Ди Бьяджо готов возглавить сборную Италии

Наставник молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо дал понять, что готов стать тренером главной команды страны, если ему будет предложена эта должность.
«Я уже пять лет работаю с разными возрастными группами сборной Италии. Сейчас сменилось руководство федерации, там появился новый президент, поэтому, возможно, меня ждет что-то новое. Я открыт для любых вариантов», — сказал Ди Бьяджо.
«Я уже пять лет работаю с разными возрастными группами сборной Италии. Сейчас сменилось руководство федерации, там появился новый президент, поэтому, возможно, меня ждет что-то новое. Я открыт для любых вариантов», — сказал Ди Бьяджо.