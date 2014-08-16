Soccer.ru
ГлавнаяНовостиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Подписание Феллаини может обойтись «Наполи» в 7 млн евро

16 августа 2014, 18:10
 «Наполи» может заполучить хавбека «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини всего за 7 млн евро.

По данным Il Sole 24 Ore, неаполитанцы возьмут бельгийского игрока в аренду, за которую заплатят 3 млн. Еще 4 млн в течение года «Наполи» потратит на зарплату футболиста. При этом половину оклада Феллаини ему продолжит платить МЮ.

Напомним, что год назад манкунианцы купили футболиста у «Эвертона» за 27,5 млн фунтов.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 