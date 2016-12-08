Тарасов: «Будем надеяться на то, что „Спартак“ по весне плохо играет. Хочу, чтобы „Локомотив“ взял чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после травмы, в передаче «Все на матч» выразил надежду, что весной у лидера РФПЛ «Спартака» будет спад:
«Команда идет на первом месте. Она не всегда играет хорошо, с перепадами. Но добивается результата. Здесь очень важен элемент фортуны.
Возьмет ли „Спартак“ чемпионство? Хочу, чтобы „Локомотив“ взял. Не знаю. Но первую половину они отыграли хорошо.
Кто составит конкуренцию красно-белым? Чемпионат у нас в последние годы непредсказуемый. Очень сложно судить. Говорят, по весне „Спартак“ плохо играет. Будем на это надеяться».
После 17-ти туров российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает первую строчку турнирной таблицы с 40 очками. «Локомотив» находится на 10-й позиции, у «железнодорожников» на счету 23 очка.
Напомним, ранее защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что не хотел бы стать свидетелем чемпионства красно-белых, пока он является игроком питерского клуба.
- Такой информации у меня нет, но если Спартак по весне заиграет плохо, мы сможем существенно сократить расходы Газпрома на Зенит.