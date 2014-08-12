Луческу: «Такое ощущение, что Бернард — игрок твиттера»

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12 августа 2014, 18:32

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал ситуацию с бразильскими легионерами «горняков».

О том, где находятся Тейшейра и Коста

– Тейшейра с Костой тренировались очень хорошо в те дни, когда мы готовились к игре с «Металлистом». Сегодня они работают со всеми в общей группе. Я сказал футболистам перед матчем с харьковчанами: «Если кто-то чувствует, что не готов играть с „Металлистом“, скажите об этом честно». Но находить какие-то алиби: у одного болит колено, у другого желудок… Я уважаю, когда все корректно и правильно. Когда предупреждают заранее. Когда не обманывают. Тому, кто со мной корректен, я сразу пообещал: «Не буду вас за это наказывать. У вас просто возникнут проблемы с партнерами. Они ведь тоже профессионалы и будут делать все возможное, чтобы выиграть матч. И для вас в том числе!». Очки ведь набираются общими усилиями. И в конце забывается, кто в какой игре участвовал. Надеюсь, в дальнейшем они будут вести себя профессионально. Если же нет, то мы найдем другие способы повлиять на них. Президент тоже принял решение не наказывать этих футболистов, а просто ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация.

О том, где Бернард

– Его поведение для меня вообще необъяснимо. За 40 лет своей тренерской карьеры я не сталкивался с такими ситуациями, как в его случае! Мы с Бернардом расстались 15 мая, после финала Кубка. Разрешили ему поехать домой раньше, чем всем остальным. Вот уже скоро три месяца, как мы его не видели. И все это время он получает зарплату по своему контракту. А я, как тренер, ни разу не дождался от него ни телефонного звонка, ни поздравления с Суперкубком Украины, ни хотя бы добрых слов в адрес других наших игроков. Я еще не встречал футболиста, который ни с кем не общался бы в команде: ни с бразильцами, ни с украинцами. Ни с кем! Такое ощущение, что он игрок твиттера и социальных сетей. Он там контактирует с болельщиками. Но при этом совершенно не общается со своей командой, которая ему платит деньги — и приличные деньги! Я удивлен его поведением.