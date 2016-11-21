Бубнов: «Я готов работать в комиссии по договорным матчам»

21 ноября 2016, 22:27

Футбольный эксперт порассуждал о борьбе с договорными матчами в российском футболе, а также выразил готовность лично приложить руку к борьбе с этим футбольным злом.

«В своё время я был в комиссии по выявлению договорных матчей. Смысл в этой комиссии безусловно есть, и они должны быть во всех федерациях. Тогда специалисты будут просматривать матчи, результат в которых может вызывать вопросы. И если такой матч признан странным, то уже тогда в дело вступают силовые структуры.

В своё время, когда я входил в такую комиссию, мы просматривали несколько подозрительных матчей из РФПЛ с участием „Амкара“ и „Терека“. И благодаря нашему комитету Госдума в дальнейшем приняла закон, который помогает бороться с выявлением договорных матчей. Только работайте и выявляйте. Рычаги воздействия есть. И даже Карпин сможет участвовать и работать в этой комиссии. Что же касается меня, то приглашения такого не поступало. Но я готов.

Если говорить о методах определения по телекартинке, договорной это матч или нет, то есть несколько факторов. Например, как игрок вступает в борьбу, это видно сразу. Потом совсем другой темп, малое количество нарушений, ну и как забиваются сами голы».