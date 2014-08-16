Подписание Феллаини может обойтись «Наполи» в 7 млн евро

«Наполи» может заполучить хавбека «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини всего за 7 млн евро.
По данным Il Sole 24 Ore, неаполитанцы возьмут бельгийского игрока в аренду, за которую заплатят 3 млн. Еще 4 млн в течение года «Наполи» потратит на зарплату футболиста. При этом половину оклада Феллаини ему продолжит платить МЮ.
Напомним, что год назад манкунианцы купили футболиста у «Эвертона» за 27,5 млн фунтов.
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