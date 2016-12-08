Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2016/2017

Тарасов: «Будем надеяться на то, что „Спартак“ по весне плохо играет. Хочу, чтобы „Локомотив“ взял чемпионство»

08 декабря 2016, 07:59

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после травмы, в передаче «Все на матч» выразил надежду, что весной у лидера РФПЛ «Спартака» будет спад:

«Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.

Возьмет ли „Спартак“ чемпионство? Хочу, чтобы „Локомотив“ взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.

Кто составит конкуренцию красно-белым? Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне „Спартак“ плохо играет. Будем на это надеяться».

После 17-ти туров российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает первую строчку турнирной таблицы с 40 очками. «Локомотив» находится на 10-й позиции, у «железнодорожников» на счету 23 очка.

Напомним, ранее защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что не хотел бы стать свидетелем чемпионства красно-белых, пока он является игроком питерского клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
KONTRASS-67
KONTRASS-67 ответ Шанхай Шеньхуа (комментарий удален) (раскрыть)
09 декабря 2016 в 09:09
Даже копейки на него не поставлю, скорее Дзюбиньо станет голеодором чем Тарасов хорошо заиграет
KONTRASS-67
KONTRASS-67
09 декабря 2016 в 09:04
Надо надеяться чтобы ЛОКОМОТИВ хорошо заиграл , а он надеется на плохую игру и спады конкурентов. На чужом горе хочешь стать счастливым?????Да уж , и что мы хотим от таких футболёров- одни желают неудач своим соперникам , другие винят в своих поражениях судей ...
vovanoff01
vovanoff01 ответ Wende (раскрыть)
09 декабря 2016 в 02:25
А теперь переверни свой высер на 180 градусов и посмотри на ситуацию глазами нормальных людей.
Получается, что ЗОМБИ - это ты!
    CTAPbIU
    CTAPbIU ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
    08 декабря 2016 в 20:07
    И нам приятно когда о нас помнят. Только этот анекдот про газпром.
    fanspam
    fanspam
    08 декабря 2016 в 18:41
    Занесло Бузова. Видать Дом-2 заразен. Лечиться надо. Ну или уж в крайнем случае не употреблять!!!
      Ксения Громина
      Ксения Громина
      08 декабря 2016 в 18:40
      играть бы научился для начала
      Lucius Vorenus
      Lucius Vorenus
      08 декабря 2016 в 17:20
      Тарасов созрел до Тарасовки)скоро скажет с детства болел за Спартак)
      Багров-брат
      Багров-брат
      08 декабря 2016 в 16:24
      Очень альтернативно мыслит Дмитрий Тарасов! С таким позитивным подходом стоит во втором круге разнести любимый народный клуб в клочья. Чему несказанно будут рады все болельщики всех (за исключением одной) команд. Успехов Дмитрию на этом направлении!!!
      Venezuela
      Venezuela
      08 декабря 2016 в 16:16
      Тарасов болен и это не новость.
      ABir
      ABir ответ NbKA555 (раскрыть)
      08 декабря 2016 в 13:47
      Если в интервью отсутствует ключевое слово "Спартак", то его половина читателей и смотреть не будут.
      ABir
      ABir
      08 декабря 2016 в 13:45
      Надеяться прежде всего надо на себя, а не на плохую игру соперника!
      Alex 33777
      Alex 33777
      08 декабря 2016 в 13:27
      Бузову давно пора в дом 2, вместо Бузовой...
      vyishenka
      vyishenka
      08 декабря 2016 в 13:26
      Желать неудачу даже сопернику не по-джентельменски.
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
      08 декабря 2016 в 13:22
      На самом деле истерия по поводу Спартака не у дающего интервью, а у комментаторов Тина ТВ!) Тарасова спросили, он ответил) А спартаковские сразу на себя стали одеяло тянуть;) Я бы по-другому задала вопрос: "Кто в каждой бочке затычка?)))"
      Томик
      Томик ответ самуил кац (раскрыть)
      08 декабря 2016 в 13:17
      Вы там гонор с радостью не путайте.
      LOpp
      LOpp
      08 декабря 2016 в 13:12
      Будем надеяться на то, что Ольга Бузова найдет себе хорошего мужика.
      Томик
      Томик ответ ДСА (раскрыть)
      08 декабря 2016 в 13:01
      Причем не только свои.
      tamerlan71
      tamerlan71
      08 декабря 2016 в 12:56
      Просто Тарасов, просто алфавит, просто буквы в ином порядке.
      Miaf
      Miaf
      08 декабря 2016 в 12:56
      Локомотив?)
      romarez
      romarez ответ Wende (раскрыть)
      08 декабря 2016 в 12:47
      я уже понял твою точку зрения по отношению к Московскому Спартаку...
      так что, не стоит мне отправлять посты с одинаковым смыслом, но в разных его проявлениях.
      П.С. болей ЗА, а не ПРОТИВ!
      Selim Yavuz
      Selim Yavuz
      08 декабря 2016 в 12:27
      Да даже если Спартак сыграет по весне плохо,то точно не Локомотив всё равно станет чемпионом
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      08 декабря 2016 в 12:22
      Wende
      Wende ответ romarez (раскрыть)
      08 декабря 2016 в 12:21
      Есть такой термин - ЗОМБИ. Так вот, для зомби аргументы и истина - не повод усомниться в собственных пристрастиях. Между тем, зомби никогда не поймут, что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО населения страны по какой-то причине буквально НЕНАВИДИТ именно спартак. Забавно? :) И это факт медицинский*
        mat73
        mat73
        08 декабря 2016 в 12:14
        Во дает блин, Локомотив-Чемпион-2017)))
        KAZANOID
        KAZANOID
        08 декабря 2016 в 12:09
        Бузов,ты футболку с портретом Путина иногда снимай.Совсем помутнениен мозга началось.
          any2key
          any2key
          08 декабря 2016 в 11:55
          Если объективно: в этом сезоне Локомотиву грозит максимум борьба за кубок. Но можно еще попытаться за зону ЛЕ зацепиться, но это гораздо сложнее будет
          матос
          матос
          08 декабря 2016 в 11:46
          ну да мечтай шут гороховый....
            CTAPbIU
            CTAPbIU ответ Блоссия (раскрыть)
            08 декабря 2016 в 11:30, ред.
            - Владимир Владимирович скажите, предвидится ли повышение цен на нефть в 2017 году?
            - Такой информации у меня нет, но если Спартак по весне заиграет плохо, мы сможем существенно сократить расходы Газпрома на Зенит.
            romarez
            romarez ответ Wende (раскрыть)
            08 декабря 2016 в 11:25
            молодец - отличился оригинальностью!
            CTAPbIU
            CTAPbIU
            08 декабря 2016 в 11:25
            Надейтесь, никто не запрещает. Надежда умирает последней....
            Гость
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             