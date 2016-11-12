Марез: «Кого я купил бы в „Лестер“? Конечно, Месси!»

12 ноября 2016, 18:23

Полузащитник «Лестера» рассказал, каких футболистов считает лучшими:

«В „Лестер“ я бы хотел купить Месси, но тогда бы мне пришлось сесть на лавку. В тройку лучших футболистов мира я включаю Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Антуана Гризманна или Луиса Суареса».

Напомним, ранее читатели France Football проголосовали за то, чтобы «Золотой мяч» достался Марезу.