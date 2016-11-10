Габулов: «Возможно, те, кто сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию»

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10 ноября 2016, 21:38

Бывший вратарь сборной России подвел итоги товарищеского матча дружины Станислава Черчесова с Катаром (1:2).

«Черчесов только подводит этих игроков к высокому уровню сборной. Все футболисты, которые вызываются в национальную команду, — это мастеровитые ребята. И тот опыт, который они сейчас получают в сборной, очень важен. Сегодня так, а завтра уже будет по-другому. Да, у этих игроков сборной не такой высокий уровень и опыта мало, но завтра, то есть в 2017 году, может быть совсем другая картина.

Возможно, те футболисты, которые сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию, других грандов. Убеждён, если бы не было перспектив, этих ребят бы не было в сборной. Безусловно, у них есть талант», — отметил Габулов в эфире программы «Все на футбол!».