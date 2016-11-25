Бабаев: «Ожидали, что на матчах ЦСКА будет более высокая посещаемость»

1480072212

25 ноября 2016, 14:10

Генеральный директор ЦСКА поделился промежуточными впечатлениями от работы нового стадиона «армейцев». Также Бабаев не обошел стороной и вопрос посещаемости арены.

«Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что всё уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось — историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: „Дом есть, добро наживём“. Уверен, на новой арене произойдёт множество радостных событий.

Посещаемость стадиона? Учитывая погоду во время того же поединка с „Амкаром“, удивляться не приходится. Но на предыдущих играх, не скрою, мы действительно ожидали увидеть более высокую посещаемость. Возможно, это синдром первого сезона: не все ещё разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза. В любом случае, у наших болельщиков ещё есть прекрасная возможность вырваться вперёд в этом соревновании. Во втором круге нас ждут домашние матчи со „Спартаком“, „Зенитом“, „Локомотивом“ и так далее. Планируется интересная акция, билеты на матчи второго круга можно будет приобрести по специальным ценам.

Качество сервиса на арене оценю на четыре с минусом. Ещё многое предстоит сделать. Но к возобновлению чемпионата, а тем более к следующему сезону, мы постараемся выправить недостатки. Даже после ремонта в квартире площадью в 50 или 100 метров целый год потом устраняют недоделки. Что уж говорить об огромной территории площадью в 70 тысяч квадратных метров?! Ряд имеющихся недостатков мы исправляем от матча к матчу».

На матче ЦСКА - «Краснодар» присутствовало 14 080 зрителей, на игре ЦСКА - «Уфа» 9 800 зрителей, а на встрече ЦСКА - «Амкар» - 7 200 человек.

Первый свой матч на новом стадионе «армейцы» сыграли 4 сентября, приняв «Торпедо» (3:0).