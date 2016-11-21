Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2016/2017

Бубнов: «Я готов работать в комиссии по договорным матчам»

21 ноября 2016, 22:27

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о борьбе с договорными матчами в российском футболе, а также выразил готовность лично приложить руку к борьбе с этим футбольным злом.

«В своё время я был в комиссии по выявлению договорных матчей. Смысл в этой комиссии безусловно есть, и они должны быть во всех федерациях. Тогда специалисты будут просматривать матчи, результат в которых может вызывать вопросы. И если такой матч признан странным, то уже тогда в дело вступают силовые структуры.

В своё время, когда я входил в такую комиссию, мы просматривали несколько подозрительных матчей из РФПЛ с участием „Амкара“ и „Терека“. И благодаря нашему комитету Госдума в дальнейшем приняла закон, который помогает бороться с выявлением договорных матчей. Только работайте и выявляйте. Рычаги воздействия есть. И даже Карпин сможет участвовать и работать в этой комиссии. Что же касается меня, то приглашения такого не поступало. Но я готов.

Если говорить о методах определения по телекартинке, договорной это матч или нет, то есть несколько факторов. Например, как игрок вступает в борьбу, это видно сразу. Потом совсем другой темп, малое количество нарушений, ну и как забиваются сами голы».

Подписывайся в ВК
Все новости
Чернов: «Стараюсь перенимать манеру игры Марсело»
21 ноября 2016
Рахимов: «Претензий игрокам „Терека“ я предъявить не могу»
21 ноября 2016
Петраков: «Надеюсь, что к следующей игре финансовые проблемы „Томи“ решатся»
21 ноября 2016
Червиченко: «У ЦСКА всё будет невесело в матче с „Байером“»
21 ноября 2016
Марио Фернандес: «ЦСКА настроен серьёзно, мы набрали победный ход»
21 ноября 2016
Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если Россия выиграет ЧМ-2018
21 ноября 2016
Сортировать
Все комментарии
isamsn
22 ноября 2016 в 12:28
Готовность быть в комиссии не значит готовность комиссии его взять.
WhiteEgon
22 ноября 2016 в 09:42
Сашкина мечта! Тогда его прогнозы сбывались бы на 100%. Стал бы супер экспертом!!!
Санчо Панса
22 ноября 2016 в 08:56
Более чем подходящий для этого человек! Тем более он даже принимал в этом участие, будучи футболистом) Я за Бубнова.
proezd2
22 ноября 2016 в 04:45
обида на Георгича.
забайкальский армеец
22 ноября 2016 в 02:57
Бубен он и в Африке Бубен.
311
22 ноября 2016 в 00:10
Бубнову можно верить! Особенно после того, как он спартачей вывел на чистую воду в своей книге!)
Ольга13
21 ноября 2016 в 23:41
Шурик бабла захотел поиметь?...)))
Russian_spb
21 ноября 2016 в 23:35, ред.
- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
- Я!!!
- Песчаный карьер.
- Я!!!
- Цементный завод.
- Я!!!
- Да подождите вы, гражданин, на вас персональный наряд, на все 15 суток.

у Бубна персональный наряд - считать ТТД до смерти.
ЦСКА Самый титулованный
21 ноября 2016 в 23:20
Дайте Бубнову поработать в комитете.
Caniggia
Caniggia
21 ноября 2016 в 23:18
Сколько борются с догами, а так до сих пор ни одного не доказали и никого не наказали. Так что бесполезная трата средств на эту липовую организацию, где несколько бездельников будут выбивать себе неплохую зарплату за свою пустую демагогию.
Leha-ha50
21 ноября 2016 в 23:16
Бубнов истерикан, у него на все свой взгляд и ему плевать на чужие мнения. Он же не коронованный король футэкспертизы!!! .........это он так думает.....
Rechter
21 ноября 2016 в 23:16, ред.
Бубен только орать и материться мастер, а сам первый заднюю врубит, как только один академик в Стаграмме прикажет ему извиниться.

Такие вопросы решаются по-тихому. Учитесь у итальянцев. Год спокойствия, и - бац! - обе команды понижены в классе, все платят штраф и отлучаются от игры в ногомяч.
Leha-ha50 ответ fczpkossidspb (раскрыть)
21 ноября 2016 в 23:13, ред.
Лучше 4:6, 6:2, 5:3, чем 1:1 с танцем вприсядку и сбеганием вратаря из ворот!!!
fczpkossidspb
21 ноября 2016 в 22:52
А туда такой и нужен правдоруб!!! Правильно,туда его в комиссию,шороху там наведёт! А то 4-6 и 1-4,недела!
PATRIOT1965
21 ноября 2016 в 22:51
И много вы выявили?)))Тебя не хватало,сам играл в договорные игры в чем признавался.Но мамой клялся,что ничего не получал лично,а хочет в комиссию.))
R.R.R.
21 ноября 2016 в 22:48
Раз за ТДД, не платят надо так зарабатывать.
зигзаг
21 ноября 2016 в 22:38
Значит и Бубнова уже купили...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 