Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что процесс сдачи будущего стадиона «Зенита» на Крестовском острове идет по плану:
«Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс — документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.
Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку Конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы».
Что-то тут очень много обнадеживаний от всяких мутков..
А "ремонт", т.е. адаптационные работы, еще даже не начался((
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАКЦИЯ НА УНИТАЗ. ТОЛЬКО ПИСАКИ БУДУТ НАХВАЛИВАТЬ, НО У НИХ РАБОТА ТАКАЯ.
Июль 2009:"После окончания строительства стадиона, в зимний период 2010-2011 годов будет проведено торжественное открытие – мы пригласим на открытие арены кого-либо из грандов мирового футбола" - Александр Дюков, президент "Зенита"
Январь 2013: "У нас нет никаких сомнений, что к 2015 году он будет построен. Мы полагаемся на мнение властей как на заказчиков, хозяев, сторону, организующую строительство. У нас нет оснований не верить петербургским властям, что стадион будет готов к 2015 году. Это технически вполне реально и осуществимо. Слишком мы раздуваем эту тему" - Алексей Сорокин, глава Организационного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года
Ведь план - это очень уж хитрый предмет,
Всякая вещь или есть или нет,
А план, я никак не пойму в чём секрет,
Он если есть, то его сразу нет.
1995 г. Зенит-Металург(Липецк) 0:1,100 зрителей.
Надобы, заранее провести тестирование, подсветку вон с табло провели, теперь писуары надо проверить, вдруг не справятся)))))))