Бабаев: «Ожидали, что на матчах ЦСКА будет более высокая посещаемость»

25 ноября 2016, 14:10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился промежуточными впечатлениями от работы нового стадиона «армейцев». Также Бабаев не обошел стороной и вопрос посещаемости арены.

«Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что всё уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось — историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: „Дом есть, добро наживём“. Уверен, на новой арене произойдёт множество радостных событий.

Посещаемость стадиона? Учитывая погоду во время того же поединка с „Амкаром“, удивляться не приходится. Но на предыдущих играх, не скрою, мы действительно ожидали увидеть более высокую посещаемость. Возможно, это синдром первого сезона: не все ещё разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза. В любом случае, у наших болельщиков ещё есть прекрасная возможность вырваться вперёд в этом соревновании. Во втором круге нас ждут домашние матчи со „Спартаком“, „Зенитом“, „Локомотивом“ и так далее. Планируется интересная акция, билеты на матчи второго круга можно будет приобрести по специальным ценам.

Качество сервиса на арене оценю на четыре с минусом. Ещё многое предстоит сделать. Но к возобновлению чемпионата, а тем более к следующему сезону, мы постараемся выправить недостатки. Даже после ремонта в квартире площадью в 50 или 100 метров целый год потом устраняют недоделки. Что уж говорить об огромной территории площадью в 70 тысяч квадратных метров?! Ряд имеющихся недостатков мы исправляем от матча к матчу».

На матче ЦСКА - «Краснодар» присутствовало 14 080 зрителей, на игре ЦСКА - «Уфа» 9 800 зрителей, а на встрече ЦСКА - «Амкар» - 7 200 человек.

Первый свой матч на новом стадионе «армейцы» сыграли 4 сентября, приняв «Торпедо» (3:0).

спартак 1987
спартак 1987
26 ноября 2016 в 09:13
Самая главная проблема посещяемости московских команд цены на мяч завышенные.в локо болелы воевали со смородиной,команда играла бездарно,а билет стоил от 1000 рублей!да на что там за косарь смотреть?если команда хочет посещяемость нужно работать с болельщиками,раздавать билеты в школах и институтах,пару лет стоимость должна не превышать 200-300 рублей за билет.только после этого стоимость билета можно увеличить.что у тебя за косарь 3000 зрителей или за 300 15000-18000 тысяч.огромная разница.
vovanoff01
vovanoff01 ответ man11 (раскрыть)
26 ноября 2016 в 02:12
Вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
Но разве вам разрешали включать компьютер?
vovanoff01
vovanoff01 ответ man11 (раскрыть)
26 ноября 2016 в 02:10
А Спартак опустил ЦСКА.
Футбол то хоть смотришь?
vovanoff01
vovanoff01 ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:30
Нет! ахаха!

А это самое смеЩное, что ты можешь написать? Петросян!
vovanoff01
vovanoff01 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:28
Конечно, не пользуются.
Они их предоставляют.
vovanoff01
vovanoff01 ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:27
Редкие кадры!
Гинер с каким-то дальним родственником..
vovanoff01
vovanoff01 ответ Ты знаешь мое имя (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:25
Так тут хоть шляпу на глаза натяни, хоть очки на нос надень, а если чего-то нет, так этого и в Африке нет.
vovanoff01
vovanoff01 ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:19
Завидно, да?
Вам такого никогда не видать!
vovanoff01
vovanoff01 ответ DanniP (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:19
Извини...
Перепутал адресата.
Сложно в пятницу на нескольких сайтах переписываться одновременно))
DanniP
DanniP ответ vovanoff01 (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:15
ты о чем? я как пример привел повышенного интереса к команде в любое время.
DanniP
DanniP ответ mango (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2016 в 01:12, ред.
    vovanoff01
    vovanoff01 ответ DanniP (раскрыть)
    26 ноября 2016 в 01:09
    Завидно, да?
    Вам такого никогда не видать!
    vovanoff01
    vovanoff01 ответ Гавриил (раскрыть)
    26 ноября 2016 в 01:06
    Ну почему? Можно привести с собой за веревочку десять фигурок из воздушных шариков. И купить за них по билету. Гинер одобряЭ... Наполняемость отличная!
    После матча все лопают свои шарики и в метро вместо 50 тыщ поедут 5.
    Всем хорошо!
    DanniP
    DanniP
    25 ноября 2016 в 23:44
    сколько же Спартак собирал раньше при ужасной игре, без трофеев? например, в Лужниках? вот тут видно
    КонстантинГродно
    КонстантинГродно ответ вованыч 80 (раскрыть)
    25 ноября 2016 в 23:41
    А что у вас за качество?) Цирк да и только) Ни количества, ни качества)
    КонстантинГродно
    КонстантинГродно ответ isamsn (раскрыть)
    25 ноября 2016 в 23:37
    Равное?)) почитай среднюю посещаемость матчей) и все поймешь)
    КонстантинГродно
    КонстантинГродно
    25 ноября 2016 в 23:35
    Меня умиляет непрофессионализм руководства ЦСКА: неужели не просчитывался тот факт, что 30 тыс. - это только для ЧМ по футболу и пару матчей за всю историю клуба?)
    isamsn
    isamsn
    25 ноября 2016 в 22:02
    По статистике ВЦИОМА У ЦСКА и Спартака в стране равное количество болельщиков. А вот у Зенита как у обоих клубов вместе взятых. Причина наверно в том что в Питере да и на всём Северозападе только один клуб...
    man11
    man11
    25 ноября 2016 в 21:58
    Нольтрофеич , фанаты Спартака ноют аахах

    man11
    man11
    25 ноября 2016 в 21:41
    Фаны ЦСКА ОПУСТИЛИ СПАРТАК

    man11
    man11
    25 ноября 2016 в 21:39
      man11
      man11 ответ cpartak60 (комментарий удален) (раскрыть)
      25 ноября 2016 в 21:38
      Лови

      man11
      man11
      25 ноября 2016 в 21:37, ред.
      свиней в странe много и всяких гопников вот они башляют Федуну
      1OWEN
      1OWEN
      25 ноября 2016 в 21:34
      немножко времени и еще календарь бы весна-осень и будет народ
      Воин666
      Воин666
      25 ноября 2016 в 21:15
      Болельщиков много просто не все живут в Москве.
      Мяcной Отдел
      Мяcной Отдел
      25 ноября 2016 в 20:52, ред.
      ЭТО ВСЕ ЕРУНДА , ЛУЧШЕ НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЧЕМ ВСЯКИЙ СБРОД КАК У НАС В СПАРТАКЕ
      mondm
      mondm ответ Блоссия (раскрыть)
      25 ноября 2016 в 20:44
      Ты шапочку то сними ) ахах
      112910415
      112910415
      25 ноября 2016 в 19:57
      печальная картинка
      Блоссия
      Блоссия
      25 ноября 2016 в 19:33
      Я живу в Москве и живьем ни одного болельщика коней не видела и не знаю.)
      KaZёL
      KaZёL
      25 ноября 2016 в 18:59
      А кому там ходить???Они же лишь на соккере горазды языком(пальцами по клаве) чесать!
      Гость
