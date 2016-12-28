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Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану»

28 декабря 2016, 16:01

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что процесс сдачи будущего стадиона «Зенита» на Крестовском острове идет по плану:

«Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс — документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.

Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку Конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы».

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Все комментарии
vovanoff01
vovanoff01
30 декабря 2016 в 00:10
Наверно, все-таки КК17 на Петровском будут играть...
Что-то тут очень много обнадеживаний от всяких мутков..
Супервайзер
Супервайзер ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
29 декабря 2016 в 10:17
Так каждый год в течение десяти лет говорят. Но когда-то все-таки должно свершиться.
socc57
socc57 ответ KoValery (раскрыть)
28 декабря 2016 в 23:49, ред.
Уже можно прыгать.На данный момент уже известно, что «Ростехнадзор» принял выкатное поле, так как ни в одном документе международной федерации футбола не упоминались требования к вибрации. А все претензии в устной форме для Ростехнадзора не имеют значения.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
28 декабря 2016 в 22:34
Акт об окончании строительства.Объект построен . А акт о введении в эксплуатацию будет подписан в марте.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
28 декабря 2016 в 22:20
Объект не могут сдать в эксплуатацию без разрешения соответствующих служб! Может быть какой-то акт и был подписан, но точно не об вводе в эксплуатацию)
А "ремонт", т.е. адаптационные работы, еще даже не начался((
Супервайзер
Супервайзер
28 декабря 2016 в 21:54
Мутко: "Все идет по плану. Пока никто из тех, кому положена доля отката, не жаловался".))
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
28 декабря 2016 в 20:56
На самом деле 26 декабря акт о сдаче объекта был подписан.По бумагам стадион построен.А по существу это как ты квартиру покупаешь в построенном доме , а потом пол-года в ней ремонт делаешь.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ karasc1 (раскрыть)
28 декабря 2016 в 20:42
Не, Матвиенко по боле.
karasc1
karasc1
28 декабря 2016 в 19:43
Мудко наверно больше всех отпилил!
морозз
морозз
28 декабря 2016 в 19:20
Если сказать нечего лучше бы промолчал...по плану у нас только Путин говорит речи, все остальные по атмосферным осадкам!
sn_spb
sn_spb ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
28 декабря 2016 в 18:56
У Вас нет своего стадиона. Вы его в аренду снимаете.
Санчо Панса
Санчо Панса
28 декабря 2016 в 18:56
Его самая любимая фраза! Все идет по плану и нет повода для волнения) Как говоритесь: донт ворри, би хэппи!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
28 декабря 2016 в 18:43
ЕСЛИ ЧЕСТНО СПОРИТЬ НЕ БУДУ. НА СКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО ТО ЛУЖНИКИ БЫЛ САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТАДИОН В СССР НА 102 ТЫСЯЧИ
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ sn_spb (раскрыть)
28 декабря 2016 в 18:36
ВСЕ УЖЕ ДАВНО ПРОВЕЛИ МАТЧИ И ОТКРЫТИЯ И ЧЕМПА НА СВОИХ СТАДИОНАХ, ТОЛЬКО УНИТАЗ АРЕНА НЕ КАК НЕ ДОСТРОИТСЯ.

КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАКЦИЯ НА УНИТАЗ. ТОЛЬКО ПИСАКИ БУДУТ НАХВАЛИВАТЬ, НО У НИХ РАБОТА ТАКАЯ.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    28 декабря 2016 в 18:28
    ПРЕКРАЩАЙ КУРИТЬ.
      НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
      НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
      28 декабря 2016 в 17:54
      тебя самого нужно в периметр безопасности, лет на 15
        Rattlehead
        Rattlehead
        28 декабря 2016 в 17:52
        Сентябрь 2007 года:"Окончание сроков строительства не изменилось, ориентировочно это декабрь 2008 года. Мы рассчитываем на то, что первые матчи сезона 2009 года «Зенит» проведет на новом стадионе"-Александр Вахмистров, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

        Июль 2009:"После окончания строительства стадиона, в зимний период 2010-2011 годов будет проведено торжественное открытие – мы пригласим на открытие арены кого-либо из грандов мирового футбола" - Александр Дюков, президент "Зенита"

        Январь 2013: "У нас нет никаких сомнений, что к 2015 году он будет построен. Мы полагаемся на мнение властей как на заказчиков, хозяев, сторону, организующую строительство. У нас нет оснований не верить петербургским властям, что стадион будет готов к 2015 году. Это технически вполне реально и осуществимо. Слишком мы раздуваем эту тему" - Алексей Сорокин, глава Организационного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года

        Ведь план - это очень уж хитрый предмет,
        Всякая вещь или есть или нет,
        А план, я никак не пойму в чём секрет,
        Он если есть, то его сразу нет.
        starche
        starche
        28 декабря 2016 в 17:29, ред.
        Насмешил до слез! Надо продлить агонию, не все еще наворовались.
        KoValery
        KoValery
        28 декабря 2016 в 17:18
        Уже десяток лет без шума и пыли по утвержденному плану пилят
        Зе Луиш
        Зе Луиш ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
        28 декабря 2016 в 17:08
        Повторю комент юзера Мельгарехо:
        1995 г. Зенит-Металург(Липецк) 0:1,100 зрителей.
        КЭТиК
        КЭТиК
        28 декабря 2016 в 17:05
        Ну а если что-то пойдет не так виновного быстро найдут.
        drug01
        drug01
        28 декабря 2016 в 17:05
        Все идет по плану:сейчас надо сдать всех кто получал откаты,затем сверить все расходы...
        Котэ в тельняжке
        Котэ в тельняжке
        28 декабря 2016 в 17:02
        В бухгалтерии, конечно, не все сильны;) Но когда президент РФС летом говорит, что Крестовский точно сдадут до конца года, то ясно понятно, что имеется ввиду срок сдачи объекта в эксплуатацию!) Толи Мутко такой "умный", толи народ считает такими... Просто честно скажи: «Процесс распила „Крестовского“ идёт по плану»)))
        Адвокат 76
        Адвокат 76 ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
        28 декабря 2016 в 16:48
        Мы об экологии печёмся, вдруг всё в Неву пойдёт, окружающую среду очень жалко))))))
        Надобы, заранее провести тестирование, подсветку вон с табло провели, теперь писуары надо проверить, вдруг не справятся)))))))
        lobsterdam
        lobsterdam
        28 декабря 2016 в 16:45
        интересно, каково играть на батуте? Новый вид спорта?
          sn_spb
          sn_spb
          28 декабря 2016 в 16:45
          Даже интересно посмотреть на реакцию парнокопытных и их лизунов, когда в апреле Зенит проведет свой первый матч на новом стадионе.
          вованыч 80
          вованыч 80
          28 декабря 2016 в 16:35
          Мутко:к 2018му будем строить Колизей в питере-уж больно земля там плодородная!!!!
          Shafterhopf
          Shafterhopf
          28 декабря 2016 в 16:34
          Интересно только - по чьему плану?
          makkie
          makkie
          28 декабря 2016 в 16:32
          По плану распила, ничего нового... еще долго будут идти(
          вованыч 80
          вованыч 80
          28 декабря 2016 в 16:32
          И как не стыдно......По графику....Кого?Все карманы набили?Ан нет-эще Роспотребнадзор накормить осталось!!!!
          Гость
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