болельщик
Алекс Болельщик
11 ноября 2016 в 00:06
Ага, сборную Германии однозначно порвёт от смеха когда они увидят как Кокорин и Акинфеев играют.
STRONG999
STRONG999
10 ноября 2016 в 23:57
"это мастеровитые ребята" )))))))))-- вот именно , что не мастера, а только лишь мастеровитые. Когда приходит ученик к токарю на завод и у него есть более -немение хватка , о нем говорят мастеровитый парень...но до мастера ему еще учиться и учиться ! И пахать ! Но дай этому ученику зарплату как у директора завода - А зачем мне учиться, мне и так хорошо!
!
kurt_cobain
kurt_cobain ответ Karkaz (раскрыть)
10 ноября 2016 в 23:55
Мне кажеться эти инвалиды и в 20-ром Германию с завязаными глазами не обыграют. Ну что поделать, так завелось, вместо ног костыли
Слайш
Слайш
10 ноября 2016 в 23:42
Их талант - это получать миллионы ничего не делая!
iBragim2102
iBragim2102
10 ноября 2016 в 23:10
Габулов похоже наклюкался к концу матча.
soccer2014
soccer2014
10 ноября 2016 в 23:09
Они там с колосковым клей что ли нюхают? Ну не реально дать такое интервью.
Atababaýew Agajan
Atababaýew Agajan
10 ноября 2016 в 23:06
Габула тебя сколка платили за такую шутку
GooSe25
GooSe25
10 ноября 2016 в 23:01
Ахах с такой же долей вероятности завтра на голову всем без исключения упадёт чемодан денег)
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
10 ноября 2016 в 22:48
Еще один фантазер, думающий что за пару лет что-то изменится в лучшую сторону. Не будь наивным, Володя, готовься к ЧМ в Катаре, ибо раньше нашей сборной ничего не светит. Если сейчас начать выращивать 12-14-летних, то к 2022-ому году как раз успеем.
dudka 98
dudka 98
10 ноября 2016 в 22:43
ващет они будут разрывать наш пукан максимум...
Karkaz
Karkaz
10 ноября 2016 в 22:37
Если Германия будет с завязанными глазами играть, есть надежда
Jen Jon
Jen Jon
10 ноября 2016 в 22:30
Точно так!
Vector
Vector
10 ноября 2016 в 22:28
Кто это? Кто это? Испанцы тоже Катар не обыграли? Италия? Бразилия с Катаром точно не играла. Аргентина... Англия... Аааа.... точняк. ФРАНЦУЗЫ?
Доктор Шмурге
Доктор Шмурге
10 ноября 2016 в 22:28
Немцы будут разрываться если только от смеха.
mars6791
mars6791
10 ноября 2016 в 22:27
Молодец Габулов, трезво оценил возможности игроков сборной России. Такое даже в самых сладких снах и грезах не приснится. А так давно наша сборная с Германией не играла официальные матчи, что Габулов и представить не может пропасть в классе.
Shamil79
Shamil79
10 ноября 2016 в 22:22
ага...с завтрашнего дня германцы утроят состав и перейдут в повышенную степень готовности
Terek-Anji
Terek-Anji ответ Александр Александрович 2 (раскрыть)
10 ноября 2016 в 22:08
Если я нацелен на хорошую карьеру - стал бы.
Vredinka_online
Vredinka_online ответ lokh (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2016 в 22:07, ред.
Улыбнуло))))
Terek-Anji
Terek-Anji
10 ноября 2016 в 22:07
Сборная в которой лучшим был Кокорин, максимум может разрывать свои штаны, какая тут Германия.
bandit136
bandit136
10 ноября 2016 в 22:04
Сильное заявление,но такого конечно же не будет
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