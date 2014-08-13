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Ди Бьяджо готов возглавить сборную Италии

13 августа 2014, 01:28
 Наставник молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо дал понять, что готов стать тренером главной команды страны, если ему будет предложена эта должность.



«Я уже пять лет работаю с разными возрастными группами сборной Италии. Сейчас сменилось руководство федерации, там появился новый президент, поэтому, возможно, меня ждет что-то новое. Я открыт для любых вариантов», — сказал Ди Бьяджо.
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