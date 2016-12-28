Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану»

28 декабря 2016, 16:01

Президент РФС заявил, что процесс сдачи будущего стадиона «Зенита» на Крестовском острове идет по плану:

«Пока все по плану, никаких вопросов нет. Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс — документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.

Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку Конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы».